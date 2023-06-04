«Расступись, барин приехал»: бизнесмены на Mercedes и BMW с блатными номерами притеснили пешеходов в Новосибирске

Сегодня в выпуске — управляющий сети популярных кофеен, торговец контрафактом и представитель сельхоз гиганта. Всех объединяет привычка парковаться как душе угодно и порицание со стороны пешеходов и правил дорожного движения. Внимание, встретились уже знакомые персонажи.
Этот Mercedes может по праву считаться постоянным участником рубрики: месяц назад водитель бросил машину посреди Красного проспекта на несколько часов и ушел по своим делам. Не удосужился даже включить аварийку. На этот раз элитный авто заехал на пешеходную дорожку, полностью перекрыв проход пешеходам.
— Расступись, народ, барин приехал, — написал читатель НГС, приславший фото.
По данным базы «Российского союза автостраховщиков», машина по-прежнему зарегистрирована на ООО «Новосибирская продовольственная корпорация». Компания успешно занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. Финансовые показатели впечатляют: по итогам 2021 года компания зафиксировала выручку
BMW X5 M 2020 года выпуска — машина для состоятельных людей. Когда водителю этого авто надо припарковаться на Ленина, он выбирает тротуар. Без сомнений и угрызений совести. Собственника элитного кроссовера мы тоже уже хорошо знаем: с ним познакомились, когда изучали владельцев номеров серии ННН154, которые лично выдавал генерал МВД Юрий Стерликов. По словам источника НГС, сам по себе такой госзнак может стоить в пределах миллиона рублей.
По данным базы РСА, машина принадлежит
Как заехать на тротуар возле «Чашки кофе» на Урицкого, да еще под шлагбаум? Легко, если ты из числа руководителей популярной сети кофеен. Восклицание про барина здесь, наверное, еще более уместно.
Машина зарегистрирована на
А вот BMW X6, припаркованный за машиной топ-менеджера, формально никакого отношения к «Чашке» не имеет. Машина зарегистрирована на
Формально в поступке водителя Toyota Alphard нет нарушения ПДД: он оставил машину на парковке напротив архитектурной академии на Красном проспекте. Но все-таки пренебрежение к остальным в манере парковаться есть: не то к остальным водителям, не то к автору разметки.
Машина зарегистрирована на
Ранее мы рассказывали, кто бросил спортивный BMW за 18 миллионов рублей на улице Ленина. Оказалось, что машиной управляет дама с богатым опытом в бизнесе.