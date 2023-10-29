«Бандиты приехали, что ли?»: новосибирцы обозлились на иногородних автохамов на «Мерседесах» — водители закрывают номера

— Бандиты приехали, что ли? Понаехали, — не удержался автор снимка, обратив внимание на «московские» номера нарушителя.

Машина зарегистрирована на московскую компанию, которая занимается оптовой торговлей «за вознаграждение и на договорной основе». Не сказать, что дела у фирмы идут превосходно: по данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году она заработала 20 миллионов рублей, из них чистой прибыли — 408 тысяч рублей. Но, как говорится, на «Гелик» хватает.