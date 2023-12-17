«Кому такой подарочек?»: под новогодней елью оставили дорогущий «Мерседес» — мы выяснили, чья это машина

Праздничный «Мерседес», наглый почтальон, бесцеремонный водитель фуры и хамы, заблокировавшие автобусную остановку — в рубрике «Я паркуюсь как чудак» появились новые персонажи. Ниже обо всем в подробностях и по порядку.
В фотографии выше прекрасно всё: ощущение предстоящего праздника, новогодняя ель, нарядный «Мерседес». Есть одно «но»: водитель нагло заехал на тротуар перед «Универсамом» и бросил машину прямо на пешеходной дорожке. Хоть водитель и включил аварийную сигнализацию, нарушение ПДД в этом случае налицо.
— Кому достанется такой подарочек? — задался вопросом автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на организацию, которая занимается сдачей в аренду премиальных седанов. Компания московская и представлена в нескольких регионах России — в Новосибирске в том числе. При этом, как показывает сервис «Контур.Фокус», дела у организации идут не лучшим образом. По финансовой отчетности за 2022 год, выручка фирмы зафиксирована на уровне 481,2 миллиона рублей, убытки — 113 миллионов.
Водитель брендированного авто «Почты России» не постеснялся хамских маневров перед жителями дома №105/1 на улице Петухова, а с одной из женщин даже вступил в диалог.
— Вежливо попросила убрать авто с тротуара, водитель молча закрыл дверь. На вторую просьбу сказал: «Я здесь ненадолго!» Вокруг было полно свободных парковочных мест. Пусть этот чудак увидит себя на главном новостном портале, — написала автор снимка.
Машина действительно зарегистрирована на АО «Почта России». Может быть, теперь весёлому почтальону объяснят, как важно пользоваться свободными парковочными местами и прислушиваться к пешеходам.
Водитель этого грузовика, по словам автора фото, по утрам перегораживает проезд к детскому саду на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева.
— Машинам не проехать, пришлось идти с ребёнком в обход, тащить санки по лестнице, — негодует автор снимка.
Гадать, кому принадлежит автомобиль нет необходимости. Остаётся только надеяться, что в следующий раз водитель всё-таки найдёт более подходящее место для разгрузки.
Наконец, мы не могли пройти мимо нашумевшего репортажа корреспондента НГС с автобусной остановки на проспекте Маркса, где водители заблокировали подъезд муниципального транспорта к пассажирам, заставив их останавливаться во втором ряду.
Один из них — водитель белой KIA. Машина зарегистрирована на 56-летнего Каримжона Мамаджановича М. Мужчина в прошлом — бизнесмен: несколько лет назад занимался грузоперевозками, а потом переключился на торговлю овощами. В прошлом году ликвидировал ИП. Теперь, как мы видим, занимается созданием помех для автобусов.
Автомобили тормозили у остановки в два ряда, заставляя водителей автобусов и троллейбусов изворачиваться на проезжей части, чтобы подъехать к пассажирам.
Номер «Лады», к сожалению, не виден, зато мы узнали, кому принадлежит «Тойота», брошенная непосредственно на полосе для остановки общественного транспорта. Машина зарегистрирована на 58-летнюю жительницу Якутии Наталью Кузьминичну К.
Месяц назад на новосибирском тротуаре заметили «Лексус» читинского мажора, который бросил внедорожник на пешеходной дорожке и удалился по своим делам. Ох уж эти гости.