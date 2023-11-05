«С ума сошёл?» Мажор на спортивном «Мерседесе» выехал на тротуар в центре Новосибирска — он едва не сбил билборд

Коллекция новосибирских автохамов и не только сегодня пополнилась сыном состоятельных родителей, который на дорогом спортивном купе выехал на тротуар. А также пенсионеркой, припарковавшейся на газоне у НОВАТа, и владелицей «Рейндж Ровера», которая ни во что не ставит мамочек с колясками. НГС подготовил свежий обзор вопиющих нарушений правил парковки в Новосибирске.
Виражи водителя купе «Мерседес» привлекли внимание случайных прохожих: мало того, что он припарковался на тротуаре на улице Советской, так ещё и сделал это весьма агрессивно. Очевидец, приславший фото, уверяет, что машина едва не задела билборд, остановившись от него в считанных сантиметрах.
— С ума сошёл что ли? — задался вопросом автор снимка.
Машина зарегистрирована на 56-летнюю Галину Борисовну Т., но страхует её 22-летний Павел Викторович с такой же фамилией. Женщина раньше возглавляла региональное отделение крупной сети по продаже парфюмерии, и можно предположить, что молодой человек — её сын. При этом парень, судя по всему, не очень хорошо воспитан, раз позволяет себе такие маневры на пешеходной дорожке.
Наверное, газон у НОВАТа привлек водителя красной «Тойоты» своей широтой и простором. Почему бы не оставить здесь свою машину? Да потому что это запрещено. Надеемся, что другие водители не последуют плохому примеру.
Машина зарегистрирована на 74-летнююю Людмилу Константиновну Р. Женщина раньше активно торговала текстилем, а сегодня, скорее всего, отдыхает на заслуженной пенсии.
Наглость этого водителя безгранична. Зачем ставить машину на тротуаре, если рядом на парковке есть свободные места?
— Стоит, где постоянно ходят женщины с колясками. Угол Декабристов, 41. Наверное, думает, что можно с такими номерами, — пишет автор снимка.
Машина с номерами «ООО154» зарегистрирована на 32-летнюю Екатерину Сергеевну В. Ничего примечательного об этой особе найти не удалось, кроме того, что она москвичка. Столичные нравы, мы все понимаем, но сибиряков обижать не стоит.
Если парковка не предназначена для малых грузовиков, то можно заехать на тротуар — так, вероятно, рассуждал водитель этой «ГАЗели». Спорное утверждение, учитывая износ новосибирских пешеходных дорожек.
Автомобиль зарегистрирован на 55-летнюю Наталью Михайловну Ш. Сложно представить, что женщина приехала за рулём такого авто, хотя чего в жизни не бывает.
Наконец, крик души жителей, у которых на парковках появляются такие монстры. Автор снимка напоминает, что стоянка большегрузов в жилых зонах запрещена. Жаль, номер нарушителя с такого расстояния и ракурса не разглядеть.
На прошлой неделе новосибирцы с недоумением взирали на черные «Гелендвагены», которые были припаркованы в центре города с нарушениями. некоторые даже предположили, что в Новосибирск »приехали бандиты».