Отсыпали крошкой и убрали мусор: в мэрии заявили, что привели в порядок остановку, где в окружении грязи спал бомж

Территорию рядом с трамвайной остановкой «Озерная» в Новосибирске, на состояние которой жаловались местные жители, отсыпали асфальтной крошкой. Также оттуда убрали мелкий мусор. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии в ответ на запрос НГС, при этом фото с места работ в администрации не предоставили.