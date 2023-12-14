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Парковки в снегу, а тротуары во льду: проход по центру Новосибирска превратился в опасную тропинку — фото

Жители города пожаловались на состояние остановки «Центр»

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Чтобы подойти к обочине надо забраться на скользкую горку (на фото вид с Красного проспекта на НГУАДИ, неподалеку от Орджоникидзе)

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Проход к остановке «Центр» на улице Орджоникидзе в Новосибирске покрылся льдом во время морозов. Читатели НГС пожаловались на состояние тротуара и парковок недалеко от площади Ленина. Из-за закрытого на ремонт парка и снега на обочине новосибирцам приходится идти по небольшой ледяной тропинке.

— В центре на Вокзальной магистрали у площади Ленина плохо убирают тротуары и парковочные карманы. В итоге — на тротуарах скользко, приходится пробираться, на парковку практически невозможно заехать, — поделился читатель НГС.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вчера, 13 декабря, запечатлел, что происходит на одной из центральных улиц города.

Горожанам приходится идти по тонкой тропинке

Горожанам приходится идти по тонкой тропинке

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В городе несколько дней стояли морозы

В городе несколько дней стояли морозы

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Бесплатная парковка напротив Орджоникидзе, 23 закидана снегом

Бесплатная парковка напротив Орджоникидзе, 23 закидана снегом

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Так выглядит подход к остановке «Центр»

Так выглядит подход к остановке «Центр»

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На противоположной от закрытого парка стороне — широкие тротуары

На противоположной от закрытого парка стороне — широкие тротуары

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В Новосибирске в понедельник, 11 декабря, 15-летний Семен сломал руку на тротуаре в районе Сухого лога. Как рассказал сам подросток, он джазовый пианист и в тот день шел на репетицию.

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