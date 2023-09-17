«Ты достойна лучшего»: тренер интимных мышц перегородила «Мерседесом» тротуар и призвала женщин любить себя — кто она такая

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнюю Юлию Анатольевну Т. Женщина активно ведёт Instagram*, и из её профиля можно узнать, что она — многодетная мама, которая раньше работала в банке, а теперь переключилась на духовное оздоровление женщин. Ник сибирячки в Сети — «солнце на ладонях».

Она позиционирует себя как биоэнергопрактик, мастер тетахилинга и тренер по интимной гимнастике.

— Не разменивай себя на меньшее, не довольствуйся малым! Ты достойна самого лучшего! — пишет женщина, обращаясь к своим подписчицам.