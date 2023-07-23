Это рекорд: «Майбах» за 25 миллионов бросили на тротуаре в центре Новосибирска — это одно из самых дорогих авто в городе

Конкретной информации о владельце элитного авто найти не удалось. Известно только, что собственнику (или собственнице) 50 лет. Читатель, приславший фото нарушения, предположил, что автомобиль может принадлежать владельцу одного из бутиков, расположенных поблизости.

Мы верим, что общими усилиями сможем найти владельца этого дорогущего «Майбаха». Один раз это уже удалось: когда читатели НГС опознали «Крузак» без номеров и указали на его владельца — «классическое быдло».