«Кому такой подарочек?»: под новогодней елью оставили дорогущий «Мерседес» — мы выяснили, чья это машина

Водитель брендированного авто «Почты России» не постеснялся хамских маневров перед жителями дома №105/1 на улице Петухова, а с одной из женщин даже вступил в диалог.

— Вежливо попросила убрать авто с тротуара, водитель молча закрыл дверь. На вторую просьбу сказал: «Я здесь ненадолго!» Вокруг было полно свободных парковочных мест. Пусть этот чудак увидит себя на главном новостном портале, — написала автор снимка.

Машина действительно зарегистрирована на АО «Почта России». Может быть, теперь весёлому почтальону объяснят, как важно пользоваться свободными парковочными местами и прислушиваться к пешеходам.