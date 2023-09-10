Парад наглых «Мерседесов»: как наказали бизнесмена, бросившего авто на трамвайных путях. Спойлер — нестрого

У владельцев «Мерседесов» индульгенция на нарушение правил дорожного движения? По крайней мере, создаётся такое ощущение: за прошедшую неделю водители премиальных немецких машин чаще остальных попадали в объективы камер недовольных новосибирцев. Мы нашли хозяев авто, которые по-хамски относятся к окружающим, поставив себя над общепринятыми законами.
Безусловный гвоздь сегодняшней программы, который сорвал шквал народного негодования, — водитель белоснежного Mercedes GL. Он припарковал кроссовер на трамвайных путях на улице Мичурина, заблокировав движение общественного транспорта. Люди потеряли время и нервы.
Машина зарегистрирована на 21-летнего Абубакра Нусратулоевича Р. По данным сервиса «Контур.Фокус», у его полного тезки есть ИП в сфере деятельности ресторанов и доставки продуктов питания. Ответственным бизнесменом парня можно назвать с трудом: он имеет задолженность около 100 тысяч рублей за неоплаченные услуги по вывозу мусора.
Водитель белого «Мерседеса» не впервые нарушает правила дорожного движения. Сегодня за машиной числится шесть неоплаченных штрафов: за превышение скорости, за езду с не пристегнутым ремнем безопасности. Последний штраф автомобилисту выписали за нарушение правил стоянки. По всей видимости, как раз за парковку на трамвайных путях — 2000 рублей. Со скидкой при быстрой оплате — 1000 рублей.
Водитель этого Mercedes S-Class не утруждал себя поиском парковочного места на пересечении Гоголя и Ипподромской.
— Он демонстративно въехал на тротуар по зебре. Именно на пути следования пешеходов, — написал читатель НГС, приславший фото нарушения.
Автомобиль зарегистрирован на 36-летнего Василия Евеньевича С. Мужчина — предприниматель, учредитель двух коммерческих организаций. Одна его компания занимается перевозками как такси и сдачей в аренду авто с водителем, другая — малярными работами.
Ещё один «Мерседес» замечен на излюбленном автомобилистами тротуаре на улице Ленина. Похоже, некоторые водители уже всерьез рассматривают эту пешеходную дорожку как место для стоянки.
Автомобиль с большой долей вероятности принадлежит 34-летнему Алексею Игоревичу Ж. Он тоже бизнесмен. По данным сервиса «Контур.Фокус», мужчина торгует водопроводным и отопительным оборудованием. Успешен ли Алексей Игоревич в предпринимательстве? Может быть, но цифры говорят об обратном. За 2022 год компания зафиксировала отрицательную динамику — убыток в размере 188 тысяч рублей.
Ещё один пример наплевательского отношения к окружающим. Водитель Suzuki припарковался у поликлиники на проспекте Дзержинского, заблокировав другие машины.
— Больше двух часов ожидания, водитель не появился. Хочется передать: уважаемый водитель! Вы когда паркуетесь, посмотрите по сторонам. Вы не одни, — написал автор фото.
Владельца автомобиля установить не удалось. Надеемся, до автомобилиста дойдёт. Хотя бы обращение.
Наконец, оригинальный хам. Водитель белоснежной «Мазды» бросил авто, припарковавшись очень близко к стоящей во дворе скамейке. Присесть на неё невозможно, разве что только прилечь.
Собственника авто нам найти не удалось.
Ранее мы составили подборку обнаглевших чиновников, которые побросали свои авто в неположенных местах в центре Новосибирска.