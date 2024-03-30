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Город Суровая реальность: как выглядят остановки на окраине Новосибирска — фоторепортаж, который может шокировать

Суровая реальность: как выглядят остановки на окраине Новосибирска — фоторепортаж, который может шокировать

Павильоны часто окружены грязью и лужами

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Первая сложность для пользователей общественного транспорта — добраться до остановки

Идеальная остановка — это теплая, с чистыми скамейками, картами и, может быть, с вайфаем. Но реальность Новосибирска сурова и наши остановки совсем другие. В последнюю неделю жители Новосибирска прислали несколько фотографий с остановочными пунктами. Они вдохновили фотокорреспондента НГС Александра Ощепков на поездку в Западный и Юго-Западный жилмассивы для создания грустного фоторепортажа. Фотограф запечатлел, как выглядят остановки на окраине города.

Остановка стоит прямо над ручьем
Защита от ветра на этой остановке очень слабая
Если захотите спрятаться здесь от дождя, то наступите прямо в лужу
Иногда лучше совсем без остановочного павильона
Присесть на такую скамейку, даже сухую, захочет не каждый
Чем больше вглядываешься в фотографию, тем страшнее становится
Эта остановка полюбилась художниками как арт-объект
Кажется, стоит павильон не очень прямо
Мы заметили горы грязи вокруг остановок
Девушка смогла найти небольшой сухой участок
А эта остановка снята на Блюхера, чтобы жилмассивы не думали, что только у них так плохо

Остановку «Озерная» на улице Связистов в Ленинском районе окружили крупные лужи и грязь. Помимо этого, на лавочке лежит некий мужчина.

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Новосибирск Остановка Фоторепортаж Общественный транспорт
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