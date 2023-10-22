Лисица и автохамка: сибирячка с оригинальным рыжим питомцем перегородила дорогу около ГПНТБ — а также, кто наглец «001»

А что, если рассказывать о нарушителях правил парковки в Новосибирске в стиле басни? Похоже, первый повод мы нашли: в истории, как по канону, фигурирует настоящая лиса. В дополнение ещё несколько примеров автохамства и мораль — уважайте друг друга.
Снимок в редакцию прислал разгневанный автовладелец, который искал место на парковке перед ГПНТБ. Водитель «Субару», по его словам, бросил машину прямо на проезжей части и ушёл по своим делам. Некрасиво.
Автомобиль зарегистрирован на 38-летнюю Юлию Александровну Т. В соцсетях женщина называет себя «Лисоматерью», поскольку держит у себя дома настоящую лисицу. Дама жалуется, что люди на улице не дают ей прохода, когда она гуляет со своим питомцем. Предлагаем флэшмоб: в следующий раз не умиляться её рыжей красавицей, а лишний раз напомнить о правилах парковки.
Угол Ленина и Урицкого — кладезь нарушений ПДД, вашему вниманию очередной пример. Водитель «Мерседеса» бросил автомобиль буквально на встречной полосе, поскольку движение по Урицкого на этом отрезке одностороннее.
Машина зарегистрирована на 45-летнего Артака Роландовича Х. Его полный тёзка — предприниматель, который успел попробовать себя в разных сферах бизнеса: у него была ремонтная автомастерская, он торговал лесом и занимался строительством. Сегодня он является директором компании из области общепита.
Чуть ниже по улице Ленина водители привыкли парковаться на тротуарах. Один из них — водитель «Тойота Камри», который уютно расположил авто на пешеходной дорожке.
Машина зарегистрирована на 40-летнего Дмитрия Петровича Г. Его полный тёзка — индивидуальный предприниматель, который ведет бизнес в сфере торговли через интернет.
Парковка на местах для инвалидов — классика жанра. Около ГПНТ был замечен «Фольксваген», который, на первый взгляд, демонстративно припаркован прямо под дородным знаком.
Автомобиль зарегистрирован на 31-летнего Яниса Эгилсовича А. его полный тёзка — предприниматель, который раньше занимался строительством. Госномер на авто — не простой, первый регзнак в серии стоит денег. Ранее мы рассказывали, почем в Новосибирске продают номера серии «ААА», «ННН», «777» и другие.
Наконец, водитель «Лексуса» не нашёл ничего умнее, как припарковать машину прямо на проезжей части проспекта Димитрова, заехав двумя колесами на тротуар. Это будто двойной удар неуважения — к автомобилистам и к пешеходам одновременно.
Машина зарегистрирована на 32-летнюю Екатерину Александровну Т. Полная тёзка женщины занимается бизнесом в Новосибирске: у неё ИП по грузоперевозкам.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
Не все нарушения правил парковки остаются безнаказанными. Например, недавно оштрафовали водителя «Мерседеса», который бросил машину прямо на трамвайных путях, а сибиряку, оставившему авто на тротуаре, отомстили горожане.