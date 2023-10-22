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Тема дняАвтомобиль сбил пешехода в Новосибирске. Видео ДТП
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Я паркуюсь как чудакНомерок блатной

Лисица и автохамка: сибирячка с оригинальным рыжим питомцем перегородила дорогу около ГПНТБ — а также, кто наглец «001»

Свежая подборка нарушителей правил парковки за минувшую неделю

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Женщина бравирует питомцем в соцсетях и нарушает ПДД

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А что, если рассказывать о нарушителях правил парковки в Новосибирске в стиле басни? Похоже, первый повод мы нашли: в истории, как по канону, фигурирует настоящая лиса. В дополнение ещё несколько примеров автохамства и мораль — уважайте друг друга.

Водитель не стал утруждать себя поиском свободного места и оставил машину прямо на проезде

Водитель не стал утруждать себя поиском свободного места и оставил машину прямо на проезде

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Снимок в редакцию прислал разгневанный автовладелец, который искал место на парковке перед ГПНТБ. Водитель «Субару», по его словам, бросил машину прямо на проезжей части и ушёл по своим делам. Некрасиво.

Автомобиль зарегистрирован на 38-летнюю Юлию Александровну Т. В соцсетях женщина называет себя «Лисоматерью», поскольку держит у себя дома настоящую лисицу. Дама жалуется, что люди на улице не дают ей прохода, когда она гуляет со своим питомцем. Предлагаем флэшмоб: в следующий раз не умиляться её рыжей красавицей, а лишний раз напомнить о правилах парковки.

Движение по улице слева направо — одностороннее

Движение по улице слева направо — одностороннее

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Угол Ленина и Урицкого — кладезь нарушений ПДД, вашему вниманию очередной пример. Водитель «Мерседеса» бросил автомобиль буквально на встречной полосе, поскольку движение по Урицкого на этом отрезке одностороннее.

Машина зарегистрирована на 45-летнего Артака Роландовича Х. Его полный тёзка — предприниматель, который успел попробовать себя в разных сферах бизнеса: у него была ремонтная автомастерская, он торговал лесом и занимался строительством. Сегодня он является директором компании из области общепита.

Машина простояла на тротуре несколько часов, судя по опавшим на кузов листьям

Машина простояла на тротуре несколько часов, судя по опавшим на кузов листьям

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Чуть ниже по улице Ленина водители привыкли парковаться на тротуарах. Один из них — водитель «Тойота Камри», который уютно расположил авто на пешеходной дорожке.

Машина зарегистрирована на 40-летнего Дмитрия Петровича Г. Его полный тёзка — индивидуальный предприниматель, который ведет бизнес в сфере торговли через интернет.

«Блатной» номер — не индульгенция

«Блатной» номер — не индульгенция

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Парковка на местах для инвалидов — классика жанра. Около ГПНТ был замечен «Фольксваген», который, на первый взгляд, демонстративно припаркован прямо под дородным знаком.

Автомобиль зарегистрирован на 31-летнего Яниса Эгилсовича А. его полный тёзка — предприниматель, который раньше занимался строительством. Госномер на авто — не простой, первый регзнак в серии стоит денег. Ранее мы рассказывали, почем в Новосибирске продают номера серии «ААА», «ННН», «777» и другие.

Заехать на тротуар — классика

Заехать на тротуар — классика

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Наконец, водитель «Лексуса» не нашёл ничего умнее, как припарковать машину прямо на проезжей части проспекта Димитрова, заехав двумя колесами на тротуар. Это будто двойной удар неуважения — к автомобилистам и к пешеходам одновременно.

Машина зарегистрирована на 32-летнюю Екатерину Александровну Т. Полная тёзка женщины занимается бизнесом в Новосибирске: у неё ИП по грузоперевозкам.

* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

Не все нарушения правил парковки остаются безнаказанными. Например, недавно оштрафовали водителя «Мерседеса», который бросил машину прямо на трамвайных путях, а сибиряку, оставившему авто на тротуаре, отомстили горожане.

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