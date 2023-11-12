Беспредел в Нарымском сквере: водители превратили парк в огромную стоянку — апогей автохамства

Есть ли предел у автохамства? Некоторые недовольные пешеходы иногда в сердцах восклицают: «Да они скоро на головах парковаться начнут». Надеемся, что до этого, конечно, не дойдет, но, например, не так давно автохамы облюбовали для стоянки авто пешеходные зоны в Нарымском сквере. Что будет дальше?
Машины начали теснить пешеходов в Нарымском сквере. Припаркованные автомобили постепенно заполоняют тротуары, не имея на то абсолютно никакого основания. Читатель НГС заметил, что машины скапливаются в первую очередь тогда, когда идёт цирковое представление.
— По следам видно, что машин было много. Представление закончилось, народ разъехался. Верхнюю парковку у нас убрали, теперь все машины в пешеходной зоне, — сетует автор видео.
На записи виден припаркованный Land Cruiser Prado — только у этой машины виден госномер. Считаем, что владельца стоит частично рассекретить. Автомобиль зарегистрирован на 27-летнего Дениса Вадимовича С. Он — предприниматель, является учредителем и руководителем двух компаний: одна занимается торговлей канцелярскими товарами, другая предоставляет бухгалтерские услуги. Денис Вадимович, не надо так.
Этот индивидуум припарковался в арке. Без комментариев.
Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию с сотней миллионов прибыли, которая занимается железнодорожными перевозками. Учредитель и директор — Юрий Михайлович Ж. Вряд ли, конечно, он передвигается на Ssang Yong, но повлиять на подчиненных ему вполне по силам.
Без центра города и улицы Ленина никуда. Очередной любитель парковаться на тротуаре вопреки правилам дорожного движения и безопасности пешеходов.
Автомобиль с большой долей вероятности принадлежит 34-летнему Алексею Игоревичу Ж. Он тоже бизнесмен: по данным сервиса «Контур.Фокус», мужчина торгует водопроводным и отопительным оборудованием. Успешен ли Алексей Игоревич в предпринимательстве? По автомобилю может показаться, что да, но цифры говорят об обратном. За 2022 год компания зафиксировала отрицательную динамику — убыток в размере 188 тысяч рублей.
Читатель не уточнил, на какой улице было сделано фото, но так ли это важно, если очевидно, что черный джип припаркован на тротуаре.
— Range Rover c номерами 777. Блоть паркуется, как хочет, — отметил автор снимка.
К сожалению разобрать госномер на фото невозможно. Но есть ощущение, что машина ещё встретится нам в следующих подборках.
Наконец, на десерт — машина, припаркованная около терминала в аэропорту Толмачево. Водитель просто прикрыл госномер тряпочкой. Автохам? Спорный вопрос, учитывая, что такой способ парковки вполне разрешен. При этом есть стойкое ощущение, что человек не любит платить штрафы.
В прошлый раз мы рассекретили мажора, который лихо припарковался на тротуаре на улице Советской, едва не сбив билборд. Посмотрите, кто его родители.