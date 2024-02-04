freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 90.66
eur 98.64
Тема дняЖенщина протаранила десяток припаркованных  машин
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Мэрия открестилась от шикарного «Лексуса» с номерами «О111ОО» — мы нашли владельца авто, который заблокировал крытую парковку

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

2 015

Красивые номера «О111ОО» база данных полисов ОСАГО связывает с администрацией Дзержинского района

Поделиться

Владельцу дорогого «Лексуса», который абсолютно по-хамски перекрыл проезд по крытой парковке, не удалось уйти от всевидящего читателей НГС. Сообща мы нашли собственника авто с красивыми номерами серии «ООО», от которых открестилась мэрия Новосибирска. Подробности ниже.

Стоимость машины на рынке начинается от 7,5 млн рублей

Стоимость машины на рынке начинается от 7,5 млн рублей

Поделиться

Фото «Лексуса» на крытой парковке под информационной табличкой «Парковка запрещена» вызвала широкий общественный резонанс. Остроты ситуации прибавили красивые номера «О111ОО54», установленные на элитном внедорожнике. База данных полисов ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщает, что буквально пару-тройку месяцев назад эти номера висели на «Тойоте Камри» администрации Дзержинского района.

В пресс-центре мэрии на запрос НГС ответили, что указанные номера на машинах из муниципального гаража никогда не устанавливались, зато у них есть «Камри» с номером «О111ОО154». Данные, указанные в базе РСА, возможно, содержат ошибку.

Наконец, нам всё-таки удалось узнать, кто владеет шикарным «Лексусом». Оказалось, что авто зарегистрировано на 37-летнего предпринимателя Сергея Игоревича Я. Бизнесмен занимается производством пластиковых окон и других пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Внедорожник — не значит, что можно съезжать с дороги на тротуар

Внедорожник — не значит, что можно съезжать с дороги на тротуар

Поделиться

Водитель этого Land Cruiser Prado на улице Урицкого перекрыл пешеходную дорожку.

Машина зарегистрирована на 46-летнего предпринимателя Валентина Владимировича Р. У бизнесмена несколько рекламных компаний и одна, которая занимается разборкой и сносом зданий. Такой поступок — плохая реклама хамского поведения на дороге.

Где дорога, а где тротуар? Угадайте

Где дорога, а где тротуар? Угадайте

Поделиться

Мельком взглянув на это фото, можно ошибиться, где тротуар, а где проезжая часть. Стоит всмотреться повнимательнее и всё становится на свои места — водитель «Хёндай Солярис», похоже, посчитал, что пешеходам предоставили слишком много места.

Автомобиль зарегистрирован на 37-летнюю Ольгу Аркадьевну В. Женщины нет в реестре предпринимателей, но сама себя она позиционирует как стилист. Стиль парковки — автохам.

Можно немного сдать назад, и машина никому бы не помешала

Можно немного сдать назад, и машина никому бы не помешала

Поделиться

Далее — анонимы. Водитель BMW перегазовал, паркуясь на улице Урицкого, и получилось, что его кроссовер половину «морды» оставил на тротуаре. Госномер не читаем, установить, кто владелец машины — невозможно.

Когда встретились два одиночества

Когда встретились два одиночества

Поделиться

Та же беда с нарушением правил парковки на улице Салтыкова-Щедрина.

— Водитель «Форда» всегда пытается воткуньтся и перекрыть пешеходную дорожку. Половина машины торчит на проезжей части, то есть вообще не обойти. Мешает и пешеходам и автомобилистам, — жалуется автор снимка.

В одной из прошлых подборок мы выяснили, что машина по хамски, припаркованная на тротуаре и заставившая школьников идти по проезжей части, принадлежит сотруднику ГИБДД.

По теме

АвтохамАвтохамкаНовосибирскНарушение правил парковкиСтоп-Хам
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter