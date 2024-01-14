«Врешь! Не пройдёшь»: джипы заблокировали движение по новосибирским тротуарам — пешеходам пришлось лезть по сугробам

— Врёшь! Не пройдёшь. Это будто вызов новосибирцам — ну и сколько мы будем терпеть к себе хамское отношение? — задался вопросом автор снимка.

Отгадка, почему водитель позволил себе такое поведение, таится в собственнике авто. Машина принадлежит юрлицу: компании, которая сдаёт автомобили в аренду. Это та же фирма, чей «Мерседес» в канун Нового года припарковали на тротуаре под ёлочкой у «Универсама». По данным сервиса «Контур.Фокус», дела у организации идут не лучшим образом. По финансовой отчетности за 2022 год, выручка фирмы зафиксирована на уровне 481,2 миллиона рублей, убытки — 113 миллионов.