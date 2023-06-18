«Классическое быдло»: нам показали, кто ездит на эффектном «Крузаке» без номеров и бессовестно паркуется на поворотах

Сразу несколько читателей НГС сообщили в редакцию, что за рулем внедорожника ездит 31-летний предприниматель Егор Сергеевич Г. — брат совладельца популярной сети кофеен. Сам он владеет лаунж-баром в здании на Ленина,12, поэтому Land Cruiser так часто появляется именно на этой центральной улице.

— Проживает в ЖК «Флотилия», где тоже паркует авто, постоянно создавая неудобства другим. Классическое быдло, — написал читатель, «рассекретивший» водителя джипа.

По данным базы исполнительных производств ФССП, у Егора Сергеевича очень много долгов. По предварительным подсчетам — несколько десятков миллионов. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области признал его банкротом. Загадка отсутствия номеров разгадана?