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Дороги и транспорт Почему рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный» убрали остановку — отвечает мэрия

Почему рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный» убрали остановку — отвечает мэрия

Демонтаж провели 11 апреля

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Судя по фото, теперь люди ждут транспорта, стоя просто на тротуаре

Рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный» убрали остановку общественного транспорта. Ее перенесли на территорию ГЦОДД на улице Демьяна Бедного, 47. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.

Сооружение в районе Дмитрия Шамшурина, 43/1 к1 демонтировали 11 апреля. Его отсутствие возмутило читателя НГС, местного жителя.

— Какой-то прикол. Убрали остановочный павильон, — анонимно заявил он, прислав в редакцию фото с места.

Причину, по которой остановка была убрана, в мэрии комментируют следующим образом:

— Павильон демонтирован в связи с обращением управления художественного облика Новосибирска ДСА в администрацию Центрального округа, которая в свою очередь обратилась в адрес департамента транспорта.

В ответе на запрос отмечается, что поставить остановку планируют Дмитрия Шамшурина, 43/4, к. 1.

— [Это должно произойти] по результатам аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирска, — подчеркнули в мэрии.

Там добавили: на остановке «Новосибирск-Главный», расположенной по улице Ленина напротив гостиницы «Маринс Парк Отель», предусмотрена посадка и высадка пассажиров различного транспорта — речь идет об автобусах 14, 35, 64, 75, 79, 96 и маршрутках № 13, 44, 45, а также ряде межмуниципальных маршрутов.

Ранее в мэрии заявили, что привели в порядок остановку, где в окружении грязи спал бомж.

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