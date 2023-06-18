«Классическое быдло»: нам показали, кто ездит на эффектном «Крузаке» без номеров и бессовестно паркуется на поворотах

Читатели указали на возможного водителя эффектного Toyota Land Cruiser 200, который регулярно нарушает правила парковки в центре Новосибирска. Также в обзоре автохамов сегодня — бывший кандидат в депутаты, директор ювелирного магазина, проблемный студент и приезжий с Украины.
Этот автомобиль хорошо знаком людям, которые часто бывают в районе пересечения улиц Ленина и Урицкого. Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 регулярно паркуется на поворотах, тем самым заставляя маневрировать других автомобилистов. Отличительная особенность автомобиля — он ездит без госномеров. Кто водитель и как он объясняется перед сотрудниками ДПС, остается только догадываться.
Сразу несколько читателей НГС сообщили в редакцию, что за рулем внедорожника ездит
— Проживает в ЖК «Флотилия», где тоже паркует авто, постоянно создавая неудобства другим. Классическое быдло, — написал читатель, «рассекретивший» водителя джипа.
По данным базы исполнительных производств ФССП, у Егора Сергеевича очень много долгов. По предварительным подсчетам — несколько десятков миллионов. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области признал его банкротом. Загадка отсутствия номеров разгадана?
Минувшая жара вынуждала автовладельцев искать место в тени для своих машин. Водитель этой Toyota Rav4 не нашел ничего лучше, как припарковать свой паркетник на тротуаре на улице Титова, но зато под кроной дерева. Правила дорожного движения? Не, не слышал.
Автомобиль зарегистрирован на 60-летнюю Елену Александровну З. На первый взгляд — обычная пенсионерка, но ее полную тезку, да еще родившуюся с ней в один день, в 2007 году регистрировали в качестве кандидата в депутаты Государственной думы РФ от партии «Народный союз».
Время прошло, женщина, как видно, от народа оторвалась.
Если заехал на газон только двумя колесами, то правила нарушил наполовину? Возможно, об этом думает владелец джипа Lexus LX470, который постоянно подобным образом паркует свой внедорожник во дворе на улице Танковой.
— Иногда машина полностью заезжает на траву. Зимой этот танк всегда парковался за поребриком, проложив себе в сугробе путь. Весной и осенью там разрытая земля из-за его колес. ГИБДД на обращения не реагирует, — написал читатель.
Автомобиль зарегистрирован на 60-летнего Андрея Борисовича З. Его полный тёзка является директором ювелирного магазина с впечатляющей выручкой, ежегодно предприятие приносит владельцу несколько миллионов рублей чистой прибыли. Возможно, Андрей Борисович — профессионал в своем деле, но его методы парковки совсем не ювелирны.
Водитель Suzuki AERIO возмутил мамочек с колясками: припарковавшись, он полностью перекрыл съезд с тротуара, заставив женщин перебираться через поребрики. Поддерживаем — очень безответственно: автомобилист создал дополнительную проблему и в без того не очень комфортной среде.
— Студент какой-то, — написали в редакцию в анонимном письме.
Машина действительно зарегистрирована на
Наконец, водитель этой старенькой Toyota Hilux бросил машину на улице Военной. Там нет парковочных карманов: просто тротуар по неведомым причинам обрывается на несколько метров, а потом появляется вновь. Эту пешеходную пустоту занял автомобилист, который фактически вынудил людей обходить свой джип по проезжей части.
Автомобиль зарегистрирован на
Ранее мы рассказывали, кто бросил спорткар BMW за 18 миллионов рублей посреди улицы Ленина.
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