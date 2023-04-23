Кто бросил Mercedes за 20 млн посреди дороги на Красном проспекте — парковка без правил по-новосибирски

Тротуар в районе пересечения Советской и Ленина раз за разом привлекает нарушителей. Да, припарковаться там иногда практически невозможно, поэтому кто-то нарезает круги в надежде, что местечко всё-таки найдется, кто-то встает вторым рядом на «аварийках». Самые наглые просто заезжают на тротуар, полагая, что им можно.

Эта Audi зарегистрирована на 34-летнюю Карину Романовну Щ. Женщина красивая, активно рекламирует шоурумы CASH ROOM. Один из них находится как раз на Советской, 35. Там продают женскую одежду и бижутерию, не брендовую.