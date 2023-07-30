Девелопер, мошенник, автохам: читатели НГС рассекретили водителя брошенного на тротуаре «Майбаха» за 25 миллионов

В 2022 году его имя называли в рамках расследования дела о присвоении земли на берегу Бердского залива. Группа предпринимателей заполучила участок в 16 га за 13 миллионов рублей, хотя его рыночная стоимость оценивается в сумму больше 100 миллионов — расследование дела продолжается.



Собственником «Майбаха», вернее собственницей, может оказаться Грибова Наталья Владимировна, которая как раз родилась 23 февраля 1973 года. Достоверно не известно, кем женщина приходится Евгению Владимировичу, но связь с ним очевидна: по данным сервиса «Контур.Фокус», она является учредителем нескольких компаний, гендиректором в которых числится Грибов.