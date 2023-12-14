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Сломанная фура и громкие звуки: припаркованные машины «отжали» автобусную остановку на Карла Маркса

Пассажирам приходится обходить стоящий транспорт

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Фото сделано сегодня, 14 декабря

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В Новосибирске на остановке «Ватутина» автомобили и фура перекрыли подъезд автобусов к тротуару. Из-за этого людям сложнее сесть в общественный транспорт.

Как рассказали читатели НГС, из-за паркующихся водителей автобусы останавливаются не в первой полосе, а во второй.

— Транспорт не может нормально подъехать. Может, будет толк как с выделенной полосой на Вокзальной магистрали. Ну и, конечно, этот номинант на первое место в рубрике «Я паркуюсь как...» Фура! На остановке! В центре левого берега! — эмоционально написала в редакцию НГС местная жительница.

Корреспондент НГС съездила на место и сняла момент, когда автобусу пришлось долго сигналить, чтобы отъехать от остановки.

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Автобусам приходится сигналить

Видео: Елизавета Шаталова

Первое, что бросается в глаза на остановке «Ватутина», — красная фура. Выглядит она как сломанная и, судя по жалобе читателей и снегу на ней, стоит не первый день. Фура припарковалась в конце остановки и задевает специальный подъезд для общественного транспорта.

С одной стороны стоит фура, а с другой — грузовик

С одной стороны стоит фура, а с другой — грузовик

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В тот момент, когда на месте была корреспондент НГС, на участке, где должны останавливаться автобусы, припарковались два белых автомобиля. В них были молодые люди, которые выходили из салона, общались друг с другом. Один из автомобилей стоял во второй полосе. Припарковавшийся автобус № 68 из-за двух белых автомобилей не смог отъехать от остановки и начал сигналить. Автомобили никак не реагировали, пока из автобуса не вышла женщина и не начала ругаться. В этот момент один из водителей белого авто уехал.

Автобусы могут подъезжать только по одному

Автобусы могут подъезжать только по одному

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Тем не менее фура с одной стороны и грузовик с другой создают для автобусов и маршрутов ограниченное пространство. Подъехать к людям на остановке автобусы могут только по одному. Останавливаются они в нескольких метрах от тротуара.

На другой стороне дороги такой проблемы с остановкой нет

На другой стороне дороги такой проблемы с остановкой нет

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Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

Остановка пользуется популярностью

Остановка пользуется популярностью

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Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Читатели НГС пожаловались на состояние тротуара и парковок недалеко от площади Ленина.

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АвтобусыПарковкаНовосибирскВатутина
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