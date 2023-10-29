«Бандиты приехали, что ли?»: новосибирцы обозлились на иногородних автохамов на «Мерседесах» — водители закрывают номера

Жители Новосибирска остро реагируют на хамство на дороге, а когда видят нарушителей на машинах с «неместными» номерами, негодование усиливается в разы. В сегодняшней подборке — чёрные «Мерседесы», которые вывели из себя сибиряков.
Чёрный «Гелендваген» с пугающим количество шестёрок на номере по-хамски припарковался на тротуаре возле ТЦ «Аура». Пешеходы были вынуждены обходить внедорожник и ругаться.
— Красивый номер для ваших исследований, — написал автор снимка.
На кого конкретно зарегистрирована машина, узнать не удалось. Известно, что на учёт её поставили в 2010 году в Нижнем Тагиле Свердловской области, а собственнику сегодня всего 20 лет.
Ещё один «Гелендваген» расположился на встречной полосе улицы Урицкого. Водитель припарковался на повороте на Ленина и посчитал, что никому мешать не будет.
— Бандиты приехали, что ли? Понаехали, — не удержался автор снимка, обратив внимание на «московские» номера нарушителя.
Машина зарегистрирована на московскую компанию, которая занимается оптовой торговлей «за вознаграждение и на договорной основе». Не сказать, что дела у фирмы идут превосходно: по данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году она заработала 20 миллионов рублей, из них чистой прибыли — 408 тысяч рублей. Но, как говорится, на «Гелик» хватает.
Водитель «Шевроле» поставил свою машину на въезде в школу №40 на улице Крашенниникова в Ленинском районе и сразу попал в объектив недовольного пешехода.
Машина зарегистрирована на 39-летнего Романа Алексеевича С. Новосибирец — сотрудник известного в городе интернет-провайдера.
Перекрёсток Ленина и Совесткой — основной поставщик нарушений правил парковки. Сотрудникам ГИБДД, похоже, давно стоит обратить на него внимание. Водитель белой «Тойоты», видимо, насмотревшись на себе подобных, подумал, что стоянка на тротуаре — обычное дело.
Машина зарегистрирована на 73-летнюю Нину Владимировну У. Сложно представить, что человек старшего поколения пошёл на подобное нарушение. Тем более, что последний страхователь авто — 41-летняя женщина. Тем не менее, закон не знает возрастных поблажек и по нему пенсионерке должны были выписать штраф.
Водитель «Фольксвагена» припарковался на тротуаре Красного проспекта по нужде. По словам автора снимка, мужчина отгружал товар в турецкую кондитерскую рядом. При этом опасность при движении по тротуару никто не отменял.
— Номера с обеих сторон замазал, — написал автор.
Возможно, это признак того, что наша рубрика читается и далеко не все нарушители желают быть рассекреченными.
В прошлой подборке мы показали, кто перегородил дорогу на парковке у ГПНТБ. Нарушителем оказалась сибирячка с оригинальным домашним питомцем — настоящей лисицей.