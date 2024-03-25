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Город Сломанная плитка и кусты на тротуаре: остановка на Станиславского погрузилась в разруху с началом весны

Сломанная плитка и кусты на тротуаре: остановка на Станиславского погрузилась в разруху с началом весны

Зимой новосибирцам приходилось идти по проезжей части из-за сугробов, а теперь жители мучаются из-за грязи

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Остановка находится напротив здания Станиславского, 14

В Новосибирске на остановке на площади Станиславского разрушилась плитка, а ветви от кустов лезут в лицо людям, которые идут по тротуару. На ситуацию пожаловалась сибирячка Луиза Засыпкина. По её словам ситуация ухудшилась после того, как снег растаял.

— Пришла весна. А у нас всё та же грязь это остановка на площади Станиславского. Там вообще невозможно пройти по тротуару. Обещали ещё осенью посодействовать хотя бы спилить ветки кустарника, — рассказала местная жительница.

На тротуаре появилась грязь после того, как снег растаял

По словам женщины, пешеходам, которые идут по тротуару, ветки от кустов бьют в лицо. Также мешает столб на пути. Зимой жителям Новосибирска приходилось идти по проезжей части, так как тротуар не был почищен и был большой сугроб на этом месте.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по этому поводу. На момент публикации ответа не было.

В феврале жители Новосибирска возмутились незаконной парковке возле цирка. По их мнению, из-за машин от тротуарной плитки ничего не останется.

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Новосибирск Весна Остановка Станиславского
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