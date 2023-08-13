«Обнаглевшие чиновники»: сотрудники госорганов побросали машины на тротуарах, наплевав на пешеходов, — кто они

Мы уже писали о предпринимателях, которые нарушают правила парковки в Новосибирске, и даже про ученых. Сегодня настала очередь чиновников. Они тоже не святые и стараются поставить машину поближе к пункту назначения, чтобы поменьше ходить пешком. Даже если это противоречит ПДД.
Тротуар на улице Советской впору уже переоборудовать под парковку: машины на нем стоят регулярно, автоинспекторов с протоколами не замечено. На днях на пешеходной дорожке была замечена Mazda CX-5. Наверное, принадлежит очередной владелице шоурума, которая не любит долго искать парковку? Не тут-то было.
Автомобиль зарегистрирован на «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО», который находится в ведении Росприроднадзора. Руководит центром Константин Петрович Винс.
Похоже, что в центре лабораторного анализа дорожную обстановку анализируют так себе.
Водитель Audi Q5 регулярно оставляет машину прямо у крыльца центра детского творчества «Содружество» на улице 25 лет Октября. Чтобы поставить авто прямо под окнами здания, нужно заехать на поребрик и пару десятков метров проехать по узкому тротуару.
— Обнаглевшие чиновники. Даже флаги России и НСО не помеха. Какой пример воспитанникам? — недоумевает читатель НГС, приславший фото.
По словам читателя, на машине ездит руководитель центра «Содружество». По данным, опубликованным на сайте организации, директором является Роньжина Анна Анатольевна, но подтверждений, что это именно ее автомобиль, найти не удалось.
«Тойота-Калдина» замечена на тротуаре перед «Универсамом». Своим появлением в этом месте она немало разгневала пешеходов, поскольку на такие маневры способны далеко не все водители. Ну разве если только машина не зарегистрирована на полного тезку депутата Заксобрания. Такое уже было однажды.
Эта «Тойота» оформлена на 49-летнего Святослава
Максима Горького, 12. Ушлый мотоциклист решил оставить железного коня в уютном закуточке и убежал по своим делам. Вот только пешеходы от его находчивости совсем не в восторге: мотоцикл перегородил проход, который специально отделен железной балкой от проезжей части.
Наконец, если не нарушение ПДД, то точно нарушение правил хорошего тона. Поставить авто сразу на два парковочных места — это верх эгоизма, который, в свою очередь, порождает нарушение правил парковки. Ведь если нет места на стоянке, кто-то бросит свою машину на тротуаре. Мы специально не идентифицируем водителей этих авто, но считаем, что их поступки должны увидеть новосибирцы. Чтоб неповадно было.
Недавно мы рассказывали о рекорде в рубрике «Я паркуюсь как чудак»: мы нашли «Майбах» за 25 миллионов рублей, который припарковался на тротуаре в центре Новосибирска, и выяснили, кому он принадлежит.