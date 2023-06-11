Летучий голландец: эффектный «Крузак» без номеров паркуется на дороге и исчезает в никуда — ищем владельца

В традиционной рубрике сегодня — неуловимый водитель серого внедорожника Toyota Land Cruiser, ветеран труда, предприниматель и чиновники. Все они — нарушители правил дорожного движения.
Этот эффектный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 без номеров часто появляется на перекрестке улиц Ленина и Урицкого и поражает своим умением парковаться. Обычно водитель оставляет машину просто на повороте и не берет в расчет потребности других участников движения: например, тех, кто поворачивает с крайнего правого ряда, — джип оказывается прямо у них на пути, и объехать его стоит немалых трудов.
Всякий раз тонированный «Крузак» появляется без номеров и исчезает, будто бы в никуда, как «Летучий голландец». Выяснить, кто может позволить себе такую манеру езды и парковки, пока не удается. Поэтому редакция НГС обращается за помощью к читателям: подскажите (можно анонимно), кто владеет внедорожником, чтобы мы могли посоветовать ему больше внимания уделять окружающим, а не себе любимому.
На улице Бориса Богаткова, в районе дома
Автомобиль зарегистрирован на 52-летнего Элшада Гумбата Оглы К. Его полный тезка, по данным сервиса «Контур.Фокус», — предприниматель, владеет компанией «Мир Вкуса», которая торгует продуктами питания, напитками, табаком. За 2022 год предприятие принесло владельцу только убытки — около полутора миллионов рублей. Стоимость машины на рынке, к слову, начинается от 6 миллионов рублей. Возможно, кого-то в скором времени ждет реструктуризация финансов.
Похожая ситуация — на Вокзальной магистрали, в районе дома
Автомобиль зарегистрирован на
Обеспечьте, наконец, уважаемого человека въездом во двор, чтобы не приходилось бросать машину где попало. Если, конечно, на авто не ездят более молодые родственники. Они, наверное, могут и пешком прогуляться.
Если дорожные знаки устанавливают, значит это кому-то нужно. В случае с улицей Свердлова рядом со зданием регионального правительства это утверждение, очевидно, не работает. Машины выстраиваются в ряд на отрезке, где даже остановка запрещена, на что прямо указывает знак. Автомобили здесь могут и эвакуировать, но, скорее всего, только те, что не имеют отношения к властям.
Машины, запечатленные на фото, имеют. Например, «Волга» закреплена за Новосибирской клинической центральной районной больницей, которая расположена в Кольцово. По данным сервиса «Контур.Фокус», главврач — Дмитрий Батунин, но утверждать, что именно его привезли в правительство, не беремся.
Еще один автомобиль с различимыми номерами — Ford Mondeo. Он зарегистрирован на администрацию Краснозерского района. Ею сегодня руководит Оксана Семёнова. У нее, кстати, 1 февраля следователи проводили обыск. Интерес силовиков, конечно, не связан с нарушением ПДД, но обратить внимание на поведение своего водителя, считаем, чиновница обязана.
В прошлый раз мы рассказывали о наглых предпринимателях, которые ведут себя «по-барски»: заезжают на тротуары на дорогих внедорожниках, буквально требуя от пешеходов расступиться.