Генерал-скандал разрешил: чьи номера серии «ННН154» — на Rolls Royce, Mercedes, BMW

Очередной выпуск рубрики «Номерок блатной» посвящен серии «ННН154» — ее связывают с бывшим главным полицейским Новосибирска. Госзнаки из первой десятки, говорят эксперты, в свое время оказывали магическое воздействие на автоинспекторов, а некоторые сотрудники ГИБДД и вовсе наизусть знали, чьи машины ездят по городу с этими номерами. Редакция НГС взяла за основу первую пятерку автомобилистов с серией «ННН154» — в списке оказалась крайне разношерстная публика.
Юрий Стерликов
Серию связывают с генерал-лейтенантом МВД Юрием Стерликовым. Он занял пост начальника новосибирской полиции в 2015 году после выхода на пенсию Сергея Глушкова, который, по словам источника НГС, лично выписывал автомобильные номера с серией «ВВВ54».
Работа Стерликова в региональном главке ознаменовалась несколькими громкими скандалами. Во-первых, это при нём сняли с должности начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха. В 2018 году его уволили за порочащий мундир поступок: он якобы выдавал спецпропуска-«вездеходы», увидев которые инспекторы ДПС снимали все претензии к автомобилистам. Штельмах к тому же, по нашим данным, первым в Новосибирской области начал выдавать блатные номера: его фирменная серия — «ООМ54».
При Стерликове был уволен главный полицейский следователь Андрей Неупокоев — его якобы уличили в подтасовке статистики раскрываемости. Замначальника новосибирской полиции генерала Николая Турбовца уволили за год до ухода самого Стерликова.
В 2020 году генерал-лейтенант написал рапорт об увольнении. Его решение связывают со скандалом вокруг начальника участковых Елены Устиновой. Тогда в Сеть утекли голосовые сообщения, на которых женщина яростно отчитывает подчиненных за малое количество протоколов, выписанных на нарушение самоизоляции.
«Н001НН154»
По данным сервиса «Номерограм», «первый генеральский» впервые замечен в 2017 году на Toyota Highlander. Потом госзнак перекочевал на Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic, на котором якобы установлен до сих пор.
Владелец машины — Альберт Т. Его полный тезка и однофамилец занимается мебельным бизнесом в Новосибирске, но финансовые показатели его компании далеки от впечатляющих: например, по итогам 2022 года предприятие зафиксировало выручку в размере 1,1 миллиона рублей, прибыль — 37 тысяч.
Одно примечательное обстоятельство: на Альберта Т. зарегистрировано еще несколько автомобилей с очень запоминающимися комбинациями номеров. Так, на его Ford Mustang стоят «А001АА154», на двух грузовых фургонах — «А570АА154» и «Х154ХХ154». Пару лет назад в соцсетях он также предлагал приобретать красивые телефонные номера.
«Н002НН154»
Этот номер в 2017 году заметили на Toyota Camry. На Camry он и остался, только позже его перевесили на более свежую модель 2020 года.
По данным базы Российского союза автостраховщиков (РСА), машиной владеет некий Джейхун Г., а застрахован автомобиль строительной компанией, которую он возглавляет.
Предприятие показывает внушительные финансовые показатели. Так, по итогам 2021 года выручка компании составила 354 млн рублей, а прибыль — 142 млн рублей.
Изучив информацию по сервису «Контур.Фокус», можно предположить, что своим успехом бизнес обязан госконтрактам. В последние несколько лет компания плотно сотрудничает с РЖД, ремонтирует дороги в районах области. За всю историю существования фирма заключила госконтракты на 797 млн рублей.
«Н003НН154»
«Третий генеральский» с 2017 года поменял несколько автомобилей. Сначала его повесили на Lexus LX570, потом — на Lexus LX 300. Затем были Nissan Skyline, Chevrolet Tahoe и, наконец, Mercedes-Benz GLC.
По данным базы РСА, машина сегодня принадлежит 40-летней жительнице Новосибирска Ирине Юрьевне Ш. На полную тезку женщины зарегистрирована медицинская клиника. Флагман медицинского бизнеса — врач (однофамилец сибирячки), который специализируется на неврологии, травматологии, ревматологии и мануальной терапии.
Сегодня клиника терпит убытки. По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2021 года финансовые потери предприятия составили 97 тысяч рублей при выручке в 6,3 млн рублей.
«Н004НН154»
«004» впервые замечен в 2017 году на Rolls-Royce Wraith. Номер, по данным «Номерограма», висит на машине до сих пор.
Rolls-Royce Wraith — это британское четырехместное купе ручной сборки класса люкс. Сегодня в России продается несколько таких автомобилей. Средняя стоимость машины 2017 года выпуска — 20 миллионов рублей.
Пару лет машина была оформлена на юрлицо — компанию, которая занимается оптовой торговлей твердым топливом. Дела у предприятия в последнее время идут неладно: по итогам 2021 года зафиксирован убыток в 1,5 млрд рублей. С 2019 года Rolls-Royce Wraith находится во владении физлиц.
По последним данным, сегодня машина принадлежит Юрию Германовичу К. Среди предпринимателей мужчина замечен не был, но у человека, который страховал машину и, очевидно, пользуется ею, внушительная бизнес-биография.
Его зовут Виталий Германович К. (фамилия как у Юрия Германовича). В начале нулевых он занимался каменным углем, оптовой торговлей запчастями для БелАЗов, торговал металлом и рудами. Сегодня у него две действующие компании: одна в Новосибирске — по продаже различных видов топлива, другая в Сочи — строительная. Финансовых показателей в обоих случаях в «Контур.Фокусе» нет.
«Н005НН154»
У «пятого генеральского» номера было несколько автомобилей. В 2016 году BMW X5, потом — Lexus LX570, следом — Lexus LX450 и, наконец, снова BMW X5, но 2020 года выпуска в вариации M5 Сompetition.
По данным базы РСА, машина принадлежит 32-летнему Арману К. У его полного тезки и однофамильца есть ИП, зарегистрированное в городе Грозный в Чечне. В Новосибирске мужчина является директором компании, которая занимается автостоянками. Финансовые показатели предприятия в сервисе «Контур.Фокус» не указаны.
Ранее редакция НГС рассказывала, сколько стоят такие автомобильные номера на сером рынке. Цена некоторых сопоставима со стоимостью квартиры в Новосибирске.