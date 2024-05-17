Вытащил за волосы: мужчина с ребенком на руках избил женщину в лифте на Петухова

После нескольких ударов новосибирец вытащил женщину за волосы Источник: телеграм-канал «ЧП Новосибирск»











Мужчина с ребенком на руках избил женщину в лифте многоэтажки на улице Петухова в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЧП Новосибирск».



По данным телеграм-канала, инцидент произошел в лифте на улице Петухова, 99/1. Судя по кадрам мужчина общался с женщиной, после резко ударил ее по лицу. В этот момент мужчина держал ребенка на руках. После удара женщина зажалась в угол лифта, но нападавший схватил ее за волосы и вытянул из лифта.

Источник: телеграм-канал «ЧП Новосибирск»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений о произошедшем не поступало. После публикации видео в социальных сетях сотрудники зарегистрировали материал проверки. Полиция установила личности мужчины и женщины с ролика. Сотрудники МВД выясняют, кем друг другу приходится пара с видео.

Сотрудники возбудили административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Проверка продолжается. Проверка продолжается.