Парковки в снегу, а тротуары во льду: проход по центру Новосибирска превратился в опасную тропинку — фото

Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Читатели НГС пожаловались на состояние тротуара и парковок недалеко от площади Ленина. Из-за закрытого на ремонт парка и снега на обочине новосибирцам приходится идти по небольшой ледяной тропинке.
— В центре на Вокзальной магистрали у площади Ленина плохо убирают тротуары и парковочные карманы. В итоге — на тротуарах скользко, приходится пробираться, на парковку практически невозможно заехать, — поделился читатель НГС.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вчера, 13 декабря, запечатлел, что происходит на одной из центральных улиц города.
В Новосибирске в понедельник, 11 декабря, 15-летний Семен сломал руку на тротуаре в районе Сухого лога. Как рассказал сам подросток, он джазовый пианист и в тот день шел на репетицию.