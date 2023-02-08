Какие блатные номера предпочитают новосибирцы и на каких авто стоят знаки ААА, ННН и 777

Откроем подборку, так сказать, с начального уровня — это зеркальные цифровые сочетания. Когда первая и третья цифры совпадают, вот как на этом Prado — 767. Ничего особо красивого и блатного в этом нет, но такие знаки тоже в цене, хоть и небольшой. Тысяч 20–30 рублей, в зависимости от того, есть ли среди цифр нули.