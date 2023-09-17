«Ты достойна лучшего»: тренер интимных мышц перегородила «Мерседесом» тротуар и призвала женщин любить себя — кто она такая

Часто ли люди, которые создают себе в соцсетях образ воздушных личностей, рассуждающих о высоких материях, на деле оказываются обычными хамами с приземленным восприятием жизни? Если такой статистики нет, то ее обязательно надо собрать. Мы нашли пару ярких примеров.
Красный проспект в районе площади Калинина. Белый Mercedes GL комфортно расположился на тротуаре, заняв половину пешеходной дорожки. Люди вынуждены обходить кроссовер. Комфортная среда? Не, не слышали.
Автомобиль зарегистрирован на 40-летнюю Юлию Анатольевну Т. Женщина активно ведёт Instagram*, и из её профиля можно узнать, что она — многодетная мама, которая раньше работала в банке, а теперь переключилась на духовное оздоровление женщин. Ник сибирячки в Сети — «солнце на ладонях».
Она позиционирует себя как биоэнергопрактик, мастер тетахилинга и тренер по интимной гимнастике.
— Не разменивай себя на меньшее, не довольствуйся малым! Ты достойна самого лучшего! — пишет женщина, обращаясь к своим подписчицам.
Интересно, парковка на тротуаре входит в список «самого лучшего», или можно еще пешеходу на голову заехать?
Тротуар на улице Орджоникидзе, напротив сквера перед НОВАТом. Из доступных мест для стоянки рядом — только платная парковка, поэтому водитель долго думать не стал и бросил машину на пешеходной дорожке.
Машина зарегистрирована на 34-летнюю Марину Слемановну Н. В профиле «ВКонтакте» она указывает, что трудится на заводе «Экран». В отличие от тренера по интимной гимнастике не так активно позиционирует себя в соцсетях, но направление ее мыслей вполне понятно по немногочисленным постам.
— Жизнь — это очень быстро... Наслаждайтесь! — пишет сибирячка.
Какие там правила дорожного движения, спешите наслаждаться.
Водитель Lexus LX570 припарковался в районе ТЦ «Сан-Сити», перегородив единственный пандус. Фото прислала негодующая женщина, которую автомобилист взбесил своим хамским поступком.
Машина зарегистрирована на 39-летнего Георгия Александровича Р. По всей видимости, он работает в компании по производству электротехнического оборудования. Мужчина активно путешествует и делится фотографиями с подписчиками в соцсетях. Философским размышлениям не поддаётся, поведение на дороге оставляет желать лучшего.
Водителю Mitsubishi Outlander будто совестно, что он был вынужден нарушить правила парковки. Поэтому, заехав на тротуар, он поставил машину двумя колесами на газон — если утрамбованную в пыль землю еще можно так назвать. Мешает он пешеходам? Скорее нет, но «чудаком» от этого быть не перестает.
Машина зарегистрирована на 26-летнего Никиту Анатольевича Н. Он — выпускник медицинского университета и очевидно еще пытается придерживаться основного врачебного постулата: «Не навреди!» Честно говоря, слабо получается.
Наконец, глядя на это фото, вы должны где-то вдалеке услышать звуки лезгинки. Водитель китайского внедорожника Exeed на «чеченских» номерах оставил машину прямо на пешеходном переходе на улице Революции. Штраф — 1000 рублей.
Мы не нашли владельца автомобиля. Честно. И не потому, что не хотим потом извиняться. Видимо он просто умеет скрывать информацию.
В предыдущем выпуске рубрики мы собрали »парад наглых Мерседесов» и выяснили, как наказали автомобилиста, припарковавшегося на трамвайных путях.
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