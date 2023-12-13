«4 недели гипса»: 15-летний пианист сломал руку перед знаковым концертом — он упал на нечищеной Богдашке

В Новосибирске в понедельник, 11 декабря, 15-летний Семен сломал руку на тротуаре в районе Сухого лога. Как рассказал сам подросток, он джазовый пианист и в тот день шел на репетицию. Он подскользнулся, спускаясь с поребрика на улице Богдана Хмельницкого.
—Тротуар был очень скользким, прям лёд! Его не чистили и не посыпали. В результате падения на левую руку, я сломал лучевую и локтевую кости и мне предстоит реабилитация, — рассказал НГС Семен.
Инцидент произошел около 13:30. После падения Семен пошел в ближайший магазин, откуда вызвал скорую помощь. Уже в больнице ему поставили диагноз. Справка из медучреждения есть в распоряжении редакции. Вчера, 12 декабря, Семен написал жалобу в прокуратуру, к которой прикрепил фотографии места и справки.
— Врачи сказали, что если все будет проходить благополучно, то это 4 недели гипса и 4 недели реабилитации. А если будет идти со смещением костей, то придется делать операцию по разделению костей и будут их сращивать уже хирурги по-другому, — объяснил подросток.
Как добавила мама Семена Ольга, в январе у её сына выступление в филармонии. Сейчас будет ли присутствовать там 15-летний пианист — неизвестно.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска и в Прокуратуру Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.
С начала декабря жители Новосибирска жалуются на гололед на улицах. Неделю назад в травмпункте поликлиники №1 рассказали, сколько людей пострадало из-за гололеда в этом году и что изменилось в сравнении с прошлым годом.