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Номерок блатнойЯ паркуюсь как чудакЭксклюзив

«Расступись, барин приехал»: бизнесмены на Mercedes и BMW с блатными номерами притеснили пешеходов в Новосибирске

Очередная подборка рассекреченных автохамов

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Водители дорогих авто будто смотрят на пешеходов свысока

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Сегодня в выпуске — управляющий сети популярных кофеен, торговец контрафактом и представитель сельхоз гиганта. Всех объединяет привычка парковаться как душе угодно и порицание со стороны пешеходов и правил дорожного движения. Внимание, встретились уже знакомые персонажи.

Стоимость такой машины варьируется в районе <nobr class="_">15–30 млн</nobr> рублей в зависимости от комплектации

Стоимость такой машины варьируется в районе 15–30 млн рублей в зависимости от комплектации

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Этот Mercedes может по праву считаться постоянным участником рубрики: месяц назад водитель бросил машину посреди Красного проспекта на несколько часов и ушел по своим делам. Не удосужился даже включить аварийку. На этот раз элитный авто заехал на пешеходную дорожку, полностью перекрыв проход пешеходам.

— Расступись, народ, барин приехал, — написал читатель НГС, приславший фото.

По данным базы «Российского союза автостраховщиков», машина по-прежнему зарегистрирована на ООО «Новосибирская продовольственная корпорация». Компания успешно занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. Финансовые показатели впечатляют: по итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 19,5 млрд рублей, прибыль — 874,8 млн рублей.

Стоимость такого BMW начинается от <nobr class="_">10 млн</nobr> рублей

Стоимость такого BMW начинается от 10 млн рублей

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BMW X5 M 2020 года выпуска — машина для состоятельных людей. Когда водителю этого авто надо припарковаться на Ленина, он выбирает тротуар. Без сомнений и угрызений совести. Собственника элитного кроссовера мы тоже уже хорошо знаем: с ним познакомились, когда изучали владельцев номеров серии ННН154, которые лично выдавал генерал МВД Юрий Стерликов. По словам источника НГС, сам по себе такой госзнак может стоить в пределах миллиона рублей.

По данным базы РСА, машина принадлежит 32-летнему Арману Ашотовичу К. У его полного тезки и однофамильца есть ИП, зарегистрированное в городе Грозном в Чечне. В Новосибирске мужчина является директором компании, которая занимается автостоянками. Владелица бизнеса — 58-летняя Анаит Ервандовна К. (фамилии совпадают). Женщина в разное время числилась соучредителем компаний по торговле мясом, а также по добыче руд и песков драгоценных металлов.

Очевидно, что машины заехали под шлагбаум вместе

Очевидно, что машины заехали под шлагбаум вместе

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Как заехать на тротуар возле «Чашки кофе» на Урицкого, да еще под шлагбаум? Легко, если ты из числа руководителей популярной сети кофеен. Восклицание про барина здесь, наверное, еще более уместно.

Машина зарегистрирована на 43-летнего Андрея Гробового. В прессе он фигурирует как директор по развитию сети «Чашка кофе». Впрочем, не стоит спешить с выводами. Может быть, руководитель лично подвез продукты, заезд ведь для этого предназначен.

А вот BMW X6, припаркованный за машиной топ-менеджера, формально никакого отношения к «Чашке» не имеет. Машина зарегистрирована на 40-летнюю Оксану Александровну Г. В запрещенной в России соцсети у женщины громкий ник — oksa_kosmos. Интересно, что она позиционирует себя как жительница города Жигулевска Самарской области. Там она пробовала заниматься бизнесом в сфере такси, но пару лет назад закрыла ИП. Никакой связи женщины с Новосибирском обнаружить не удалось, да и фотографии из жизни Оксаны совсем не напоминают о том, что она может позволить себе BMW.

Читатели уверяют, что водитель постоянно паркуется на два места

Читатели уверяют, что водитель постоянно паркуется на два места

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Формально в поступке водителя Toyota Alphard нет нарушения ПДД: он оставил машину на парковке напротив архитектурной академии на Красном проспекте. Но все-таки пренебрежение к остальным в манере парковаться есть: не то к остальным водителям, не то к автору разметки.

Машина зарегистрирована на 50-летнего Садурдина Сияровича Ш. Его полный тезка — предприниматель, через ИП торгует одеждой и обувью. По данным сервиса «Контур.Фокус», на бизнесмена часто подают в суд за нарушение авторских прав. Отсюда можно предположить, что он торгует, мягко говоря, неоригинальными вещами, но с упоминанием всемирно известных брендов.

Ранее мы рассказывали, кто бросил спортивный BMW за 18 миллионов рублей на улице Ленина. Оказалось, что машиной управляет дама с богатым опытом в бизнесе.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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