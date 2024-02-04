«От плитки останутся одни осколки»: новосибирцев возмутили водители, которые стали парковаться в сквере у цирка

Владельцу дорогого «Лексуса», который абсолютно по-хамски перекрыл проезд по крытой парковке, не удалось уйти от всевидящих читателей НГС. Сообща мы нашли собственника авто с красивыми номерами серии ООО, от которых открестилась мэрия Новосибирска. Подробности — по ссылке.

