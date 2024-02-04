«От плитки останутся одни осколки»: новосибирцев возмутили водители, которые стали парковаться в сквере у цирка

Жительница Новосибирска сообщила о незаконной парковке, которая возникла на месте сквера возле цирка на улице Нарымской. По словам местной жительницы Ольги, автомобили паркуются прямо на газоне и тротуарах.
— Машины стояли возле цирка и рядом с церковью, всего было около 50 машин. Видимо кто-то сорвал проволоку, оттащил ограждающие блоки и сделал проезд. Там парковаться категорически нельзя, там всё выложено плиткой тротуарной. К весне от плитки останутся одни осколки, — рассказала НГС Ольга.
По словам женщины, на место приезжал наряд ДПС, но машины так и продолжили стоять на месте.
— Сейчас основная часть автомобилей разъехалась, всего пара машин стоит. Боюсь представить, что будет весной с территорией, если это не пресекут, — отметила женщина.
Редакция НГС направила официальный запрос в мэрию Новосибирска и в городское управление ГИБДД.
Владельцу дорогого «Лексуса», который абсолютно по-хамски перекрыл проезд по крытой парковке, не удалось уйти от всевидящих читателей НГС. Сообща мы нашли собственника авто с красивыми номерами серии ООО, от которых открестилась мэрия Новосибирска. Подробности — по ссылке.