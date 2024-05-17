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Происшествия Вытащил за волосы: мужчина с ребенком на руках избил женщину в лифте на Петухова

Вытащил за волосы: мужчина с ребенком на руках избил женщину в лифте на Петухова

Инцидент попал на видео

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После нескольких ударов новосибирец вытащил женщину за волосы

Мужчина с ребенком на руках избил женщину в лифте многоэтажки на улице Петухова в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».

По данным телеграм-канала, инцидент произошел в лифте на улице Петухова, 99/1. Судя по кадрам мужчина общался с женщиной, после резко ударил ее по лицу. В этот момент мужчина держал ребенка на руках. После удара женщина зажалась в угол лифта, но нападавший схватил ее за волосы и вытянул из лифта.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений о произошедшем не поступало. После публикации видео в социальных сетях сотрудники зарегистрировали материал проверки. Полиция установила личности мужчины и женщины с ролика. Сотрудники МВД выясняют, кем друг другу приходится пара с видео.

Сотрудники возбудили административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Проверка продолжается. Проверка продолжается.

Если вам известны обстоятельства конфликта, вы знаете, кто на видео — свяжитесь с редакцией НГС
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Недавно в одной из многоэтажек на улице Одоевского мужчина также избил женщину в лифте. Полиция проводила проверку.

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Лифт Избил женщину Ребенок Полиция ГУ МВД по Новосибирской области
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