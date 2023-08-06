«А еще очки надел!» Ученые как попало побросали машины у института в Академгородке — парковка в это время пустует

Считается, что хамство на дорогах — удел плохо воспитанных или малообразованных людей. Оказалось, что это стереотип. Кто бы мог подумать, что среди цвета новосибирского населения — ученых новосибирского Академгородка — процветает то же неуважение к пешеходам и окружающей среде. Новая подборка неправильной парковки в Новосибирске — в материале НГС.
Институт ядерной физики в Академгородке. Такое ощущение, что около него автомобилисты играют в тетрис: они изощряются в способах парковки, кто во что горазд. Одни используют для стоянки любой зеленый уголок, другие бросают свои авто прямо на тротуаре, третьи испытывают внедорожные качества своих машин. Читатели НГС сообщают, что в мастерстве соревнуются научные сотрудники.
— Помните, как в фильме: «А еще очки надел! Интеллигент несчастный». Всё бы ничего, но для них специально сделана парковка. Да, чуть подальше, наверное, поэтому она и пустует, — пишет читатель НГС.
В числе автохамов сегодня оказались владелец Toyota Harrier 44-летний Павел Викторович У., сотрудник Института прикладной физики, и собственник Toyota Caldina, выпускник физфака НГУ Андрей Борисович З. Более свежую Hyundai Creta загнал на поребрик сотрудник Института ядерной физики 49-летний Кирилл Юрьевич Т.
Из научного городка переносимся в центр Новосибирска. Улица Ленина — и здесь, как говорится, ни пройти, ни проехать: водитель Range Rover оставил автомобиль прямо на пешеходном переходе и удалился по своим делам.
Автомобиль зарегистрирован на юрлицо — компанию по продаже моторных масел. Организация получает огромную прибыль: по данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года в компании зафиксировали выручку на уровне 4 миллиардов рублей, прибыль — 132,4 миллиона рублей. Учредитель и гендиректор — Евгений Алексеевич Ш. Кстати, раньше номера «ННН54» были закреплены за мэрией Новосибирска.
Фото выше сделано на пересечении Каменской и Державина. Водитель Renault Duster переехал тротуар и встал на месте, где, по всей видимости, должен быть газон. Но его нет. В частности, из-за таких автомобилистов.
Автомобиль зарегистрирован на юрлицо — всем известную строительную компанию «КПД-Гастрой», которая возвела, например, «Чистую слободу». Руководит компанией в том числе депутат Законодательного собрания Кирилл Покровский. По итогам 2022 года компания зафиксировала 912 миллионов рублей выручки и прибыль в 353 миллиона рублей.
На улице Сибирской нашелся любитель бездорожья, мотоциклов и нарушений правил парковки одновременно. Водитель джипа с прицепом забрался на бордюр, будто так и надо. Интересно, как квалифицируется нарушение: одного транспортного средства или сразу двух?
Кому принадлежит машина, выяснить не удалось.
Зато в прошлый раз читатели НГС помогли рассекретить возможного владельца Maybach за 25 миллионов рублей. Им может быть известный в Новосибирске девелопер, судимый за мошенничество.