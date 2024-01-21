Страж беспорядка: машина полицейского перекрыла тротуар — школьники вынуждены идти по дороге

Полицейский как пример соблюдения общепринятых правил. Оказывается, не всегда. Сегодня в рубрике «Я паркуюсь как чудак» наглое нарушение ПДД от водителя автомобиля, который с большой долей вероятности является сотрудником правоохранительных органов. Кроме того, наши читатели заметили на парковках других нарушителей: среди них житель Санкт-Петербурга, владелица «Инфинити» и «Ягуар» с номером, который залеплен снегом.
Улица Рельсовая. Водитель Mitsubishi Outlander по непонятной причине не стал утруждать себя поисками парковочного места и просто бросил авто на пешеходной дорожке.
— Я паркуюсь как м..к! Дети идут по дороге, — оставил гневный комментарий автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на
Водитель Subaru Legacy не испытывает проблем с парковкой в центре Новосибирска. Тротуар в нескольких десятках метров от площади Ленина, по его мнению, прекрасно для этого подходит.
— На заднем сиденье — рюкзак Delivery Club, — отметил интересную деталь автор снимка.
Машина зарегистрирована на
Разбирая снимки, присланные читателями, мы вернулись на пару недель назад. Этот Jaguar удобно разместился на широком тротуаре у дома 94 по Красному проспекту. Автор фото уверяет, что снимок актуальный, ведь водитель регулярно практикует хамскую парковку.
— Здесь рядом зона платной парковки, но это не для него, ведь он стоит почти целый день и не раз. Первая буква в номере была заботливо залеплена снегом, но я помог ему открыться, — подчеркнул автор снимка.
Машина зарегистрирована на
Еще один экономный водитель. Человек за рулем Land Cruiser уютно припарковал джип на улице Чаплыгина.
— Посетители ресторана «Коробок» нам все газоны укатали, что летом, что зимой. Да и пешеходной дорожкой не брезгуют. И номера так заботливо прячут от штрафов, смельчаки, — негодует автор снимка.
Найти владельца внедорожника оказалось затруднительно. «Крузера» с такими номерами в сочетании с «новосибирским» регионом найти не удалось.
Та же улица Чаплыгина, где широкий тротуар вдруг превратился в узенькую пешеходную дорожку благодаря умелым автовладельцам.
Mitsubishi (слева) зарегистрирована на
В прошлый раз редакция НГС сделала обзор на автохамов на джипах, которые заблокировали тротуары, и пешеходам из-за них пришлось лазать по сугробам.