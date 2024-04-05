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Город Отсыпали крошкой и убрали мусор: в мэрии заявили, что привели в порядок остановку, где в окружении грязи спал бомж

Отсыпали крошкой и убрали мусор: в мэрии заявили, что привели в порядок остановку, где в окружении грязи спал бомж

В этом году на состояние остановки «Озерная» была только одна жалоба

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Местная жительница говорит, что снимок был сделан вечером 28 марта

Территорию рядом с трамвайной остановкой «Озерная» в Новосибирске, на состояние которой жаловались местные жители, отсыпали асфальтной крошкой. Также оттуда убрали мелкий мусор. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии в ответ на запрос НГС, при этом фото с места работ в администрации не предоставили.

На прошлой неделе редакция писала, что остановка на улице Связистов заполнилась талой водой — ее окружали лужи и и грязь. Кроме того, как заметила читательница НГС, там, на лавочке, спал некий мужчина, предположительно, без определенного места жительства. Сибирячка также отметила: до остановки сложно добираться из-за состояния дороги.

В мэрии рассказывают: содержать сооружение (в частности, чистить урны и собирать мусор с его территории) — это ответственность МКУ «Ленинское».

— Силами районной администрации проведены работы по отсыпке асфальтной крошкой участка, прилегающего к остановке. Собран случайный мусор, — говорится в ответе пресс-службы.

Там добавляют, что подход к «Озерной» затруднен по следующей причине: прошлой осенью, во время реконструкции теплотрассы вдоль Связистов были несвоевременно закончены стройка и монтаж. В результате благоустройство оказалось выполнено не полностью.

— СГК получило письмо о его гарантийном восстановлении в весенне-летний период 2024 года — после того, как наступит благоприятная погода для того, чтобы работала большегрузная техника, — подчеркивают в мэрии.

В ответе уточняется: в общественную приемную главы администрации Ленинского района не поступало жалоб на то, что на остановке могли находиться люди без определенного места жительства. Но было одно обращение в мэрию о ненадлежащем санитарном состоянии объекта.

В пресс-службе СГК НГС сообщили, что после замены теплосетей в 2023 году полное благоустройство было проведено на 25 участках.

— Отдельные пришлось оставить на весну 2024 года, чтобы плохая погода не повлияла на качество укладки асфальта. С апреля подрядчикам предстоит восстанавливать окончательный порядок на нескольких крупных участках, в том числе на Связистов. Восстановим всё в первоначальном варианте, на некоторых территориях — в более качественном виде, чем было, — говорят в компании.

Ранее НГС показывал шокирующие фото того, как выглядят остановки на окраине Новосибирска.

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