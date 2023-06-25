«Наглец, а что прям в дом не заехал?»: машину депутата по-хамски припарковали перед «Универсамом» — вы удивитесь, узнав фамилию

— Наглец, а что прям в дом не заехал? — задался вопросом читатель, приславший фото.

По данным отчета на сайте Drom.ru, с 2019 года в паспорте автомобиля указан один собственник. В базе данных полисов ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА) есть информация о страховке в 2021 году : в ней собственником автомобиля указан Пак Андрей Станиславович — полный тезка действующего депутата Законодательного собрания НСО, при том родившийся с ним в один день.