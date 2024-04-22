Почему рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный» убрали остановку — отвечает мэрия

Судя по фото, теперь люди ждут транспорта, стоя просто на тротуаре Источник: читатель NGS.RU











Рядом с вокзалом «Новосибирск-Главный» убрали остановку общественного транспорта. Ее перенесли на территорию ГЦОДД на улице Демьяна Бедного, 47. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии.



Сооружение в районе Дмитрия Шамшурина, 43/1 к1 демонтировали 11 апреля. Его отсутствие возмутило читателя НГС, местного жителя.



— Какой-то прикол. Убрали остановочный павильон, — анонимно заявил он, прислав в редакцию фото с места.



Причину, по которой остановка была убрана, в мэрии комментируют следующим образом:



— Павильон демонтирован в связи с обращением управления художественного облика Новосибирска ДСА в администрацию Центрального округа, которая в свою очередь обратилась в адрес департамента транспорта.



В ответе на запрос отмечается, что поставить остановку планируют Дмитрия Шамшурина, 43/4, к. 1.



— [Это должно произойти] по результатам аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирска, — подчеркнули в мэрии.



Там добавили: на остановке «Новосибирск-Главный», расположенной по улице Ленина напротив гостиницы «Маринс Парк Отель», предусмотрена посадка и высадка пассажиров различного транспорта — речь идет об автобусах 14, 35, 64, 75, 79, 96 и маршрутках № 13, 44, 45, а также ряде межмуниципальных маршрутов.

Ранее в мэрии заявили, что привели в порядок остановку, где в окружении грязи спал бомж.

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