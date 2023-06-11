Летучий голландец: эффектный «Крузак» без номеров паркуется на дороге и исчезает в никуда — ищем владельца

На улице Бориса Богаткова, в районе дома № 262 , отродясь не было парковки, но водитель Lexus LX570 с «блатными номерами» серии ТТТ решил, почему бы ее не устроить. Парковаться можно за домом, во дворах, но стоит ли утруждать солидного человека ненужными пешими прогулками — вопрос риторический.

Автомобиль зарегистрирован на 52-летнего Элшада Гумбата Оглы К. Его полный тезка, по данным сервиса «Контур.Фокус», — предприниматель, владеет компанией «Мир Вкуса», которая торгует продуктами питания, напитками, табаком. За 2022 год предприятие принесло владельцу только убытки — около полутора миллионов рублей. Стоимость машины на рынке, к слову, начинается от 6 миллионов рублей. Возможно, кого-то в скором времени ждет реструктуризация финансов.