Девелопер, мошенник, автохам: читатели НГС рассекретили водителя брошенного на тротуаре «Майбаха» за 25 миллионов

Новый пример эффективной связки «редакция НГС — читатели»: постоянные посетители сайта намекнули нам, кто может быть собственником дорогущего внедорожника, который водитель припарковал прямо на тротуаре в центре Новосибирска. Возможный владелец машины — личность весьма одиозная. В дополнение — новые примеры парковочного хамства.
Коротко. Элитный Mercedes-Maybach GLS600 помешал пешеходам на улице Крылова, оказавшись на тротуаре. Корреспонденту НГС установить владельца авто не удалось: в базе данных действующего полиса ОСАГО информация о собственнике указана в формате «Г**** Н**** В**** 23.02.1
— «Майбах» находится в (собственности) пользовании владельца ТЦ «Европа» Грибова Евгения Владимировича, — написал пользователь под ником Никодим.
Евгений Грибов — известный в Новосибирске девелопер, председатель совета директоров ГК «Новоград», которая инициировала строительство комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями на улице Большевистской.
В 2017 году суд признал его виновным по делу о присвоении помещений завода «Электроагрегат». Причиненный ущерб оценили в сумму около 77 миллионов рублей. Грибова приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере.
В 2022 году его имя называли в рамках расследования дела о присвоении земли на берегу Бердского залива. Группа предпринимателей заполучила участок в
Собственником «Майбаха», вернее собственницей, может оказаться Грибова Наталья Владимировна, которая как раз родилась 23 февраля 1973 года. Достоверно не известно, кем женщина приходится Евгению Владимировичу, но связь с ним очевидна: по данным сервиса «Контур.Фокус», она является учредителем нескольких компаний, гендиректором в которых числится Грибов.
Пересечение Красного проспекта и улицы Максима Горького. Кажется, что водитель немецкого кроссовера решил повернуть, увидел встречку, бросил авто и ушел. Такой вид парковки, доступный только избранным.
Машина зарегистрирована на юрлицо, компания занимается сделками с недвижимостью. Учредитель и гендиректор — 42-летний Сергей
Такая машина в среднем стоит около 10 миллионов рублей.
Далее — парад анонимных нарушителей. На проспекте Маркса в районе метро «Студенческая» водители Mercedes и Mitsubishi решили дружно бросить свои машины на тротуаре. Да, для пешеходов места на нем достаточно, но это не значит, что они готовы делить его с автомобилистами.
Mercedes стоит без номеров, Mitsubishi — с госзнаками, но установить личность владельца не удалось.
Такая картина предстала перед глазами жительницы Новосибирска на улице Советской у пересечения с улицей Ленина. Водитель кроссовера просто перегородил дорогу пешеходам, оставив место для прохода по луже. В итоге обходить машину пришлось впритирку со стеной дома.
Мы бы очень хотели поискать владельца авто, но возмущенная девушка забыла прислать фото номера. Или просто постеснялась его сделать.
Подборку автохамов на сегодня закрывает водитель Toyota Land Cruiser Prado. В этом дворе, видимо, принято использовать газоны для парковки: на заднем плане сразу несколько авто заехали двумя колесами на поребрик. Водитель «Крузака» пошел дальше и поставил на траву все четыре.
Таджикские номера сильно ограничивают нас в поиске владельца машины. Будем надеяться, что на автомобилиста снизойдет благоразумие.
Кстати, после того как читатели НГС рассекретили собственника эффектного «Крузака» без номеров, он гораздо реже стал нарушать правила на перекрестке Ленина и Урицкого. Или мы просто хотим в это верить.