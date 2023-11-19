«Купил "Лексус" — теперь всё можно?» Читинский мажор бросил джип на тротуаре в Новосибирске — чем он занимается и кто его отец

Дорогой автомобиль и «блатные» номера как индульгенция на нарушение правил парковки. Сегодня гвоздь номера — белоснежный «Лексус» с тремя семёрками на госзнаке, который принадлежит молодому мужчине из состоятельной семьи. Кстати, если вы думаете, что мы следим только за богатыми автохамами, вы ошибаетесь — средний класс нарушает не меньше.
Белый «Лексус» вывел из себя новосибирцев на улице Королёва. Водитель абсолютно по-хамски заехал на тротуар, закрыл машину и удалился по своим делам.
— Купил «Лексус» — теперь всё можно, что ли? — негодует автор снимка.
Машина зарегистрирована на 24-летнего Юрия Юрьевича Б. Именно так зовут сына известного читинского предпринимателя, который до недавнего времени владел в Забайкалье сетью продовольственных магазинов. Более того, номер телефона молодого мужчины в сервисе GetContact отображается как «Юрий Б. младший», «Б. сын» и прочими метками.
Информация из приложения также даёт понять, что молодой мужчина не зря ездит на «Лексусе». В свои 24 года он управляет рестораном в Чите. Что Юрий Юрьевич может делать в Новосибирске, остается только догадываться.
Водитель микроавтобуса по только ему понятным причинам перегородил тротуар на улице Котовского рядом с Городским комплексным центром социального обслуживания населения.
Не удивительно, что машина оказалась зарегистрирована именно на муниципальный центр. Надеемся, что парковка на тротуаре — вынужденная мера, связанная с помощью населению. В противном случае водитель — хам.
На улице Ленина на этой неделе был аншлаг: даже на тротуаре не везде можно было припарковаться. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое.
Огромный внедорожник «Тойота Секвойя» с тремя восьмерками на номере зарегистрирован на 59-летнюю Марину Борисовну К. — уроженку города Буй в Костромской области. Её имени нет в реестре предпринимателей, и, судя по всему, женщина является номинальным владельцем дорогого авто.
Кому принадлежит белый «Лексус» выяснить не удалось из-за нечитаемого номера.
Недалеко в ряду припаркованных на тротуаре авто замечена белоснежная «Тойота Камри». Она уже не впервые появляется в подборке автохамов: водитель постоянно оставляет машину на пешеходных дорожках.
Автомобиль зарегистрирован на 40-летнего Дмитрия Петровича Г. Он — предприниматель, его имя связывают с магазином стройматериалов, который ранее располагался в левобережной части Новосибирска, но сегодня уже не работает.
Наконец, среди машин, чья стоимость переваливает за миллион рублей, затесалась скромная старенькая «Тойота Виста». Автохамство не зависит от размера кошелька.
Машина зарегистрирована на 32-летнего мужчину со звучным именем Спартак Григорьевич К. Он — сантехник.
В прошлый раз читатели НГС пожаловались, что посетители цирка в Новосибирске превратили Нарымский сквер в одну большую автомобильную стоянку.