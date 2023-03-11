Первый среди «воров»: кто ездит на блатных номерах «ВОР», «ХАМ» и «АУЕ»* в Новосибирске

«В001ОР»

В 2015 году депутаты предложили запретить выдачу автомобильных номеров с серией «ВОР» по всей стране. Причиной тому послужил инцидент в Зеленограде: местное регистрационное отделение получило тысячу номеров «криминальной» серии, и за ними выстроилась огромная очередь из автолюбителей.



Судьба депутатской инициативы неизвестна, но в Новосибирске, например, не удалось найти номера серии «ВОР» с регионом «154». «ВОР54»? Пожалуйста.



По данным сервиса «Номерограм», «первый воровской» впервые был замечен в 2011 году на Lexus RX330. В следующем году он появился уже на Land Cruiser Prado, в 2016 году — на Land Cruiser 100. Сегодня «В001ОР54» установлен на премиальном внедорожнике Lexus LX570 2019 года выпуска.