«Наглец, а что прям в дом не заехал?»: машину депутата по-хамски припарковали перед «Универсамом» — вы удивитесь, узнав фамилию

Продолжаем рассказывать о нарушителях правил парковки в центре Новосибирска и не только. Сегодня один из самых вопиющих случаев наплевательского отношения к ПДД — стоянка на площадке перед «Универсамом». Мы выяснили, что машина принадлежит депутату Законодательного собрания. А также в выпуске — парковка на пешеходном переходе от «Мерседеса» за
Водитель этого KIA Rio беспардонно въехал в «курилку» офисных сотрудников на Ленина,12, немало шокировав своим поступком пешеходов: парковка на площадке перед «Универсамом» — зрелище нечастое. Заперев машину, водитель спокойно отправился по своим делам.
— Наглец, а что прям в дом не заехал? — задался вопросом читатель, приславший фото.
По данным отчета на сайте Drom.ru, с 2019 года в паспорте автомобиля указан один собственник. В базе данных полисов ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА) есть информация о страховке в
В апреле на парковке у регионального парламента был замечен другой автомобиль, который может быть связан с депутатом Паком. BMW X5M (стоимость модели на рынке начинается от
Этот джип встал прямо на пешеходном переходе на улице Ленина. Mercedes G-класс AMG 63
Автомобиль оформлен на компанию по продаже молочных продуктов, яиц, пищевых жиров — ООО «Аниса-Н». По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года организация зафиксировала выручку
Не уходим с улицы Ленина. Не успели мы рассказать о владельце «Крузака» без номеров, который бессовестно бросает машину на повороте на Урицкого, как на том же самом месте появился
Автомобиль зарегистрирован на 23-летнюю Дарью Владимировну К. Девушка ездит на премиальном седане с «блатными» номерами XXX. По данным сервиса GetContact, многие люди ассоциируют ее именно с автомобилем: ее номер телефона записан как «Даша xxx», «Дарья Lexus Xxx»
Директор музея «Галерея времени» (в народе — Музей СССР) — однофамилец Дарьи Владимировны Владимир Курдюмов. Он — известный в Новосибирске реставратор.
И снова о парковке на пешеходном переходе. Если вы думаете, что это прерогатива только владельцев дорогих автомобилей, то ошибаетесь. Пожалуйста, ГАЗ-3110 «Волга». По словам читательницы НГС, приславшей фото, водитель сказал, что «для пешеходов места достаточно», и ушел в магазин.
Автомобиль зарегистрирован на 35-летнюю Веронику М., но страховал ее в последний раз
Учитывая, что с Максимом М. связывают и другие номера из серии «крутых» — ХХХ, ККК, полагаем, что Т650ТТ «катаются» на «Волге» до установки на очередную машину за несколько миллионов рублей.
Наконец, Honda Fit, которая нервирует пассажиров общественного транспорта на улице Кропоткина. По словам читателя НГС, водитель «каждое утро вопреки всем действующим законам ставит машину поперек тротуара».
Автомобиль зарегистрирован на 59-летнего Абдурашита Эштемировича. Сервис GetContact выдает на его номер единственный тег «Рашит такси». По информации источника НГС, мужчина состоит в черном списке банков, как «человек, пытавшийся получить кредит по поддельным справкам о зарплате». Комментарии излишни.
Ранее мы рассказывали о человеке, который бросил посреди улицы Ленина спортивный BMW за