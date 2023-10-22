Лисица и автохамка: сибирячка с оригинальным рыжим питомцем перегородила дорогу около ГПНТБ — а также, кто наглец «001»

Автомобиль зарегистрирован на 38-летнюю Юлию Александровну Т. В соцсетях женщина называет себя «Лисоматерью», поскольку держит у себя дома настоящую лисицу. Дама жалуется, что люди на улице не дают ей прохода, когда она гуляет со своим питомцем. Предлагаем флэшмоб: в следующий раз не умиляться её рыжей красавицей, а лишний раз напомнить о правилах парковки.