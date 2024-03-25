Сломанная плитка и кусты на тротуаре: остановка на Станиславского погрузилась в разруху с началом весны

В Новосибирске на остановке на площади Станиславского разрушилась плитка, а ветви от кустов лезут в лицо людям, которые идут по тротуару. На ситуацию пожаловалась сибирячка Луиза Засыпкина. По её словам ситуация ухудшилась после того, как снег растаял.