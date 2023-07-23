Это рекорд: «Майбах» за 25 миллионов бросили на тротуаре в центре Новосибирска — это одно из самых дорогих авто в городе

Очередной выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак» ознаменован памятным событием — это рекорд. Новосибирцы запечатлели нарушение, которое совершил водитель одного из самых дорогих авто в городе. На закуску есть несколько нарушителей попроще.
Улица Крылова за несколько десятков метров перед пересечением с Красным проспектом. На тротуаре стоит куча денег в виде Mercedes-Maybach GLS600. В Новосибирске в продаже таких нет, в Москве средняя цена — 24–26 миллионов рублей. Водитель не стал заморачиваться с парковкой и просто поставил машину на тротуаре. Штраф за нарушение — 1500 рублей.
Конкретной информации о владельце элитного авто найти не удалось. Известно только, что собственнику (или собственнице) 50 лет. Читатель, приславший фото нарушения, предположил, что автомобиль может принадлежать владельцу одного из бутиков, расположенных поблизости.
Мы верим, что общими усилиями сможем найти владельца этого дорогущего «Майбаха». Один раз это уже удалось: когда читатели НГС опознали «Крузак» без номеров и указали на его владельца — «классическое быдло».
От автомобилей-небожителей к земным машинам. Водитель Toyota Rav4 будто пытался сохранить порядочность: заехал на пешеходную дорожку только двумя колесами, но, наверное, забыл, что заезжать на тротуарную плитку можно только по особым случаям, которые его по большей части не касаются.
Машина зарегистрирована на 22-летнюю Ангелину Владиславовну К. Девушка занимается танцами и, возможно, просто последовала плохому примеру: подобным образом были припаркованы еще несколько машин.
Возможно, автомобилисты следовали примеру водителя этого Mitsubishi: кроссовер оказался прямо на пешеходной дорожке. «Обойти машину гораздо проще, чем найти место для парковки в центре города», — так думал хозяин авто?
Машина зарегистрирована на 57-летнего Олега Владимировича С. Известно, что раньше он жил в Хабаровске. Информации в реестре предпринимателей о нем нет.
Водитель этого старенького «Ниссана» облюбовал островок, который по всем правилам должен быть зеленым. Но трава на нем не растет, погибая под колесами нерадивых автомобилистов.
Машина зарегистрирована на 23-летнего Илью Николаевича Т. Молодой парень совсем не придерживается правил дорожного движения: за ним числится несколько неоплаченных штрафов.
Эти два автомобиля будто пытались спрятать от чужих глаз, но они всё равно остались на виду. Мы не зря сравнили машины с двумя подружками: возможно, их владелицы знают друг друга, по крайней мере, думают они одинаково.
Ford Fiesta зарегистрирован на 23-летнюю Софью Алексеевну П. Девушка прописана в городе Куйбышеве, но живет, похоже, в Новосибирске. Mazda CX-5 зарегистрирована на 31-летнюю Ирину Игоревну С. Она, судя по аккаунту в VK, работает в магазине по продаже одежды.
Из головы не выходит «Майбах» за 25 миллионов, припаркованный на тротуаре? Раньше у нас были разборы с очень дорогими машинами: например, мы выяснили, кто бросил «Мерседес» за 20 миллионов на Красном проспекте или спортивный BMW за 18 миллионов на улице Ленина.