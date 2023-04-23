Кто бросил Mercedes за 20 млн посреди дороги на Красном проспекте — парковка без правил по-новосибирски

Сегодня о тех, кто может просто остановиться на полосе движения, закрыть машину и отправиться по делам, тех, кто заезжает на тротуары и взрывает шинами газоны. Не только показываем нарушения, но и стараемся рассказать, чьи машины попали в позорный список автохамов.
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На первый взгляд, на фото — стопкадр активного уличного движения по Красному проспекту. Не тут-то было. Водитель дорогого кроссовера Mercedes просто оставил машину в крайней правой полосе главной автомагистрали города и отправился по своим делам. При этом он не удосужился даже включить «аварийки». Автомобиль простоял около часа, а водитель так и не появился.
По данным базы «Российского союза автостраховщиков», машина зарегистрирована на ООО «Новосибирская продовольственная корпорация». Компания успешно занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. Финансовые показатели впечатляют: по итогам 2021 года компания зафиксировала выручку
Стоимость такого автомобиля на рынке колеблется в пределах
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Водитель Camry решил не утруждать себя поиском парковочного места на улице Блюхера и заехал прямо на газон (и почему новосибирцы удивляются, что в городе мало зелени?). При этом автомобилист перекрыл дорожку, заставив пешеходов обходить своего железного коня по грязи, которую сам же и взрыхлил.
Автомобиль принадлежит 25-летнему Рафаелу Теймуразовичу А. Фамилия у парня громкая — точь-в-точь как у известного новосибирского боксера, спортсмен даже есть у него в друзьях в соцсетях. Понять, чем именно занимается Рафаел, сложно: на фото сплошные путешествия, селфи и автомобили. В реестре предпринимателей парня тоже нет.
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Тротуар в районе пересечения Советской и Ленина раз за разом привлекает нарушителей. Да, припарковаться там иногда практически невозможно, поэтому кто-то нарезает круги в надежде, что местечко всё-таки найдется, кто-то встает вторым рядом на «аварийках». Самые наглые просто заезжают на тротуар, полагая, что им можно.
Эта Audi зарегистрирована на 34-летнюю Карину Романовну Щ. Женщина красивая, активно рекламирует шоурумы CASH ROOM. Один из них находится как раз на Советской, 35. Там продают женскую одежду и бижутерию, не брендовую.
Но дела, по всей видимости, идут неплохо, раз Карина Романовна может позволить себе
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Интересно, сколько парковок выдержит вымощенный плиткой тротуар, если на него регулярно заезжают джипы. К тому же они оставляют после себя грязь, от чего пешеходные дорожки в центре города больше похожи на проселочные.
Владелец этого внедорожника Land Cruiser Prado припарковался на улице Горького. Машина зарегистрирована на
И другие...
Водителями этих авто руководит коллективное бессознательное или стадное чувство. Кому как больше нравится. Жители домов по улице Дачной недоумевают: кто первый начал это безобразие и почему появилось столько подражателей? Был газончик — нет газончика.
Среди нарушителей — строитель из Якутска, менеджер среднего звена, безработный, торговец овощами и другие.
На прошлой неделе мы выяснили, кто припарковался на КIA с номерами ООО прямо у стен часовни на Красном проспекте. Чтобы припарковать машину, водитель проехался по пешеходной аллее.