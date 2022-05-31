НГС нашел коттедж сбежавшей из страны фигурантки дела экс-прокурора Новосибирской области
Он расположен в элитном поселке для силовиков и чиновников — дома здесь продают за 20–50 миллионов рублей
Журналисты НГС обнаружили дома Любови Кузьменок и Александры Авериной, фигуранток уголовных дел против бывших прокуроров Новосибирска и всей области Дениса Ференца и Владимира Фалилеева. Поселок, где они расположены, формировали специально для сотрудников прокуратуры и чиновников.
Участки с домами бывшего руководителя Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александры Авериной и покинувшей страну бывшей зампрокурора региона Любови Кузьменок журналисты НГС обнаружили в ходе большого расследования НГС об элитном ДНТ «Планета» рядом с Краснообском.
Согласно выпискам из ЕГРН, бывшие сотрудницы прокуратуры до сих пор владеют участками в коттеджном поселке. Так, на семью Любови Кузьменок оформлены три участка общей площадью 3,6 тысячи кв. м. с жилым домом площадью 312,7 кв. м. Александре Авериной принадлежат два участка общей площадью 2,4 тысячи кв. м, на которых построен дом площадью 304,2 кв. м.
Во время расследования также выяснилось, что большая часть первых владельцев земли в ДНТ работали или работают в прокуратурах Новосибирской области: районных, городской, областной, транспортной. Их соседями при образовании поселка стали служащие других силовых ведомств, а также чиновники из мэрии Новосибирска.
Большинство прокуроров «избавились» от участков, некоторые уже через две-три недели после оформления собственности. Сегодня в поселке живут родственники известных в городе бизнесменов.
НГС широко освещал задержание бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева — этой теме на сайте посвящён отдельный сюжет. Его подозревают в получении взяток.
Одновременно с Денисом Ференцем задержали еще пять человек: среди них бывший руководитель завода «Экран» Олег Яровой, бывшая руководительница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александра Аверина, один из собственников ТК «Восток» Дмитрий Куклин и ранее не фигурировавшие в публикациях в СМИ Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. НГС подробно рассказывал обо всех фигурантах этого дела.