«Хозяева жизни, б…»: удачно женившийся мажор, блогер и адвокат перегородили машинами тротуары — новосибирцы начали мстить

Сегодня в рубрике «Я паркуюсь, как чудак» интересные персонажи, которых объединяет любовь к парковке на тротуаре: сын состоятельных родителей, удачно женившийся на богатой сибирячке, уже известная нам тренер по интимной гимнастике и красавица-адвокат, забывшая об обязанности следовать закону. Будет интересно.
Парковка на тротуаре на углу Ленина и Советской — явление уже обыденное. Странно, что сотрудники ГИБДД, которые каждый день курсируют, «очищая» центральные улицы от неправильно припаркованных авто, игнорируют подобных автохамов. А те и не боятся ничего. Может быть на то есть основания?
Водитель этого BMW X5M, который в среднем стоит 4–4,5 млн рублей, скорее всего непростой. Например, с большой долей вероятности им может оказаться 29-летний Артур Маркович Г. (согласно базе данных РСА, в прошлом году машина принадлежала именно ему). Судя по авто, молодого мужчину можно было бы смело назвать успешным предпринимателем, но... Часть бизнеса по управлению недвижимостью ему передал 66-летний Марк Нисилович Г. (фамилии совпадают). Последний много лет руководит в Новосибирске типографиями.
В приложении Getсontact номер Артура часто употребляется с тегом «Муж Кристины». Оказалось, что Кристине Н. 27 лет и она приходится дочерью одному из братьев-близнецов, основавших в Новосибирске сеть супермаркетов домашней еды. Молодые дети богатых родителей. Боятся ли они эвакуации или штрафа в 2 тысячи рублей? Вряд ли.
Фото «Мерседеса», припарковавшегося на месте для инвалидов в районе улицы Серебренниковской, прислал инвалид III группы с нарушением опорно-двигательного аппарата. Новосибирец, которому специально отведенное место жизненно необходимо, даже проверил, не внесён ли автомобиль в специальный реестр. Нет, к инвалидам машина не имеет никакого отношения.
С этой дамой мы уже встречались пару выпусков назад. Это та самая тренер по интимной гимнастике, которая недавно перегородила тротуар на Красной проспекте в районе площади Калинина. Женщина, напомним, активно ведёт блог в запрещенной соцсети, призывает сибирячек добиваться лучшего для себя. Какой ценой, видимо, не важно.
Ещё один «Мерседес» был замечен на тротуаре у «Болгарского дома» прямо на площади Ленина, где, кстати, почти всегда дежурит экипаж ДПС. Водителю седана, похоже, все равно, он не боится.
— Хозяева жизни, б..., — эмоционально прокомментировал нарушение автор снимка, приправив высказывание крепким словом.
Автомобиль зарегистрирован на 30-летнего Артура Кярамовича Б. Его полный тёзка еще недавно активно занимался бизнесом — входил в состав учредителей компаний по производству продуктов. Сегодня его имя не связано ни с одной официально зарегистрированной организацией. Может, работу ищет?
Водитель чёрной «Мазды» на улице Ленина, похоже, перепутал тротуар с проезжей частью и бросил машину, где придётся. Судя по фото, ему необходимо было срочно снять стресс.
Автомобиль зарегистрирован на 34-летнюю Дарью Андреевну Б. Её полная тёзка позиционирует себя как адвокат, её имя действительно есть в адвокатском реестре. Интересно, это тот случай, когда знание законов освобождает от ответственности?
Бонус с улицы Урицкого. Водитель «Субару» просто перекрыл проход по тротуару, заставив пешеходов обходить его авто. Без лишних раздумий.
Мы не смогли выяснить, кому принадлежит машина, но весточку автовладельцу оставили сами новосибирцы. Кто-то вывернул ему боковое зеркало. Поделом или перебор?
На прошлой неделе мы рассекретили автомобилиста, который перегородил трамвайные пути около ночного клуба, бросил машину и ушёл.
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