«Купил "Лексус" — теперь всё можно?» Читинский мажор бросил джип на тротуаре в Новосибирске — чем он занимается и кто его отец

Белый «Лексус» вывел из себя новосибирцев на улице Королёва. Водитель абсолютно по-хамски заехал на тротуар, закрыл машину и удалился по своим делам.

— Купил «Лексус» — теперь всё можно, что ли? — негодует автор снимка.