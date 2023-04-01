«Золотой ты человек»: кто из депутатов приехал на сессию заксобрания на машине за 10 млн — обзор парковки у парламента

28 марта на 32-й сессии заксобрания депутаты выслушали доклад губернатора Андрея Травникова об итогах работы правительства в 2022 году. Послушать главу региона собрались не только депутаты, но и крупные предприниматели.



BMW X7 «М012СМ154»

Подъехать к самому крыльцу заксобрания — привилегия, доступная далеко не каждому. Утром в разгар сессии ей воспользовались Nissan Teana из правительственного гаража и белоснежный премиальный внедорожник BMW X7. Его средняя стоимость на рынке начинается от 8 млн рублей.



По данным базы Российского союза автостраховщиков (РСА), машина зарегистрирована на АО «Новосибирскавтодор». Это старейшая в регионе компания, которая занимается строительством и ремонтом дорог.

