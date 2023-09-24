«Это новый тренд?»: водитель нагло бросил Nissan на трамвайных путях, наплевав на общественный транспорт, — мы нашли его

— Чувак так бросил тачку и пошел дальше по своим делам. А там как бы трамваи ходить начинают, — отметил читатель.

Машина зарегистрирована на 44-летнюю Екатерину Николаевну О., хотя очевидно за рулём в тот момент сидел страхователь машины — 44-летний Олег Александрович О. Выпускник новосибирского строительного университета, он какое-то время прожил в Москве. Может быть привёз на Родину столичные нравы?

При этом Олег Александрович должен понимать, что в Новосибирске за такие выходки наказывают. Правда, не строго. Например, водителя белого «Мерседеса» за аналогичное нарушение оштрафовали на 2000 рублей.