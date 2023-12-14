Сломанная фура и громкие звуки: припаркованные машины «отжали» автобусную остановку на Карла Маркса

В Новосибирске на остановке «Ватутина» автомобили и фура перекрыли подъезд автобусов к тротуару. Из-за этого людям сложнее сесть в общественный транспорт.
Как рассказали читатели НГС, из-за паркующихся водителей автобусы останавливаются не в первой полосе, а во второй.
— Транспорт не может нормально подъехать. Может, будет толк как с выделенной полосой на Вокзальной магистрали. Ну и, конечно, этот номинант на первое место в рубрике «Я паркуюсь как...» Фура! На остановке! В центре левого берега! — эмоционально написала в редакцию НГС местная жительница.
Корреспондент НГС съездила на место и сняла момент, когда автобусу пришлось долго сигналить, чтобы отъехать от остановки.
Первое, что бросается в глаза на остановке «Ватутина», — красная фура. Выглядит она как сломанная и, судя по жалобе читателей и снегу на ней, стоит не первый день. Фура припарковалась в конце остановки и задевает специальный подъезд для общественного транспорта.
В тот момент, когда на месте была корреспондент НГС, на участке, где должны останавливаться автобусы, припарковались два белых автомобиля. В них были молодые люди, которые выходили из салона, общались друг с другом. Один из автомобилей стоял во второй полосе. Припарковавшийся автобус
Тем не менее фура с одной стороны и грузовик с другой создают для автобусов и маршрутов ограниченное пространство. Подъехать к людям на остановке автобусы могут только по одному. Останавливаются они в нескольких метрах от тротуара.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Читатели НГС пожаловались на состояние тротуара и парковок недалеко от площади Ленина.