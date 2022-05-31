НГС нашел коттедж сбежавшей из страны фигурантки дела экс-прокурора Новосибирской области

Одновременно с Денисом Ференцем задержали еще пять человек: среди них бывший руководитель завода «Экран» Олег Яровой, бывшая руководительница Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александра Аверина, один из собственников ТК «Восток» Дмитрий Куклин и ранее не фигурировавшие в публикациях в СМИ Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. НГС подробно рассказывал обо всех фигурантах этого дела.