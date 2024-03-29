«Нормативное состояние»: чиновники съездили на остановку после жалоб на НГС — что они обнаружили

На месте разрушенной плитки и облезлой деревянной лавки на остановке площади Станиславского планируют разместить павильон нового образца в 2024 году. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, сделано это будет по инвестиционному проекту «Комфортные остановки».
Как рассказали в мэрии города, недавно на остановке «Площадь Станиславского» в сторону Немировича-Данченко проводился ремонт. В 2023-м в администрацию Ленинского района поступили жалобы на остановочный павильон. Тогда чиновники съездили на место и зафиксировали, что остановка в неудовлетворительном состоянии.
В том же, 2023 году были выполнены ремонтно-восстановительные работы, утверждают в мэрии. На восстановление были потрачены деньги из программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска».
— В настоящее время сотрудниками администрации Ленинского района был совершен повторный выезд к данному остановочному павильону общественного транспорта «Пл. Станиславского». При визуальном осмотре установлено, что остановочный павильон находится в нормативном санитарном состоянии, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также на этой неделе, 26 марта, МКУ «Ленинское» провело работы по обрезке кустов, которые росли возле остановки.
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