Кому закон не писан: шикарный «Лексус» с номерами мэрии заблокировал крытую парковку — ищем владельца

При этом сервис «Номерограм», с помощью которого можно отследить появление того или иного номера на разных автомобилях, красноречиво говорит о том, что если О111ОО54 и стояли на муниципальной «Тойоте», то, скорее всего, недолго: большую часть времени номера висели на различных автомобилях марки «Лексус», что дает основание предположить, что госзнаками долгое время владеет один и тот же человек. Выяснить, кто он, не удалось.

