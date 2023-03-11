Первый среди «воров»: кто ездит на блатных номерах «ВОР», «ХАМ» и «АУЕ»* в Новосибирске

В предыдущих публикациях рубрики «Номерок блатной», мы выяснили, кто получал госзнаки от начальника ГИБДД Штельмаха и полицейских генералов Глушкова и Стерликова. Сегодня — номера автовладельцев «по другую сторону баррикад»: в двух случаях комбинации букв напрямую ассоциируют владельца авто с криминальной субкультурой. Мы выяснили, кто в Новосибирске первый среди «воров», «хамов» и «возглавляет АУЕ».
«В001ОР»
В 2015 году депутаты предложили запретить выдачу автомобильных номеров с серией «ВОР» по всей стране. Причиной тому послужил инцидент в Зеленограде: местное регистрационное отделение получило тысячу номеров «криминальной» серии, и за ними выстроилась огромная очередь из автолюбителей.
Судьба депутатской инициативы неизвестна, но в Новосибирске, например, не удалось найти номера серии «ВОР» с регионом «154». «ВОР54»? Пожалуйста.
По данным сервиса «Номерограм», «первый воровской» впервые был замечен в 2011 году на Lexus RX330. В следующем году он появился уже на Land Cruiser Prado, в 2016 году — на Land Cruiser 100. Сегодня «В001ОР54» установлен на премиальном внедорожнике Lexus LX570 2019 года выпуска.
По данным базы Российского союза автостраховщиков (РСА), автомобиль принадлежит
Полный тезка новосибирца в базе данных «Контур.Фокус» — предприниматель, глава строительной компании. Финансовые показатели предприятия на конец 2021 года содержат только выручку — 58,3 миллиона рублей.
«Х001АМ»
В отличие от предыдущей серии, «Х001АМ» есть в автомобильном обороте как с
Первый заметили в 2011 году на Toyota RAV4. За 12 лет он успел побывать на Honda CRV, Toyota Camry, Volkswagen Jetta. Сегодня он размещен на KIA Sorento 2018 года выпуска.
По данным базы РСА, машина принадлежит
Примечательно, что «Х001АМ154» тоже принадлежит Валерию Юрьевичу Т. Номер установлен на Hyundai Tucson 2021 года выпуска.
«А001УЕ»
* Движение «АУЕ» («Арестантский уклад един») запрещено на территории РФ с 2020 года, поскольку его участники активно пропагандируют криминальный образ жизни.
Выдачу номеров «криминальной» серии в том же 2015 году пытались ограничить депутаты, но если в случае с серией «ВОР» инициативу удалось реализовать частично, то с «АУЕ» аналогичный запрет провернуть, похоже, не удалось.
По данным сервиса «Номерограм», «первый арестантский» с
По данным базы РСА, владелец машины —
Среди его полных тезок нет предпринимателей или бизнесменов. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что в 2014 году мужчину с такими фамилией, именем и отчеством объявляли в розыск краснодарские полицейские. Отличительной приметой его был искривленный вправо нос.
Номер «А001УЕ154» в 2015 году был замечен на Daewoo Nexia, годом позже — на Nissan Bluebird. В 2021 году номер перевесили на Toyota Highlander 2015 года выпуска. Сегодня, по данным «Номерограма», он размещен на внедорожнике Infiniti QX80.
Известно, что Highlander принадлежал
Владельца Infiniti QX80, на котором сегодня якобы размещен «арестантский» номер, установить не удалось.
В прошлом году редакция НГС выяснила, какой госномер может стоить 1,5 миллиона рублей и почему люди продолжают платить за красивые комбинации цифр и букв на своем авто.