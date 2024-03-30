Суровая реальность: как выглядят остановки на окраине Новосибирска — фоторепортаж, который может шокировать

Идеальная остановка — это теплая, с чистыми скамейками, картами и, может быть, с вайфаем. Но реальность Новосибирска сурова и наши остановки совсем другие. В последнюю неделю жители Новосибирска прислали несколько фотографий с остановочными пунктами. Они вдохновили фотокорреспондента НГС Александра Ощепков на поездку в Западный и Юго-Западный жилмассивы для создания грустного фоторепортажа. Фотограф запечатлел, как выглядят остановки на окраине города.