«Расступись, барин приехал»: бизнесмены на Mercedes и BMW с блатными номерами притеснили пешеходов в Новосибирске

BMW X5 M 2020 года выпуска — машина для состоятельных людей. Когда водителю этого авто надо припарковаться на Ленина, он выбирает тротуар. Без сомнений и угрызений совести. Собственника элитного кроссовера мы тоже уже хорошо знаем: с ним познакомились, когда изучали владельцев номеров серии ННН154, которые лично выдавал генерал МВД Юрий Стерликов. По словам источника НГС, сам по себе такой госзнак может стоить в пределах миллиона рублей.

По данным базы РСА, машина принадлежит 32-летнему Арману Ашотовичу К. У его полного тезки и однофамильца есть ИП, зарегистрированное в городе Грозном в Чечне. В Новосибирске мужчина является директором компании, которая занимается автостоянками. Владелица бизнеса — 58-летняя Анаит Ервандовна К. (фамилии совпадают). Женщина в разное время числилась соучредителем компаний по торговле мясом, а также по добыче руд и песков драгоценных металлов.

