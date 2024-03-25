Сломанная плитка и кусты на тротуаре: остановка на Станиславского погрузилась в разруху с началом весны

В Новосибирске на остановке на площади Станиславского разрушилась плитка, а ветви от кустов лезут в лицо людям, которые идут по тротуару. На ситуацию пожаловалась сибирячка Луиза Засыпкина. По её словам ситуация ухудшилась после того, как снег растаял.
— Пришла весна. А у нас всё та же грязь это остановка на площади Станиславского. Там вообще невозможно пройти по тротуару. Обещали ещё осенью посодействовать хотя бы спилить ветки кустарника, — рассказала местная жительница.
По словам женщины, пешеходам, которые идут по тротуару, ветки от кустов бьют в лицо. Также мешает столб на пути. Зимой жителям Новосибирска приходилось идти по проезжей части, так как тротуар не был почищен и был большой сугроб на этом месте.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по этому поводу. На момент публикации ответа не было.
В феврале жители Новосибирска возмутились незаконной парковке возле цирка. По их мнению, из-за машин от тротуарной плитки ничего не останется.