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«Бандиты приехали, что ли?»: новосибирцы обозлились на иногородних автохамов на «Мерседесах» — водители закрывают номера

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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Черные джипы, припаркованные с нарушением, рассердили новосибирцев

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Жители Новосибирска остро реагируют на хамство на дороге, а когда видят нарушителей на машинах с «неместными» номерами, негодование усиливается в разы. В сегодняшней подборке — чёрные «Мерседесы», которые вывели из себя сибиряков.

Трёх шестёрок на номере владельцу показалось мало

Трёх шестёрок на номере владельцу показалось мало

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Чёрный «Гелендваген» с пугающим количество шестёрок на номере по-хамски припарковался на тротуаре возле ТЦ «Аура». Пешеходы были вынуждены обходить внедорожник и ругаться.

— Красивый номер для ваших исследований, — написал автор снимка.

На кого конкретно зарегистрирована машина, узнать не удалось. Известно, что на учёт её поставили в 2010 году в Нижнем Тагиле Свердловской области, а собственнику сегодня всего 20 лет.

Машина припаркована на встречной полосе

Машина припаркована на встречной полосе

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Ещё один «Гелендваген» расположился на встречной полосе улицы Урицкого. Водитель припарковался на повороте на Ленина и посчитал, что никому мешать не будет.

— Бандиты приехали, что ли? Понаехали, — не удержался автор снимка, обратив внимание на «московские» номера нарушителя.

Машина зарегистрирована на московскую компанию, которая занимается оптовой торговлей «за вознаграждение и на договорной основе». Не сказать, что дела у фирмы идут превосходно: по данным сервиса «Контур.Фокус», в 2022 году она заработала 20 миллионов рублей, из них чистой прибыли — 408 тысяч рублей. Но, как говорится, на «Гелик» хватает.

Новосибирцы особенно разъярены, когда дело касается безопасности детей

Новосибирцы особенно разъярены, когда дело касается безопасности детей

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Водитель «Шевроле» поставил свою машину на въезде в школу №40 на улице Крашенниникова в Ленинском районе и сразу попал в объектив недовольного пешехода.

Машина зарегистрирована на 39-летнего Романа Алексеевича С. Новосибирец — сотрудник известного в городе интернет-провайдера.

Парковка на тротуаре в районе пересечения Советской и Ленина — дело привычное

Парковка на тротуаре в районе пересечения Советской и Ленина — дело привычное

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Перекрёсток Ленина и Совесткой — основной поставщик нарушений правил парковки. Сотрудникам ГИБДД, похоже, давно стоит обратить на него внимание. Водитель белой «Тойоты», видимо, насмотревшись на себе подобных, подумал, что стоянка на тротуаре — обычное дело.

Машина зарегистрирована на 73-летнюю Нину Владимировну У. Сложно представить, что человек старшего поколения пошёл на подобное нарушение. Тем более, что последний страхователь авто — 41-летняя женщина. Тем не менее, закон не знает возрастных поблажек и по нему пенсионерке должны были выписать штраф.

Водитель потратил достаточно времени, чтобы замазать номера

Водитель потратил достаточно времени, чтобы замазать номера

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Водитель «Фольксвагена» припарковался на тротуаре Красного проспекта по нужде. По словам автора снимка, мужчина отгружал товар в турецкую кондитерскую рядом. При этом опасность при движении по тротуару никто не отменял.

— Номера с обеих сторон замазал, — написал автор.

Возможно, это признак того, что наша рубрика читается и далеко не все нарушители желают быть рассекреченными.

В прошлой подборке мы показали, кто перегородил дорогу на парковке у ГПНТБ. Нарушителем оказалась сибирячка с оригинальным домашним питомцем — настоящей лисицей.

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