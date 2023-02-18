Торговец цифрами: сибиряк продает госномера элитных серий ААА, ННН, ХХХ — кто он, что предлагает и сколько это стоит

Очередной выпуск рубрики «Номерок блатной» мы хотели посвятить серии ААА, но начав выяснять, кому принадлежит первый номер в серии, наткнулись на интересного человека. Это новосибирец, в руках которого в разное время оказались несколько госзнаков с очень привлекательными комбинациями цифр и букв. Оказалось, что мужчина предлагает и уникальные номера мобильных телефонов, которые в очереди получить просто невозможно.
«А001АА154»
Серия «ААА» (регион 154), несмотря на видимость элитарности, не имеет отношения к какому-то конкретному человеку (как, например, серия «ООМ», которую относят к бывшему начальнику областной ГИБДД Сергею Штельмаху), сообщил корреспонденту НГС источник на автомобильном рынке услуг по торговле красивыми номерами.
Собеседник пояснил, что в 2019 году серию с тремя «А» мог свободно получить любой автолюбитель в регистрационном отделе. Тогда красивые номера якобы потребовал раздавать в очереди назначенный на пост начальника ГИБДД НСО Андрей Маерчук.
По данным сервиса «Номерограм», «001» действительно выдали в 2019 году. Он оказался на
Впрочем, в скором времени «001» перекочевал на более дешевый автомобиль — Honda Civic (2002
В августе 2022 года «первый новосибирский» появился на Ford Mustang, владельцем которого на тот момент значился некий Альберт Геннадьевич Т. Человек, вызвавший в редакции неподдельный интерес к своей персоне.
Источник НГС затруднился назвать цену «А001АА154»: номер очень эксклюзивный и предложения на него могут быть разные. При этом стоимость, по его мнению, будет начинаться от 4 миллионов рублей.
«Н154НН154»
Оказалось, что Альберт Т. в разное время имел в распоряжении несколько не просто красивых номеров, а, пожалуй, очень красивых. Один из них — «Н154НН154». Любители запоминающихся комбинаций говорят, что серия «ННН154» выдавалась едва не по личному распоряжению бывшего начальника ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова.
В 2016 году «Н154НН» был замечен на BMW X6. Два года спустя номер перекочевал на Mercedes-Benz GLE, на котором, по некоторым данным, держится до сих пор. Владелец «Мерседеса» — снова Альберт Т.
Стоимость автомобиля на данный момент начинается от 6 миллионов рублей. Номер может продаваться за 1–1,5 миллиона рублей.
«Н001НН154»
Оказалось, что в распоряжении новосибирца был замечен и первый номер из «серии Стерликова».
В 2017 году, по данным «Номерограма», госзнак был установлен на Toyota Highlander, а вскоре перекочевал на Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic, на котором якобы установлен до сих пор. Угадайте, кто его владелец? Правильно, Альберт Т.
Стоимость автомобиля на сегодня оценивается в сумму от 3,5 миллиона рублей. За номер могут попросить около 4 миллионов рублей.
«Х154ХХ154»
Серию «ХХХ154», как и «ААА154», причисляют к категории ничейных. Номер с привлекательной комбинацией букв одно время якобы можно было получить случайно в регистрационном отделе ГИБДД.
«154» впервые был замечен в 2016 году на Mercedes Gelendwagen в тюнинге от Brabus. В том же году номер перевесили на Lexus LX570: с ним дорогой внедорожник проездил пять лет.
В 2021 году «Х154ХХ154» внезапно оказался на новеньком коммерческом автофургоне от завода ГАЗ (он даже не имеет модели и носит кодовое название 3009Z5).
Фургон, на котором номер, по всей видимости, висит до сих пор, принадлежит опять же Альберту Т.
Стоимость машины сегодня начинается с 2 миллионов рублей. Стоимость номера — 1,5 миллиона рублей.
«А570АА154»
Кто-то скажет, что этот номер не так красив, как предыдущие, но владельцы Lexus LX 570, например, с таким заявлением не согласятся.
В 2019 году «570», по словам источника НГС, был выдан случайно в регистрационном отделе. Буквально пару месяцев он провисел на Datsun, а потом перекочевал по прямому назначению — на Lexus LX 570.
В 2021 году в истории номера появился такой же коммерческий автофургон, как и в предыдущем случае. Владелец автомобиля вам уже хорошо известен — Альберт Т.
Сегодня такая машина стоит около 1,7 миллиона рублей, номер — в районе 500–600 тысяч рублей.
Кто такой Альберт?
Альберту Т. 50 лет, он предприниматель. По крайней мере, на его полного тезку в разное время было зарегистрировано несколько организаций.
С 2007 года он, похоже, занимается мебельным бизнесом. Сначала у него была компания в Омске, затем бизнесмен перебрался в Новосибирск. Четыре фирмы, имевшие к нему отношение, в настоящее время ликвидированы. Сегодня Альберт Т. числится учредителем одной компании, которая занимается производством мебели для офисов и торговых предприятий.
По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года предприятие зафиксировало выручку в размере 1,1 миллиона рублей, прибыль — 37 тысяч.
Впрочем, у Алберта Т. есть ИП, с помощью которого он занимается арендой и управлением имуществом. Финансовые показатели индивидуального предпринимательства сервис не отображает.
В приложении Getcontact его номер телефона отображают теги: «Альберт Бердск Залив Акваленд», «Красная Тундра Альберт», «Альберт Геннадьевич» и т. д.
Тот же телефонный номер привязан к аккаунту «ВКонтакте» с абсолютно другим именем и фамилией. Страница в соцсети полностью отражает сферу интересов пользователя: он подписан на несколько пабликов по продаже красивых номеров. Сам юзер при этом делает предложения потенциальным покупателям на своей стене. Так, уже знакомый номер «А570АА154» он предлагает купить за 750 тысяч рублей.
Есть еще одно интересное предложение от пользователя — телефонные номера, правда, красноярские. Стоимость привлекательных комбинаций начинается от 150 тысяч рублей и может доходить до 400 тысяч. Предложения могут быть сегодня неактуальны, поскольку опубликованы несколько лет назад.
Редакция НГС попыталась связаться с Альбертом Т. по вышеуказанному номеру, но всякий раз абонент оказывался вне зоны действия сети.
Ранее мы рассказывали, кто ездит на номерах «ООМ» — серии, которую лично курировал бывший начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах.