Недетский бизнес: в Бердске «украли» участок земли на берегу залива за 100 млн, где должны располагаться пионерлагеря
Сегодня этот участок оценивается в сумму около 100 миллионов рублей
Следователи возбудили уголовное дело о присвоении земельного участка на берегу Бердского залива. Ущерб государству составил более 13 миллионов рублей, хотя, по оценкам экспертов, сегодня рыночная стоимость земли — более 100 миллионов. На момент возбуждения дела правоохранители не определились с подозреваемым. Речь идет о некой коммерческой фирме, в списке учредителей которой находились несколько влиятельных новосибирских бизнесменов, в том числе известный девелопер. Журналисты НГС выяснили схему, по которой в частные руки могла попасть земля, предназначенная для детского отдыха.
Что говорится в деле
Зам. главного следователя Бердска Вера Шаванова возбудила уголовное дело о приобретении права собственности на земельный участок «путем обмана», то есть о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Постановление, которое имеется в распоряжении редакции НГС, датировано 4 мая 2022 года, но в руки журналистов попало сравнительно недавно.
В материалах дела указано, что речь идет об участке в
По версии следствия, в 2010 году компания «Пласттрейд» оформила право собственности на 8 объектов недвижимости, расположенных на этом участке: на 2 спальных корпуса, на столовую, «здание ледника с овощехранилищем», продвещевой склад, 2 «деревянных домика» и «изолятор».
— В действительности указанные объекты недвижимости на земельном участке никогда не располагались, а сведения в государственный реестр объектов недвижимости были внесены на основании документов, содержащих недостоверные сведения, — говорится в постановлении.
Учитывая, что российское земельное законодательство разрешает оформить в собственность участок, на котором находится уже оформленная в собственность недвижимость, в 2014–15 годах (точная дата не установлена) сотрудник «Пласттрейда» обратился в региональное управление агентства по управлению госимуществом и Арбитражный суд, предоставил соответствующие документы, при этом «ввел должностных лиц в заблуждение». В марте 2015 года бердский отдел управления Росреестра по Новосибирской области зарегистрировал право собственности «Пласттрейда» на участок земли, рыночная стоимость которого на тот момент составляла более 13,8 миллиона рублей. В действиях сотрудника компании следователи усмотрели признаки мошенничества в особо крупном размере.
Примечательно, что в мае 2022 года личность сотрудника компании, провернувшего аферу, установить не удалось — дело было возбуждено по факту действий, совершенных «неустановленным лицом».
Показываем, где расположен участок и кто стоит за «Пласттрейдом»
В региональном управлении Следственного комитета редакции НГС подтвердили, что в настоящее время идет расследование, но подробности раскрывать отказались, сославшись на тайну следствия.
Имея в распоряжении кадастровый номер участка (54:32:010836:67), с помощью публичной кадастровой карты удалось выяснить его площадь — 159 тысяч квадратных метров, или почти 16 гектаров, а также категорию и виды использования: участок является землей населенных пунктов, а также предназначен «для эксплуатации и завершения строительства летних дач».
На сайте Росреестра по кадастровому номеру расположение участка найти не удалось. Источник НГС из числа экспертов по недвижимости (пожелавший сохранить анонимность), отметил, что это может быть связано с последующим размежеванием участка после оформления его в собственность. Тогда за основу были взяты участки с ближайшими порядковыми номерами (54:32:010836:66 и 54:32:010836:68) — оба они оказались на берегу Бердского залива. Соответственно, можно предположить, что два участка между ними и есть бывший 54:32:010836:67, тем более что их суммарная площадь точно соответствует площади искомого участка.
Итак, речь идет о почти 16 гектарах земли в живописном месте на берегу Бердского залива. Именно здесь в непосредственной близости располагаются детские оздоровительные лагеря — одни ныне действующие, другие находятся в полуразрушенном состоянии. По соседству — дачный потребительский кооператив «Центр семейного отдыха «Синегорье».
Участок был оформлен на компанию «Пласттрейд». По данным сервиса «Контур.Фокус», организация была основана в 2007 году и занималась производством изделий из пластмассы и торговлей строительными материалами. Ликвидирована в 2016 году. В списке учредителей несколько человек, среди которых Игорь Мотин, Евгений Гофман и Андрей Дрёмин.
Впоследствии учредители у компании сменились. В 2014–15 годах компания принадлежала сначала Виктору Фельчуку, а затем Евгению Грибову. Обязанности генерального директора до 2011 года исполнял Игорь Мотин, после — Грибов.
Евгений Грибов — известный в Новосибирске девелопер. Он является председателем совета директоров ГК «Новоград», которая инициировала строительство комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями на улице Большевистской.
В 2017 году суд признал его виновным по делу о присвоении помещений завода «Электроагрегат». Причиненный ущерб оценили в сумму около 77 миллионов рублей. Грибова приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.
Как присвоили участок и сколько он стоит сегодня
13,8 миллиона рублей за почти 16 гектаров земли на берегу Бердского залива — вполне адекватная цена на момент 2015 года, заявил НГС собеседник из числа экспертов рынка недвижимости. При этом он предположил, что мошенническая схема, возможно, заключалась в следующем.
— 13 миллионов, скорее всего, это не та цена, по которой был выкуплен участок, а оценка стоимости участка на момент выкупа. Участок выкупался под объектами недвижимости, по которым, возможно, были льготные ставки выкупа. Везде коэффициенты разные, но это может быть от 3 до 10% от кадастровой стоимости. То есть если предположить максимальную ставку 10%, то участок мог быть выкуплен за 1,3 миллиона рублей. Тогда это логично, — отметил собеседник.
По его словам, земли Бердского лесничества сегодня вызывают интерес для возведения объектов рекреационной инфраструктуры, а также для строительства частных объектов и резиденций. В настоящее время, по оценке эксперта, стоимость указанного участка варьируется в пределах 100 миллионов рублей.
Ранее журналисты НГС провели большое расследование об элитном ДНТ «Планета» рядом с Краснообском. Поселок был сформирован специально для силовиков и чиновников. Участки в нём получили в том числе сотрудники прокуратуры, которые сегодня проходят обвиняемыми по делам экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.