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Страж беспорядка: машина полицейского перекрыла тротуар — школьники вынуждены идти по дороге

Очередная подборка автохамов

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В подборку впервые попало авто, которое может принадлежать силовику

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Полицейский как пример соблюдения общепринятых правил. Оказывается, не всегда. Сегодня в рубрике «Я паркуюсь как чудак» наглое нарушение ПДД от водителя автомобиля, который с большой долей вероятности является сотрудником правоохранительных органов. Кроме того, наши читатели заметили на парковках других нарушителей: среди них житель Санкт-Петербурга, владелица «Инфинити» и «Ягуар» с номером, который залеплен снегом.

Ребенок на дороге — как демонстрация последствий необдуманной парковки

Ребенок на дороге — как демонстрация последствий необдуманной парковки

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Улица Рельсовая. Водитель Mitsubishi Outlander по непонятной причине не стал утруждать себя поисками парковочного места и просто бросил авто на пешеходной дорожке.

— Я паркуюсь как м..к! Дети идут по дороге, — оставил гневный комментарий автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 45-летнего Егора Владимировича Б. Его номер телефона в записных книжках абонентов записан, как «Егор Дпс», «1 Рота», «Егор Станц (возможно, Станционная)», «Егор 509 Эк (возможно, Экипаж)». По всей видимости, собственник имеет прямое отношение к структуре ГИБДД, но гарантировать, что именно Егор Владимирович был за рулем, не будем.

Машина припаркована у магазина «Сотый» на площади Ленина

Машина припаркована у магазина «Сотый» на площади Ленина

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Водитель Subaru Legacy не испытывает проблем с парковкой в центре Новосибирска. Тротуар в нескольких десятках метров от площади Ленина, по его мнению, прекрасно для этого подходит.

— На заднем сиденье — рюкзак Delivery Club, — отметил интересную деталь автор снимка.

Машина зарегистрирована на 37-летнего Николая Сергеевича Р. Судя по соцсетям, мужчина живет в Санкт-Петербурге, где работает продавцом всевозможных аксессуаров для автомобилей. В ситуации много вопросов и ни одного ответа.

Фото сделано несколько недель назад, но это не снимает моральной ответственности с нарушителя

Фото сделано несколько недель назад, но это не снимает моральной ответственности с нарушителя

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Разбирая снимки, присланные читателями, мы вернулись на пару недель назад. Этот Jaguar удобно разместился на широком тротуаре у дома 94 по Красному проспекту. Автор фото уверяет, что снимок актуальный, ведь водитель регулярно практикует хамскую парковку.

— Здесь рядом зона платной парковки, но это не для него, ведь он стоит почти целый день и не раз. Первая буква в номере была заботливо залеплена снегом, но я помог ему открыться, — подчеркнул автор снимка.

Машина зарегистрирована на 65-летнюю Зинаиду Васильевну Т. С трудом себе представляем, что сибирская пенсионерка рассекает на авто премиум-класса, поэтому склоняемся, что фактическим собственником седана является 48-летний Дмитрий Викторович М. Подробности о нем узнать не удалось, но ясно одно — мужчина любит деньги и оберегает сбережения от всевозможных штрафов.

Фигурная очистка номера

Фигурная очистка номера

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Еще один экономный водитель. Человек за рулем Land Cruiser уютно припарковал джип на улице Чаплыгина.

— Посетители ресторана «Коробок» нам все газоны укатали, что летом, что зимой. Да и пешеходной дорожкой не брезгуют. И номера так заботливо прячут от штрафов, смельчаки, — негодует автор снимка.

Найти владельца внедорожника оказалось затруднительно. «Крузера» с такими номерами в сочетании с «новосибирским» регионом найти не удалось.

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Та же улица Чаплыгина, где широкий тротуар вдруг превратился в узенькую пешеходную дорожку благодаря умелым автовладельцам.

Mitsubishi (слева) зарегистрирована на 39-летнего Юрия Евгеньевича Ш. Мужчина — предприниматель, у него своя компания, которая занимается отделочными работами. Infiniti (справа) числится за юрлицом. Это строительная компания, которую возглавляет Мария Алексеевна Н. Разные люди, которых объединяет привычка парковаться в неположенном месте.

В прошлый раз редакция НГС сделала обзор на автохамов на джипах, которые заблокировали тротуары, и пешеходам из-за них пришлось лазать по сугробам.

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