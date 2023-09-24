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«Это новый тренд?»: водитель нагло бросил Nissan на трамвайных путях, наплевав на общественный транспорт, — мы нашли его

Очередная подборка автохамов за прошедшею неделю

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Манера парковки как бы намекает на состояние водителя

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«Парковаться на трамвайных путях — новый новосибирский тренд?» — недоумевают читатели НГС. Оставлять авто на пути общественного транспорта, похоже, входит у сибиряков в привычку. Мы вычислили возможного нарушителя, а также собрали ещё несколько примеров хамского поведения на дороге.

Что мешало водителю поставить машину ровно — загадка

Что мешало водителю поставить машину ровно — загадка

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Фото было сделано рано утром на улице Депутатской рядом со входом в популярный ночной клуб. По словам автора снимка, водитель всем своим видом показал, что не произошло ровным счетом ничего удивительного.

— Чувак так бросил тачку и пошел дальше по своим делам. А там как бы трамваи ходить начинают, — отметил читатель.

Машина зарегистрирована на 44-летнюю Екатерину Николаевну О., хотя очевидно за рулём в тот момент сидел страхователь машины — 44-летний Олег Александрович О. Выпускник новосибирского строительного университета, он какое-то время прожил в Москве. Может быть привёз на Родину столичные нравы?

При этом Олег Александрович должен понимать, что в Новосибирске за такие выходки наказывают. Правда, не строго. Например, водителя белого «Мерседеса» за аналогичное нарушение оштрафовали на 2000 рублей.

Место для парковки? Нет

Место для парковки? Нет

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Впрочем, у нас своих нарушителей хватает. Водитель дорогого Porsche Panamera возможно посчитал, что участок газона недавно закатали специально для него, хотя это всего лишь проход к «зебре», ведущей к школе.

— Знаки, «зебра» и пешеходы (прежде всего дети) никого не смущают, — негодует автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 38-летнего предпринимателя Евгения Леонидовича Л. Бизнесмен занимается электродвигателями и дела, по всей видимости, у него идут весьма неплохо. По итогам 2022 года его компания заработала 291 млн рублей, чистая прибыль — 14,4 млн рублей. Но как же дети?

Когда очень надо подъехать поближе

Когда очень надо подъехать поближе

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Машина на тротуаре на одной из центральных улиц Новосибирска — давно не новость. Причины такой наглой парковки могут быть разные, но суть остаётся одна — «мне надо, значит можно».

Автомобиль зарегистрирован на воспитательницу детского сада из Вологды 47-летнюю Ирину Викторовну М. Какой пример она подаёт воспитанникам, гадать не будем.

Хамы грязи не боятся

Хамы грязи не боятся

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Наглядный пример того, во что превращается газон, если на нём регулярно паркуются авто. Фото сделано в районе дома № 258/2 на улице Дуси Ковальчук. При этом местные жители наблюдают за хамским явлением. Пока наблюдают.

— Теория разбитых окон в действии — в предыдущие годы практически никто не парковался, — грозно предупредил автор фото.

Одна из авто зарегистрирована на 34-летнего Константина Геннадьевича Н. Мужчина — индивидуальный предприниматель, занимается строительными работами. А в свободное от работы время, похоже, любит помесить грязь.

И снова улица Советская

И снова улица Советская

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Наконец, по традиции ни один выпуск рубрики не обходится без парковки на тротуаре улицы Советской. Женщина вышла из-за руля Hyundai Solaris и как ни в чем не бывало и ушла по делам. Кто она, автор снимка спросить не успел, нам найти информацию о ней тоже не удалось.

В прошлом выпуске мы рассекретили тренера по интимной гимнастике, которая перегородила тротуар на Красном проспекте и призвала женщин любить себя.

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