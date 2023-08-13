«Обнаглевшие чиновники»: сотрудники госорганов побросали машины на тротуарах, наплевав на пешеходов, — кто они

Наконец, если не нарушение ПДД, то точно нарушение правил хорошего тона. Поставить авто сразу на два парковочных места — это верх эгоизма, который, в свою очередь, порождает нарушение правил парковки. Ведь если нет места на стоянке, кто-то бросит свою машину на тротуаре. Мы специально не идентифицируем водителей этих авто, но считаем, что их поступки должны увидеть новосибирцы. Чтоб неповадно было.