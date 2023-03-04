СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 75.46
eur 80.05
Тема дняКто ездит на номерах ННН154
Все новости
Все новости
Номерок блатнойЭксклюзив

Генерал-скандал разрешил: чьи номера серии «ННН154» — на Rolls Royce, Mercedes, BMW

Стоимость этих номеров на сером рынке может исчисляться миллионами рублей

3 014

При генерале МВД были выданы номера серии «ННН154», которые повисли на весьма дорогих автомобилях

Поделиться

Очередной выпуск рубрики «Номерок блатной» посвящен серии «ННН154» — ее связывают с бывшим главным полицейским Новосибирска. Госзнаки из первой десятки, говорят эксперты, в свое время оказывали магическое воздействие на автоинспекторов, а некоторые сотрудники ГИБДД и вовсе наизусть знали, чьи машины ездят по городу с этими номерами. Редакция НГС взяла за основу первую пятерку автомобилистов с серией «ННН154» — в списке оказалась крайне разношерстная публика.

Юрий Стерликов

Серию связывают с генерал-лейтенантом МВД Юрием Стерликовым. Он занял пост начальника новосибирской полиции в 2015 году после выхода на пенсию Сергея Глушкова, который, по словам источника НГС, лично выписывал автомобильные номера с серией «ВВВ54».

Работа Стерликова в региональном главке ознаменовалась несколькими громкими скандалами. Во-первых, это при нём сняли с должности начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха. В 2018 году его уволили за порочащий мундир поступок: он якобы выдавал спецпропуска-«вездеходы», увидев которые инспекторы ДПС снимали все претензии к автомобилистам. Штельмах к тому же, по нашим данным, первым в Новосибирской области начал выдавать блатные номера: его фирменная серия — «ООМ54».

При Стерликове был уволен главный полицейский следователь Андрей Неупокоев — его якобы уличили в подтасовке статистики раскрываемости. Замначальника новосибирской полиции генерала Николая Турбовца уволили за год до ухода самого Стерликова.

В 2020 году генерал-лейтенант написал рапорт об увольнении. Его решение связывают со скандалом вокруг начальника участковых Елены Устиновой. Тогда в Сеть утекли голосовые сообщения, на которых женщина яростно отчитывает подчиненных за малое количество протоколов, выписанных на нарушение самоизоляции.

«Н001НН154»

По данным сервиса «Номерограм», «первый генеральский» впервые замечен в 2017 году на Toyota Highlander. Потом госзнак перекочевал на Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic, на котором якобы установлен до сих пор.

Владелец этого Mercedes очень любит красивые номера

Владелец этого Mercedes очень любит красивые номера

Поделиться

Владелец машины — Альберт Т. Его полный тезка и однофамилец занимается мебельным бизнесом в Новосибирске, но финансовые показатели его компании далеки от впечатляющих: например, по итогам 2022 года предприятие зафиксировало выручку в размере 1,1 миллиона рублей, прибыль — 37 тысяч.

Одно примечательное обстоятельство: на Альберта Т. зарегистрировано еще несколько автомобилей с очень запоминающимися комбинациями номеров. Так, на его Ford Mustang стоят «А001АА154», на двух грузовых фургонах — «А570АА154» и «Х154ХХ154». Пару лет назад в соцсетях он также предлагал приобретать красивые телефонные номера.

«Н002НН154»

Этот номер в 2017 году заметили на Toyota Camry. На Camry он и остался, только позже его перевесили на более свежую модель 2020 года.

По данным базы Российского союза автостраховщиков (РСА), машиной владеет некий Джейхун Г., а застрахован автомобиль строительной компанией, которую он возглавляет.

На этой Camry ездит успешный бизнесмен

На этой Camry ездит успешный бизнесмен

Поделиться

Предприятие показывает внушительные финансовые показатели. Так, по итогам 2021 года выручка компании составила 354 млн рублей, а прибыль — 142 млн рублей.

Изучив информацию по сервису «Контур.Фокус», можно предположить, что своим успехом бизнес обязан госконтрактам. В последние несколько лет компания плотно сотрудничает с РЖД, ремонтирует дороги в районах области. За всю историю существования фирма заключила госконтракты на 797 млн рублей.

«Н003НН154»

«Третий генеральский» с 2017 года поменял несколько автомобилей. Сначала его повесили на Lexus LX570, потом — на Lexus LX 300. Затем были Nissan Skyline, Chevrolet Tahoe и, наконец, Mercedes-Benz GLC.

Mercedes видели в автосалоне на продаже

Mercedes видели в автосалоне на продаже

Поделиться

По данным базы РСА, машина сегодня принадлежит 40-летней жительнице Новосибирска Ирине Юрьевне Ш. На полную тезку женщины зарегистрирована медицинская клиника. Флагман медицинского бизнеса — врач (однофамилец сибирячки), который специализируется на неврологии, травматологии, ревматологии и мануальной терапии.

Сегодня клиника терпит убытки. По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2021 года финансовые потери предприятия составили 97 тысяч рублей при выручке в 6,3 млн рублей.

«Н004НН154»

«004» впервые замечен в 2017 году на Rolls-Royce Wraith. Номер, по данным «Номерограма», висит на машине до сих пор.

Rolls-Royce Wraith — это британское четырехместное купе ручной сборки класса люкс. Сегодня в России продается несколько таких автомобилей. Средняя стоимость машины 2017 года выпуска — 20 миллионов рублей.

Пару лет машина была оформлена на юрлицо — компанию, которая занимается оптовой торговлей твердым топливом. Дела у предприятия в последнее время идут неладно: по итогам 2021 года зафиксирован убыток в 1,5 млрд рублей. С 2019 года Rolls-Royce Wraith находится во владении физлиц.

Стоимость такой машины — около 20 млн рублей

Стоимость такой машины — около 20 млн рублей

Поделиться

По последним данным, сегодня машина принадлежит Юрию Германовичу К. Среди предпринимателей мужчина замечен не был, но у человека, который страховал машину и, очевидно, пользуется ею, внушительная бизнес-биография.

Его зовут Виталий Германович К. (фамилия как у Юрия Германовича). В начале нулевых он занимался каменным углем, оптовой торговлей запчастями для БелАЗов, торговал металлом и рудами. Сегодня у него две действующие компании: одна в Новосибирске — по продаже различных видов топлива, другая в Сочи — строительная. Финансовых показателей в обоих случаях в «Контур.Фокусе» нет.

«Н005НН154»


У «пятого генеральского» номера было несколько автомобилей. В 2016 году BMW X5, потом — Lexus LX570, следом — Lexus LX450 и, наконец, снова BMW X5, но 2020 года выпуска в вариации M5 Сompetition.

Владелец этой машины занимается автомобильными стоянками

Владелец этой машины занимается автомобильными стоянками

Поделиться

По данным базы РСА, машина принадлежит 32-летнему Арману К. У его полного тезки и однофамильца есть ИП, зарегистрированное в городе Грозный в Чечне. В Новосибирске мужчина является директором компании, которая занимается автостоянками. Финансовые показатели предприятия в сервисе «Контур.Фокус» не указаны.

Ранее редакция НГС рассказывала, сколько стоят такие автомобильные номера на сером рынке. Цена некоторых сопоставима со стоимостью квартиры в Новосибирске.

По теме

Юрий СтерликовДорогие иномаркиНомераКрасивые госномераГенерал МВД
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter