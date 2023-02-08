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Какие блатные номера предпочитают новосибирцы и на каких авто стоят знаки ААА, ННН и 777

Красивых серий и цифровых сочетаний существует великое множество — посмотрим на наши улицы

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Серия ААА на Camry

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НГС периодически печатает материалы о так называемых красивых, или блатных, госномерах на автомобилях — какие серии что значат, сколько стоят такие номера. Красивых серий и цифровых сочетаний существует великое множество, давайте посмотрим, что в ходу у «крутых» новосибирцев сегодня, — зарисовки из транспортного потока на новосибирских улицах.

Цифры 767 на Prado

Цифры 767 на Prado

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Откроем подборку, так сказать, с начального уровня — это зеркальные цифровые сочетания. Когда первая и третья цифры совпадают, вот как на этом Prado — 767. Ничего особо красивого и блатного в этом нет, но такие знаки тоже в цене, хоть и небольшой. Тысяч 20–30 рублей, в зависимости от того, есть ли среди цифр нули.

Цифры 008 на грузовичке

Цифры 008 на грузовичке

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Первая десятка, номера 001–009, это уже куда более «круто». Вот 008 стоит на обычном грузовичке-работяге. Может, случайно выдали такой знак, ведь на сером рынке такие госномера тянут на 100–200 тысяч рублей.

Цифры 777 на Lexus

Цифры 777 на Lexus

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Схожие по ценности номера с одинаковыми цифрами — вот, например, 777 на свежем Lexus RX. Достойные номера на достойном автомобиле, не завидуем.

Цифры 333 на Qashqai

Цифры 333 на Qashqai

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Или вот цифровое сочетание 333 на Nissan Qashqai, тут уже попроще, да и подешевле будет. Ведь особо ценятся «старшие» цифры — 777, 888, 999.

Цифры 555 на минивэне

Цифры 555 на минивэне

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Богатый минивэн Toyota Alphard с сочетанием 555. Стоит под парами возле комплекса зданий правительства НСО, видимо, возит важных людей.

Серия РРР на Lexus LX

Серия РРР на Lexus LX

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Далее переходим к красивым сериям. Есть просто красивые, ничего не означающие, как РРР на этом Lexus LX. Разброс цен аналогичный — 100–200 тысяч рублей.

Серия ААА на Lexus

Серия ААА на Lexus

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А есть серии с тайным или не тайным смыслом. Например, была такая серия ВВВ — ее якобы выдавали приближенным генерала Глушкова, который командовал новосибирской полицией в 2000-х годах. Или вот ААА, как на этом Lexus, — официально она не числится за машинами чиновников, но считается, что ее выдают «особам, приближенным к императору».

Серия ООО на Lexus

Серия ООО на Lexus

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Серия ООО официально закреплена за правительством НСО (номера с 001 до 100, первая сотня) и за мэрией Новосибирска (101–200, вторая сотня). Остальные, как и этот старенький Lexus, вероятно, тоже «особы, приближенные к императору».

Серия ННН на Camry

Серия ННН на Camry

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Особый шик — когда и цифры красивы, и буквы хороши. Вот серия ННН в сочетании с зеркальными цифрами 707 на старенькой Camry. Когда-то давно ННН официально ставили на чиновничьи машины, теперь это просто блатной дорогой номер.

Серия ННН на RAV4

Серия ННН на RAV4

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Или вот ННН на свежем RAV4 с полукрасивыми цифрами из первой сотни. Стоимость серии ННН может доходить до 300–400 тысяч рублей.

Серия ТТТ на Prado

Серия ТТТ на Prado

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Когда цифры из первой десятки и серия хороша — вообще красота. На такие номера цена уже устанавливается индивидуально, но ранее мы приводили пример, когда за номер Т666ТТ просили 1 100 000 рублей, а знак С007СС оценивали в 1 500 000 рублей.

Подробнее ознакомиться с прайс-листом на новосибирские красивые номера вы можете здесь.

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