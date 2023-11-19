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Я паркуюсь как чудакНомерок блатнойОбзор

«Купил "Лексус" — теперь всё можно?» Читинский мажор бросил джип на тротуаре в Новосибирске — чем он занимается и кто его отец

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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Машина стоит в среднем 5,5 миллиона рублей

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Дорогой автомобиль и «блатные» номера как индульгенция на нарушение правил парковки. Сегодня гвоздь номера — белоснежный «Лексус» с тремя семёрками на госзнаке, который принадлежит молодому мужчине из состоятельной семьи. Кстати, если вы думаете, что мы следим только за богатыми автохамами, вы ошибаетесь — средний класс нарушает не меньше.

За три семёрки на номере владелец наверняка отдал несколько сотен тысяч рублей

За три семёрки на номере владелец наверняка отдал несколько сотен тысяч рублей

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Белый «Лексус» вывел из себя новосибирцев на улице Королёва. Водитель абсолютно по-хамски заехал на тротуар, закрыл машину и удалился по своим делам.

— Купил «Лексус» — теперь всё можно, что ли? — негодует автор снимка.

Машина зарегистрирована на 24-летнего Юрия Юрьевича Б. Именно так зовут сына известного читинского предпринимателя, который до недавнего времени владел в Забайкалье сетью продовольственных магазинов. Более того, номер телефона молодого мужчины в сервисе GetContact отображается как «Юрий Б. младший», «Б. сын» и прочими метками.

Информация из приложения также даёт понять, что молодой мужчина не зря ездит на «Лексусе». В свои 24 года он управляет рестораном в Чите. Что Юрий Юрьевич может делать в Новосибирске, остается только догадываться.

Хамство от муниципальной службы

Хамство от муниципальной службы

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Водитель микроавтобуса по только ему понятным причинам перегородил тротуар на улице Котовского рядом с Городским комплексным центром социального обслуживания населения.

Не удивительно, что машина оказалась зарегистрирована именно на муниципальный центр. Надеемся, что парковка на тротуаре — вынужденная мера, связанная с помощью населению. В противном случае водитель — хам.

Тротуар на Ленина больше похож на стоянку

Тротуар на Ленина больше похож на стоянку

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На улице Ленина на этой неделе был аншлаг: даже на тротуаре не везде можно было припарковаться. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое.

Огромный внедорожник «Тойота Секвойя» с тремя восьмерками на номере зарегистрирован на 59-летнюю Марину Борисовну К. — уроженку города Буй в Костромской области. Её имени нет в реестре предпринимателей, и, судя по всему, женщина является номинальным владельцем дорогого авто.

Кому принадлежит белый «Лексус» выяснить не удалось из-за нечитаемого номера.

Водитель «Тойоты» уже не раз был замечен в нарушении правил парковки

Водитель «Тойоты» уже не раз был замечен в нарушении правил парковки

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Недалеко в ряду припаркованных на тротуаре авто замечена белоснежная «Тойота Камри». Она уже не впервые появляется в подборке автохамов: водитель постоянно оставляет машину на пешеходных дорожках.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнего Дмитрия Петровича Г. Он — предприниматель, его имя связывают с магазином стройматериалов, который ранее располагался в левобережной части Новосибирска, но сегодня уже не работает.

Ничто автохамское водителю не чуждо

Ничто автохамское водителю не чуждо

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Наконец, среди машин, чья стоимость переваливает за миллион рублей, затесалась скромная старенькая «Тойота Виста». Автохамство не зависит от размера кошелька.

Машина зарегистрирована на 32-летнего мужчину со звучным именем Спартак Григорьевич К. Он — сантехник.

В прошлый раз читатели НГС пожаловались, что посетители цирка в Новосибирске превратили Нарымский сквер в одну большую автомобильную стоянку.

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