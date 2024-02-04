Мэрия открестилась от шикарного «Лексуса» с номерами «О111ОО» — мы нашли владельца авто, который заблокировал крытую парковку

В пресс-центре мэрии на запрос НГС ответили, что указанные номера на машинах из муниципального гаража никогда не устанавливались, зато у них есть «Камри» с номером «О111ОО154». Данные, указанные в базе РСА, возможно, содержат ошибку.

Наконец, нам всё-таки удалось узнать, кто владеет шикарным «Лексусом». Оказалось, что авто зарегистрировано на 37-летнего предпринимателя Сергея Игоревича Я. Бизнесмен занимается производством пластиковых окон и других пластмассовых изделий, используемых в строительстве.