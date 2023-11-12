freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 1/10
usd 92.05
eur 98.32
СрочноЛивень накрыл Новосибирск в середине ноября
Все новости
Все новости
Обзор

Беспредел в Нарымском сквере: водители превратили парк в огромную стоянку — апогей автохамства

Очередная подборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

5 314

У кого теперь преимущество в движении по Нарымскому скверу — большой вопрос

Поделиться

Есть ли предел у автохамства? Некоторые недовольные пешеходы иногда в сердцах восклицают: «Да они скоро на головах парковаться начнут». Надеемся, что до этого, конечно, не дойдет, но, например, не так давно автохамы облюбовали для стоянки авто пешеходные зоны в Нарымском сквере. Что будет дальше?

Машины начали теснить пешеходов в Нарымском сквере. Припаркованные автомобили постепенно заполоняют тротуары, не имея на то абсолютно никакого основания. Читатель НГС заметил, что машины скапливаются в первую очередь тогда, когда идёт цирковое представление.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видеообзор новой «парковки» в Новосибирске

Видео: читатель НГС

— По следам видно, что машин было много. Представление закончилось, народ разъехался. Верхнюю парковку у нас убрали, теперь все машины в пешеходной зоне, — сетует автор видео.

На записи виден припаркованный Land Cruiser Prado — только у этой машины виден госномер. Считаем, что владельца стоит частично рассекретить. Автомобиль зарегистрирован на 27-летнего Дениса Вадимовича С. Он — предприниматель, является учредителем и руководителем двух компаний: одна занимается торговлей канцелярскими товарами, другая предоставляет бухгалтерские услуги. Денис Вадимович, не надо так.

Такого мы еще не видели

Такого мы еще не видели

Поделиться

Этот индивидуум припарковался в арке. Без комментариев.

Машина зарегистрирована на юрлицо — компанию с сотней миллионов прибыли, которая занимается железнодорожными перевозками. Учредитель и директор — Юрий Михайлович Ж. Вряд ли, конечно, он передвигается на Ssang Yong, но повлиять на подчиненных ему вполне по силам.

«Мерседес» на тротуре — уже норма?

«Мерседес» на тротуре — уже норма?

Поделиться

Без центра города и улицы Ленина никуда. Очередной любитель парковаться на тротуаре вопреки правилам дорожного движения и безопасности пешеходов.

Автомобиль с большой долей вероятности принадлежит 34-летнему Алексею Игоревичу Ж. Он тоже бизнесмен: по данным сервиса «Контур.Фокус», мужчина торгует водопроводным и отопительным оборудованием. Успешен ли Алексей Игоревич в предпринимательстве? По автомобилю может показаться, что да, но цифры говорят об обратном. За 2022 год компания зафиксировала отрицательную динамику — убыток в размере 188 тысяч рублей.

Land Rover на тротуаре с блатными номерами

Land Rover на тротуаре с блатными номерами

Поделиться

Читатель не уточнил, на какой улице было сделано фото, но так ли это важно, если очевидно, что черный джип припаркован на тротуаре.

— Range Rover c номерами 777. Блоть паркуется, как хочет, — отметил автор снимка.

К сожалению разобрать госномер на фото невозможно. Но есть ощущение, что машина ещё встретится нам в следующих подборках.

Водитель перестраховывается

Водитель перестраховывается

Поделиться

Наконец, на десерт — машина, припаркованная около терминала в аэропорту Толмачево. Водитель просто прикрыл госномер тряпочкой. Автохам? Спорный вопрос, учитывая, что такой способ парковки вполне разрешен. При этом есть стойкое ощущение, что человек не любит платить штрафы.

В прошлый раз мы рассекретили мажора, который лихо припарковался на тротуаре на улице Советской, едва не сбив билборд. Посмотрите, кто его родители.

По теме

АвтохамАвтохамствоНарушение правил парковкиСтопХам
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter