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Новосибирский бизнесмен пойдет под суд за хищение земли на берегу реки — ущерб составил 17 миллионов рублей

Уголовное дело связано с известным новосибирским девелопером

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Уголовное дело направили в суд

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В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк незаконно оформил право собственности на земельные участки в Речкуновской зоне отдыха в Бердске. Ущерб по делу составил более 17 миллионов рублей.

По данным ведомства, инцидент произошел в 2013–2015 годах. Обвиняемый, являясь директором компаний «Пласттрейд» и «Садовод», представил подложные документы о том, что в собственности организаций находятся объекты недвижимости, расположенные в Речкуновской зоне отдыха. Документы фигурант дела направил в территориальное управление Росимущества и Арбитражный суд региона.

— При этом земельные участки находились в собственности Российской Федерации и относились к категории городских лесов, а якобы расположенные на территории участков объекты недвижимости никогда там не располагались, — сообщили в ведомстве. — Путем обмана обвиняемый оформил право собственности возглавляемых им юридических лиц на эти земельные участки.

Отмечается, что в результате новосибирец распорядился землей по своему усмотрению. Ущерб от его действий составил более 17 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении 52-летнего сибиряка возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере). С целью возмещения ущерба специалисты наложили арест на похищенные участки. Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Садовод» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске, директором и учредителем организации выступает известный в Новосибирске девелопер Евгений Грибов. Он является генеральным директором АО «Новоград». В списке экс-учредителей также указаны Елена и Виктор Фельчук и другие лица.

ООО «ПластТрейд» зарегистрировано в 2007 году в Новосибирске, юридическое лицо ликвидировано. В списке бывших учредителей и руководителей организации числится Евгений Грибов и Виктор Фельчук. Сейчас Елена Фельчук выступает единственным участником общества.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассмотрено несколько административных дел компаний к территориальному управлению Росимущества по региону. Так, одном из них фирма «Садовод» потребовала признать незаконными действия ведомства по отказу в приватизации земельного участка недалеко от реки Бердь и детского оздоровительного лагеря «Гренада». Об этом сообщается в публичной кадастровой карте. Аналогичный иск по другому участку подала компания «Пласт Трейд».

О возбуждении уголовного дела НГС сообщал в августе 2022 года. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земли составляет более 100 миллионов рублей.

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