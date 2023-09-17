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Я паркуюсь как чудакЭксклюзив

«Ты достойна лучшего»: тренер интимных мышц перегородила «Мерседесом» тротуар и призвала женщин любить себя — кто она такая

Очередная поборка автохамов за минувшую неделю

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Слова о высоком, поступки низменные

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Часто ли люди, которые создают себе в соцсетях образ воздушных личностей, рассуждающих о высоких материях, на деле оказываются обычными хамами с приземленным восприятием жизни? Если такой статистики нет, то ее обязательно надо собрать. Мы нашли пару ярких примеров.

Машина на тротуаре — для Новосибирска дело привычное

Машина на тротуаре — для Новосибирска дело привычное

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Красный проспект в районе площади Калинина. Белый Mercedes GL комфортно расположился на тротуаре, заняв половину пешеходной дорожки. Люди вынуждены обходить кроссовер. Комфортная среда? Не, не слышали.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнюю Юлию Анатольевну Т. Женщина активно ведёт Instagram*, и из её профиля можно узнать, что она — многодетная мама, которая раньше работала в банке, а теперь переключилась на духовное оздоровление женщин. Ник сибирячки в Сети — «солнце на ладонях».

Она позиционирует себя как биоэнергопрактик, мастер тетахилинга и тренер по интимной гимнастике.

— Не разменивай себя на меньшее, не довольствуйся малым! Ты достойна самого лучшего! — пишет женщина, обращаясь к своим подписчицам.

Интересно, парковка на тротуаре входит в список «самого лучшего», или можно еще пешеходу на голову заехать?

Заехать на тротуар на Орджоникидзе — особый вид наглости

Заехать на тротуар на Орджоникидзе — особый вид наглости

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Тротуар на улице Орджоникидзе, напротив сквера перед НОВАТом. Из доступных мест для стоянки рядом — только платная парковка, поэтому водитель долго думать не стал и бросил машину на пешеходной дорожке.

Машина зарегистрирована на 34-летнюю Марину Слемановну Н. В профиле «ВКонтакте» она указывает, что трудится на заводе «Экран». В отличие от тренера по интимной гимнастике не так активно позиционирует себя в соцсетях, но направление ее мыслей вполне понятно по немногочисленным постам.

— Жизнь — это очень быстро... Наслаждайтесь! — пишет сибирячка.

Какие там правила дорожного движения, спешите наслаждаться.

«Дядя Петя, ты дурак?» (с) из к/ф «Серёжа» (1960 г., реж. Георгий Данелия)

«Дядя Петя, ты дурак?» (с) из к/ф «Серёжа» (1960 г., реж. Георгий Данелия)

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Водитель Lexus LX570 припарковался в районе ТЦ «Сан-Сити», перегородив единственный пандус. Фото прислала негодующая женщина, которую автомобилист взбесил своим хамским поступком.

Машина зарегистрирована на 39-летнего Георгия Александровича Р. По всей видимости, он работает в компании по производству электротехнического оборудования. Мужчина активно путешествует и делится фотографиями с подписчиками в соцсетях. Философским размышлениям не поддаётся, поведение на дороге оставляет желать лучшего.

Парковка на тротуаре и газоне одновременно. Классика жанра

Парковка на тротуаре и газоне одновременно. Классика жанра

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Водителю Mitsubishi Outlander будто совестно, что он был вынужден нарушить правила парковки. Поэтому, заехав на тротуар, он поставил машину двумя колесами на газон — если утрамбованную в пыль землю еще можно так назвать. Мешает он пешеходам? Скорее нет, но «чудаком» от этого быть не перестает.

Машина зарегистрирована на 26-летнего Никиту Анатольевича Н. Он — выпускник медицинского университета и очевидно еще пытается придерживаться основного врачебного постулата: «Не навреди!» Честно говоря, слабо получается.

Черный внедорожник с кавказскими номерами припарковали прямо на зебре

Черный внедорожник с кавказскими номерами припарковали прямо на зебре

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Наконец, глядя на это фото, вы должны где-то вдалеке услышать звуки лезгинки. Водитель китайского внедорожника Exeed на «чеченских» номерах оставил машину прямо на пешеходном переходе на улице Революции. Штраф — 1000 рублей.

Мы не нашли владельца автомобиля. Честно. И не потому, что не хотим потом извиняться. Видимо он просто умеет скрывать информацию.

В предыдущем выпуске рубрики мы собрали »парад наглых Мерседесов» и выяснили, как наказали автомобилиста, припарковавшегося на трамвайных путях.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продукта — социальной сети Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности запрещена.

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