«Хозяева жизни, б…»: удачно женившийся мажор, блогер и адвокат перегородили машинами тротуары — новосибирцы начали мстить

Водитель этого BMW X5M, который в среднем стоит 4–4,5 млн рублей, скорее всего непростой. Например, с большой долей вероятности им может оказаться 29-летний Артур Маркович Г. (согласно базе данных РСА, в прошлом году машина принадлежала именно ему). Судя по авто, молодого мужчину можно было бы смело назвать успешным предпринимателем, но... Часть бизнеса по управлению недвижимостью ему передал 66-летний Марк Нисилович Г. (фамилии совпадают). Последний много лет руководит в Новосибирске типографиями.