Беспредел в Нарымском сквере: водители превратили парк в огромную стоянку — апогей автохамства

— По следам видно, что машин было много. Представление закончилось, народ разъехался. Верхнюю парковку у нас убрали, теперь все машины в пешеходной зоне, — сетует автор видео.



На записи виден припаркованный Land Cruiser Prado — только у этой машины виден госномер. Считаем, что владельца стоит частично рассекретить. Автомобиль зарегистрирован на 27-летнего Дениса Вадимовича С. Он — предприниматель, является учредителем и руководителем двух компаний: одна занимается торговлей канцелярскими товарами, другая предоставляет бухгалтерские услуги. Денис Вадимович, не надо так.