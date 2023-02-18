Торговец цифрами: сибиряк продает госномера элитных серий ААА, ННН, ХХХ — кто он, что предлагает и сколько это стоит

«А001АА154»

Серия «ААА» (регион 154), несмотря на видимость элитарности, не имеет отношения к какому-то конкретному человеку (как, например, серия «ООМ», которую относят к бывшему начальнику областной ГИБДД Сергею Штельмаху), сообщил корреспонденту НГС источник на автомобильном рынке услуг по торговле красивыми номерами.

Собеседник пояснил, что в 2019 году серию с тремя «А» мог свободно получить любой автолюбитель в регистрационном отделе. Тогда красивые номера якобы потребовал раздавать в очереди назначенный на пост начальника ГИБДД НСО Андрей Маерчук.

