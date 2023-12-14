Сломанная фура и громкие звуки: припаркованные машины «отжали» автобусную остановку на Карла Маркса

Как рассказали читатели НГС, из-за паркующихся водителей автобусы останавливаются не в первой полосе, а во второй.



— Транспорт не может нормально подъехать. Может, будет толк как с выделенной полосой на Вокзальной магистрали. Ну и, конечно, этот номинант на первое место в рубрике «Я паркуюсь как...» Фура! На остановке! В центре левого берега! — эмоционально написала в редакцию НГС местная жительница.