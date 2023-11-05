«С ума сошёл?» Мажор на спортивном «Мерседесе» выехал на тротуар в центре Новосибирска — он едва не сбил билборд

Наверное, газон у НОВАТа привлек водителя красной «Тойоты» своей широтой и простором. Почему бы не оставить здесь свою машину? Да потому что это запрещено. Надеемся, что другие водители не последуют плохому примеру.

Машина зарегистрирована на 74-летнююю Людмилу Константиновну Р. Женщина раньше активно торговала текстилем, а сегодня, скорее всего, отдыхает на заслуженной пенсии.