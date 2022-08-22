Недетский бизнес: в Бердске «украли» участок земли на берегу залива за 100 млн, где должны располагаться пионерлагеря

Что говорится в деле

Зам. главного следователя Бердска Вера Шаванова возбудила уголовное дело о приобретении права собственности на земельный участок «путем обмана», то есть о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Постановление, которое имеется в распоряжении редакции НГС, датировано 4 мая 2022 года, но в руки журналистов попало сравнительно недавно.

