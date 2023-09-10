Парад наглых «Мерседесов»: как наказали бизнесмена, бросившего авто на трамвайных путях. Спойлер — нестрого

Машина зарегистрирована на 21-летнего Абубакра Нусратулоевича Р. По данным сервиса «Контур.Фокус», у его полного тезки есть ИП в сфере деятельности ресторанов и доставки продуктов питания. Ответственным бизнесменом парня можно назвать с трудом: он имеет задолженность около 100 тысяч рублей за неоплаченные услуги по вывозу мусора.

Водитель белого «Мерседеса» не впервые нарушает правила дорожного движения. Сегодня за машиной числится шесть неоплаченных штрафов: за превышение скорости, за езду с не пристегнутым ремнем безопасности. Последний штраф автомобилисту выписали за нарушение правил стоянки. По всей видимости, как раз за парковку на трамвайных путях — 2000 рублей. Со скидкой при быстрой оплате — 1000 рублей.