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Я паркуюсь как чудакНомерок блатной

«Наглец, а что прям в дом не заехал?»: машину депутата по-хамски припарковали перед «Универсамом» — вы удивитесь, узнав фамилию

Очередная подборка автохамов, которые оставляют машины, где им заблагорассудится

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Новосибирцы возмутились хамским поведением водителя

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Продолжаем рассказывать о нарушителях правил парковки в центре Новосибирска и не только. Сегодня один из самых вопиющих случаев наплевательского отношения к ПДД — стоянка на площадке перед «Универсамом». Мы выяснили, что машина принадлежит депутату Законодательного собрания. А также в выпуске — парковка на пешеходном переходе от «Мерседеса» за 20 млн рублей и «Лексус» с блатными номерами ХХХ со стоянкой на повороте.

Так машину на Ленина,12 еще никто не оставлял

Так машину на Ленина,12 еще никто не оставлял

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Водитель этого KIA Rio беспардонно въехал в «курилку» офисных сотрудников на Ленина,12, немало шокировав своим поступком пешеходов: парковка на площадке перед «Универсамом» — зрелище нечастое. Заперев машину, водитель спокойно отправился по своим делам.

— Наглец, а что прям в дом не заехал? — задался вопросом читатель, приславший фото.

По данным отчета на сайте Drom.ru, с 2019 года в паспорте автомобиля указан один собственник. В базе данных полисов ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА) есть информация о страховке в 2021 году: в ней собственником автомобиля указан Пак Андрей Станиславович — полный тезка действующего депутата Законодательного собрания НСО, при том родившийся с ним в один день.

В апреле на парковке у регионального парламента был замечен другой автомобиль, который может быть связан с депутатом Паком. BMW X5M (стоимость модели на рынке начинается от 11 млн рублей) зарегистрирован на Евгению Пак.

Стоимость такого авто с учетом элитного тюнинга может превышать <nobr class="_">20 млн</nobr> рублей

Стоимость такого авто с учетом элитного тюнинга может превышать 20 млн рублей

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Этот джип встал прямо на пешеходном переходе на улице Ленина. Mercedes G-класс AMG 63 2019 года. Его стоимость начинается от 15 млн рублей. С учетом тюнинга от элитного ателье Brabus потянет на все 20. Когда речь идет о таких суммах, стоит ли владельцу задумываться о штрафе за нарушение парковки? Вопрос, считаем, риторический.

Автомобиль оформлен на компанию по продаже молочных продуктов, яиц, пищевых жиров — ООО «Аниса-Н». По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года организация зафиксировала выручку 1,4 млрд рублей, прибыль — 5,8 млн рублей. Большая часть компании принадлежит Армену Арутюняну. Он же — президент Новосибирской федерации автомобильного спорта.

Белоснежный Lexus стоял даже без аварийной сигнализации

Белоснежный Lexus стоял даже без аварийной сигнализации

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Не уходим с улицы Ленина. Не успели мы рассказать о владельце «Крузака» без номеров, который бессовестно бросает машину на повороте на Урицкого, как на том же самом месте появился Lexus IS. Свято место пусто не бывает.

Автомобиль зарегистрирован на 23-летнюю Дарью Владимировну К. Девушка ездит на премиальном седане с «блатными» номерами XXX. По данным сервиса GetContact, многие люди ассоциируют ее именно с автомобилем: ее номер телефона записан как «Даша xxx», «Дарья Lexus Xxx» и т. д. В реестре предпринимателей девушку найти не удалось, зато тег «Дарья Музей СССР» указал на ее возможного родственника.

Директор музея «Галерея времени» (в народе — Музей СССР) — однофамилец Дарьи Владимировны Владимир Курдюмов. Он — известный в Новосибирске реставратор.

«Волга» стояла на пешеходном переходе, пока водитель ходил по магазинам

«Волга» стояла на пешеходном переходе, пока водитель ходил по магазинам

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И снова о парковке на пешеходном переходе. Если вы думаете, что это прерогатива только владельцев дорогих автомобилей, то ошибаетесь. Пожалуйста, ГАЗ-3110 «Волга». По словам читательницы НГС, приславшей фото, водитель сказал, что «для пешеходов места достаточно», и ушел в магазин.

Автомобиль зарегистрирован на 35-летнюю Веронику М., но страховал ее в последний раз 44-летний Максим М. (фамилии одинаковые). В этой ситуации примечательна не машина, а номер Т650ТТ54. По данным сервиса «Номерограм», раньше этот номер размещали на очень солидных авто: Lexus LX570, Mercedes GLE63 AMG Coupe, Mercedes Geländewagen, Dodge RAM 1500.

Учитывая, что с Максимом М. связывают и другие номера из серии «крутых» — ХХХ, ККК, полагаем, что Т650ТТ «катаются» на «Волге» до установки на очередную машину за несколько миллионов рублей.

Таксист выбрал оригинальное место для стоянки — остановку пассажирского транспорта

Таксист выбрал оригинальное место для стоянки — остановку пассажирского транспорта

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Наконец, Honda Fit, которая нервирует пассажиров общественного транспорта на улице Кропоткина. По словам читателя НГС, водитель «каждое утро вопреки всем действующим законам ставит машину поперек тротуара».

Автомобиль зарегистрирован на 59-летнего Абдурашита Эштемировича. Сервис GetContact выдает на его номер единственный тег «Рашит такси». По информации источника НГС, мужчина состоит в черном списке банков, как «человек, пытавшийся получить кредит по поддельным справкам о зарплате». Комментарии излишни.

Ранее мы рассказывали о человеке, который бросил посреди улицы Ленина спортивный BMW за 18 млн рублей. Это предпринимательница, которая занимается недвижимостью.

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