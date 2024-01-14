«Врешь! Не пройдёшь»: джипы заблокировали движение по новосибирским тротуарам — пешеходам пришлось лезть по сугробам

Врываемся в новый 2024-й год с новой подборкой злостных нарушений правил парковки в Новосибирске. Как ни хотелось, чтобы автохамство осталось в прошлом, нерадивых автомобилистов могут исправить только штрафы и общественное порицание (надеемся на это).
Это не просто автохамство, это автонаглость, автодерзость и автоневоспитанность. Тротуар у отеля Hilton на улице Каменской оказался полностью заблокирован «Мерседесом». Чтобы обойти машину, пешеходам пришлось лезть по сугробам.
— Врёшь! Не пройдёшь. Это будто вызов новосибирцам — ну и сколько мы будем терпеть к себе хамское отношение? — задался вопросом автор снимка.
Отгадка, почему водитель позволил себе такое поведение, таится в собственнике авто. Машина принадлежит юрлицу: компании, которая сдаёт автомобили в аренду. Это та же фирма, чей «Мерседес» в канун Нового года припарковали на тротуаре под ёлочкой у «Универсама». По данным сервиса «Контур.Фокус», дела у организации идут не лучшим образом. По финансовой отчетности за 2022 год, выручка фирмы зафиксирована на уровне 481,2 миллиона рублей, убытки — 113 миллионов.
Водитель массивного «Форда», не мудрствуя лукаво, просто перекрыл движение по тротуару на улице Чаплыгина. Судя по следам, не он первый и, к сожалению, не он последний.
Установить владельца джипа оказалось непростой задачей. Удалось выяснить только, что машина принадлежит 40-летнему мужчине — Игбалу Р. Имя — азербайджанское, характер — горячий, парковка — неразумная.
Чтобы так оставить машину на улице Ленина, водитель «Рено» пересек тротуар, чем мог порядочно напугать пешеходов.
— Да, после праздника сложно пройти лишний метр до дверей магазина, торгующего спиртным. Надо в него въехать. Плевать, что мешаешь пешеходам и жильцам дома, — прокомментировал ситуацию автор снимка.
Машина зарегистрирована на 35-летнего Александра Викторовича З. Мужчина имеет богатый предпринимательский опыт: в прошлом активно занимался бизнесом в сфере торговли, в частности, торговал пивом. Последнее ИП Александра Викторовича было связано с пассажирскими перевозками на такси. Нервная работа, понимаем, нужно снимать стресс — но не таким же образом.
Наконец, сладкая парочка на Красном проспекте. Если нет парковки, то следует ее выдумать, поставить машины на воображаемое место, и пусть весь мир подождёт.
Владелец огромного черного «Кадиллака» с говорящими буквами «Х007АМ» на госномере — 30-летний житель Москвы Владимир Сергеевич М. На мужчину в разное время были зарегистрированы другие автомобили: «Ниссан Теана» и грузовичок «Исудзу Форвард». В реестре предпринимателей его имя не значится. Среди публичных персон его тоже обнаружить не удалось. Не зря — 007.
Сосед чёрного «Кадиллака» — китайский «Черри Тиго», который зарегистрирован на юрлицо. Компания предоставляет услуги такси и сдает машины в аренду. Новосибирская организация фиксирует отрицательные показатели по итогам 2022 года: при выручке в 71,7 миллиона рублей убытки составили 39 тысяч рублей.
На новогодних каникулах редакция НГС подводила итоги с подборкой самых вызывающих автохамов 2023 года. В рейтинге нашлсь место самому богатому нарушителю, самому таинственному и, разумеется, самому наглому.