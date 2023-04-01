«Золотой ты человек»: кто из депутатов приехал на сессию заксобрания на машине за 10 млн — обзор парковки у парламента

Раз в месяц члены Законодательного собрания НСО собираются вместе, чтобы обсудить насущные дела в регионе. На сессию народные избранники приезжают не на общественном транспорте, поэтому обычно парковка у здания парламента на улице Кирова забита автомобилями. Некоторые — ну очень дорогие. В рамках рубрики «Номерок блатной» мы выяснили, кто ставит машины прямо у крыльца заксобрания, а кто прячет престижные иномарки на заднем дворе.
28 марта на
BMW X7 «М012СМ154»
Подъехать к самому крыльцу заксобрания — привилегия, доступная далеко не каждому. Утром в разгар сессии ей воспользовались Nissan Teana из правительственного гаража и белоснежный премиальный внедорожник BMW X7. Его средняя стоимость на рынке начинается от 8 млн рублей.
По данным базы Российского союза автостраховщиков (РСА), машина зарегистрирована на АО «Новосибирскавтодор». Это старейшая в регионе компания, которая занимается строительством и ремонтом дорог.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Новосибирскавтодор» основан в 1995 году. За всю историю своего существования компания получила госконтракты на 150,6 млрд рублей. По итогам 2021 года выручка зафиксирована на уровне 17 млрд рублей, прибыль — 821 млн рублей.
Полагаем, что к крыльцу подвезли не кого-нибудь, а генерального директора Анатолия Воробьёва, который возглавляет акционерное общество с 2022 года.
Mercedes-Benz GLE «О101ОО154»
Чуть дальше, но очень уютно, под елочкой, расположился Mercedes-Benz GLE с запоминающимся номером. Кому сегодня принадлежит машина стоимостью около 8 миллионов рублей, выяснить не удалось.
Совсем недавно автомобиль 2020 года выпуска был зарегистрирован на компанию «Венчурное инвестирование», которую основал известный новосибирский бизнесмен Владимир Кальченко. Он же — совладелец и генеральный директор торгово-складского комплекса «Торговый город "Левобережный"».
По данным «Контур.Фокуса», «Венчурное инвестирование» прекратило самостоятельно существовать, присоединившись к ООО «Левобережное». Компания занималась арендой и управлением недвижимостью. За 2021 год выручка составила 18,9 млн рублей, прибыль — 11,6 млн рублей.
Сын предпринимателя Сергей Кальченко является депутатом Законодательного собрания НСО от партии КПРФ.
Range Rover «О380ОО154»
Справа от крыльца, на чуть менее заметной площадке, собрались машины влиятельных депутатов. Один из автомобилей — Range Rover, зарегистрированный на «Октябрьскую птицефабрику». Ее руководитель — Олег Подойма. В парламенте он возглавляет комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.
По данным «Контур.Фокуса», ЗАО птицефабрика «Октябрьская» по итогам 2021 года зафиксировало выручку — 3,6 млрд рублей, прибыль — 10,7 млн рублей.
Средняя стоимость такого автомобиля на рынке сопоставима с годовой прибылью предприятия — около 11 млн рублей.
Toyota Land Cruiser 200 «О351ОО154»
На этой машине, которая «спряталась» за углом заксобрания, но тоже оказалась совсем близко к крыльцу, по всей видимости, приехал депутат Сергей Гайдук. По крайней мере машина зарегистрирована на сельхозпредприятие, которое он возглавляет, — ЗАО «Озёрское».
По данным «Контур.Фокуса», компания ЗАО «Озёрское» по итогам 2021 года зафиксировала выручку — 178 млн рублей, прибыль — 20,5 млн рублей.
Стоимость такой машины на рынке начинается от 7 миллионов рублей.
Lexus LX 570 «Х700ХХ154»
Далеко не все участники сессии оставляют свои машины максимально близко к центральному крыльцу в заксобрание. Некоторые скромно предпочитают парковку у второго входа со стороны аллеи. Там же, например, ожидают окончания сессии экипажи ДПС.
Lexus LX 570 с номерами серии «ХХХ» оказался совсем в глубине парковки: видимо, приехал одним из первых. Машина стоимостью около 10 млн рублей принадлежит Виталию Валерьевичу Новосёлову — полному тезке депутата, члена фракции «Единая Россия».
В прошлом Новосёлов возглавлял администрацию Первомайского района. Сегодня — заседает в комиссии парламента по наказам избирателей и в комитете по государственной политике и местному самоуправлению.
Mercedes-Benz GLE «О357ОО154»
Этот Mercedes, стоимость которого начинается от 8 млн рублей, зарегистрирован на компанию «Агротехника Сибири».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания работает в регионе с 2008 года. Участвует в розыгрыше госконтрактов — выиграла тендеры на 9,5 млн рублей. По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку 384 млн рублей, прибыль — 4,5 млн рублей.
Предприятием руководит Александр Дюндиков.
BMW X5M
«О340ОО154»
Наконец, BMW X5M. Его стоимость на рынке начинается от 9,5 млн рублей. Машина зарегистрирована на Евгению Юрьевну Пак. Предпринимательница является соучредителем 6 коммерческих организаций в сфере недвижимости.
По данным источника НГС, женщина близко связана с депутатом заксобрания, опытным бизнесменом Андреем Паком. В региональном парламенте он состоит в комитете по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Уроженец Алтайского края, в Новосибирске он представляет «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».
Ранее в рамках рубрики «Номерок блатной» редакция НГС выяснила, кто в Новосибирске предпочитает ездить на госномерах, связанных с полицейскими генералами, а кто выбирает серии с прямым указанием на околокриминальную тематику.