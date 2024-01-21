Страж беспорядка: машина полицейского перекрыла тротуар — школьники вынуждены идти по дороге

Улица Рельсовая. Водитель Mitsubishi Outlander по непонятной причине не стал утруждать себя поисками парковочного места и просто бросил авто на пешеходной дорожке.

— Я паркуюсь как м..к! Дети идут по дороге, — оставил гневный комментарий автор снимка.