Кому закон не писан: шикарный «Лексус» с номерами мэрии заблокировал крытую парковку — ищем владельца

Недовольство хамскими способами парковаться особенно велико, когда на тротуарах или посреди дороги бросают дорогие автомобили. А если машина еще украшена блатными номерами, возмущению новосибирцев нет предела. Очередной публичный плевок на общепринятые правила продемонстрировал водитель дорогущего «Лексуса». Мы изучили номера и впали в ступор — ведь эти госзнаки, скорее всего, должны висеть на автомобиле из муниципального гаража. Журналист НГС Павел Тиунов рассказывает о попытках выяснить, кто владеет элитным внедорожником.
Автор снимка не уточнил, где именно сделано фото, но очевидно, что водитель «Лексуса» оставил машину на одной из крытых парковок. Циничность его поступка — запредельная: автомобилист припарковался прямо под информационной табличкой, на которой крупными буквами написано «Парковка запрещена».
— Хотя с такими номерами и на таком авто, наверное, пофиг, — комментирует автор.
Мы попытались выяснить, кому принадлежит дорогой внедорожник и, мягко говоря, впали в ступор. По данным из базы полисов ОСАГО «Российского союза автостраховщиков», еще пару месяцев назад номера О111ОО54 формально должны были быть установлены на Toyota Camry, которая зарегистрирована на администрацию Дзержинского района Новосибирска. Сегодня срок действия соответствующего страхового полиса уже истек.
При этом сервис «Номерограм», с помощью которого можно отследить появление того или иного номера на разных автомобилях, красноречиво говорит о том, что если О111ОО54 и стояли на муниципальной «Тойоте», то, скорее всего, недолго: большую часть времени номера висели на различных автомобилях марки «Лексус», что дает основание предположить, что госзнаками долгое время владеет один и тот же человек. Выяснить, кто он, не удалось.
Мы написали запрос в пресс-службу мэрии с просьбой прояснить ситуацию с вышеуказанной муниципальной «Камри».
Редакция НГС обращается к читателям с просьбой поделиться информацией, если известно, кто может владеть внедорожником. Ранее сообща нам удалось выяснить кому принадлежит «Майбах», однажды припарковавшийся на тротуаре, и агрессивный «Ленд Крузер» без номеров.
К разговору о таинственных нарушителях. Водитель Land Cruiser Prado, ощутив на себе проблемы с парковкой на улице Советской, по-хамски вышел из ситуации — припарковался на тротуаре. Более того, автомобилист, опасаясь общественного порицания или штрафа, решил скрыть госномера, заботливо заклеив первые букву и цифру чем-то вроде лейкопластыря.
Этот старенький Volkswagen Passat, похоже, нашёл свое последнее пристанище, но оно оказалось в зоне пешеходного перехода. Значит его последний водитель — тоже автохам.
Выяснить конечного владельца этого динозавра — дело не из легких. С 2005 года машина принадлежала жителю Анжеро-Судженска Александру Васильевичу П. Мужчина сегодня является счастливым обладателем Hyundai Creta, а о «Фольксвагене», судя по всему, вспомнил в 2022 году, когда решил его продать. Машина была снята с регистрации, а на новый учёт так и не встала.
Снова улица Советская. Водитель Hyundai Creta, очевидно, проехал несколько метров по тротуару, чтобы найти уютное, как ему показалось, местечко — у перехода. Можно только представить изумление пешеходов, переходящих дорогу по зебре: проезжая часть вроде закончилась, а автомобильное движение — нет.
Машина зарегистрирована на 51-летнюю Татьяну Ивановну К. Женщина занимается предпринимательством — торгует продуктами, напитками и табаком в специализированных магазинах.
Парковка во дворах — отдельная история. В этой ситуации внимания заслуживает водитель Hyundai Tucson, который не мудрствуя лукаво бросил свое авто на проходе, заставив пешеходов потесниться.
Машина зарегистрирована на 53-летнего Анатолия Анатольевича М. В реестре предпринимателей мужчины нет, зато известно, что он окончил НГАВТ по специальности судомеханик, работал в Ростове-на-Дону и, по всей видимости, впоследствии осел в Новосибирске. Моряку и море по колено, не то что какие-то там пешеходные дорожки.
В прошлый раз мы рассказывали о машине полицейского, которую водитель бросил на тротуаре, заставив школьников идти по проезжей части.