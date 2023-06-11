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Я паркуюсь как чудакНомерок блатнойОбзор

Летучий голландец: эффектный «Крузак» без номеров паркуется на дороге и исчезает в никуда — ищем владельца

Очередная подборка рассекреченных автохамов, плюющих на правила парковки

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Land Cruiser 300 в среднем стоит 10 миллионов рублей

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В традиционной рубрике сегодня — неуловимый водитель серого внедорожника Toyota Land Cruiser, ветеран труда, предприниматель и чиновники. Все они — нарушители правил дорожного движения.

Есть версия, что водитель джипа — владелец бизнеса в районе улицы Ленина

Есть версия, что водитель джипа — владелец бизнеса в районе улицы Ленина

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Этот эффектный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 без номеров часто появляется на перекрестке улиц Ленина и Урицкого и поражает своим умением парковаться. Обычно водитель оставляет машину просто на повороте и не берет в расчет потребности других участников движения: например, тех, кто поворачивает с крайнего правого ряда, — джип оказывается прямо у них на пути, и объехать его стоит немалых трудов.

Всякий раз тонированный «Крузак» появляется без номеров и исчезает, будто бы в никуда, как «Летучий голландец». Выяснить, кто может позволить себе такую манеру езды и парковки, пока не удается. Поэтому редакция НГС обращается за помощью к читателям: подскажите (можно анонимно), кто владеет внедорожником, чтобы мы могли посоветовать ему больше внимания уделять окружающим, а не себе любимому.

Хамская парковка на тротуарах в Октябрьском районе — уже почти обычное дело

Хамская парковка на тротуарах в Октябрьском районе — уже почти обычное дело

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На улице Бориса Богаткова, в районе дома № 262, отродясь не было парковки, но водитель Lexus LX570 с «блатными номерами» серии ТТТ решил, почему бы ее не устроить. Парковаться можно за домом, во дворах, но стоит ли утруждать солидного человека ненужными пешими прогулками — вопрос риторический.

Автомобиль зарегистрирован на 52-летнего Элшада Гумбата Оглы К. Его полный тезка, по данным сервиса «Контур.Фокус», — предприниматель, владеет компанией «Мир Вкуса», которая торгует продуктами питания, напитками, табаком. За 2022 год предприятие принесло владельцу только убытки — около полутора миллионов рублей. Стоимость машины на рынке, к слову, начинается от 6 миллионов рублей. Возможно, кого-то в скором времени ждет реструктуризация финансов.

Номер 001 на рынке «блатных» номеров высоко ценится

Номер 001 на рынке «блатных» номеров высоко ценится

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Похожая ситуация — на Вокзальной магистрали, в районе дома № 5: парковочных карманов вдоль магистрали нет, но ставить машину где-то нужно. Тем более что въезды во дворы перекрыты шлагбаумами. Что делать в таком случае? Решение есть: спрятать машину под деревьями, заняв кусочек тротуара, полагает владелец белого Volkswagen Tiguan.

Автомобиль зарегистрирован на 69-летнюю пенсионерку Татьяну Федоровну Б. Ее полная тезка — человек уважаемый, ветеран труда, удостоенный звания за многолетний труд на железной дороге. По информации источника НГС, пенсионерка живет как раз в доме № 5 по Вокзальной магистрали.

Обеспечьте, наконец, уважаемого человека въездом во двор, чтобы не приходилось бросать машину где попало. Если, конечно, на авто не ездят более молодые родственники. Они, наверное, могут и пешком прогуляться.

На запрещенном для парковки отрезке выстроился целый ряд авто

На запрещенном для парковки отрезке выстроился целый ряд авто

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Если дорожные знаки устанавливают, значит это кому-то нужно. В случае с улицей Свердлова рядом со зданием регионального правительства это утверждение, очевидно, не работает. Машины выстраиваются в ряд на отрезке, где даже остановка запрещена, на что прямо указывает знак. Автомобили здесь могут и эвакуировать, но, скорее всего, только те, что не имеют отношения к властям.

Машины, запечатленные на фото, имеют. Например, «Волга» закреплена за Новосибирской клинической центральной районной больницей, которая расположена в Кольцово. По данным сервиса «Контур.Фокус», главврач — Дмитрий Батунин, но утверждать, что именно его привезли в правительство, не беремся.

Еще один автомобиль с различимыми номерами — Ford Mondeo. Он зарегистрирован на администрацию Краснозерского района. Ею сегодня руководит Оксана Семёнова. У нее, кстати, 1 февраля следователи проводили обыск. Интерес силовиков, конечно, не связан с нарушением ПДД, но обратить внимание на поведение своего водителя, считаем, чиновница обязана.

В прошлый раз мы рассказывали о наглых предпринимателях, которые ведут себя «по-барски»: заезжают на тротуары на дорогих внедорожниках, буквально требуя от пешеходов расступиться.

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