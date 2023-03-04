Генерал-скандал разрешил: чьи номера серии «ННН154» — на Rolls Royce, Mercedes, BMW

Юрий Стерликов

Серию связывают с генерал-лейтенантом МВД Юрием Стерликовым. Он занял пост начальника новосибирской полиции в 2015 году после выхода на пенсию Сергея Глушкова, который, по словам источника НГС, лично выписывал автомобильные номера с серией «ВВВ54».



Работа Стерликова в региональном главке ознаменовалась несколькими громкими скандалами. Во-первых, это при нём сняли с должности начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха. В 2018 году его уволили за порочащий мундир поступок: он якобы выдавал спецпропуска-«вездеходы», увидев которые инспекторы ДПС снимали все претензии к автомобилистам. Штельмах к тому же, по нашим данным, первым в Новосибирской области начал выдавать блатные номера: его фирменная серия — «ООМ54».

