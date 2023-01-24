Новосибирский бизнесмен пойдет под суд за хищение земли на берегу реки — ущерб составил 17 миллионов рублей

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, сибиряк незаконно оформил право собственности на земельные участки в Речкуновской зоне отдыха в Бердске. Ущерб по делу составил более 17 миллионов рублей.

