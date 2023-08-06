«А еще очки надел!» Ученые как попало побросали машины у института в Академгородке — парковка в это время пустует

— Помните, как в фильме: «А еще очки надел! Интеллигент несчастный». Всё бы ничего, но для них специально сделана парковка. Да, чуть подальше, наверное, поэтому она и пустует, — пишет читатель НГС.

В числе автохамов сегодня оказались владелец Toyota Harrier 44-летний Павел Викторович У., сотрудник Института прикладной физики, и собственник Toyota Caldina, выпускник физфака НГУ Андрей Борисович З. Более свежую Hyundai Creta загнал на поребрик сотрудник Института ядерной физики 49-летний Кирилл Юрьевич Т.