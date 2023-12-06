«Видите, как я ползу?» Как новосибирцы пережили жуткий гололёд после похолодания — в травмпункте посчитали пострадавших

Новосибирск пережил два дня сильного гололеда: из-за температурных колебаний 4 и 5 декабря город превратился в сплошной каток. Корреспонденты НГС прогулялись по скользким улицам, пообщались с местными жителями и узнали, как они преодолевают скользкие тротуары. А в травмпункте поликлиники №1 рассказали, сколько людей пострадало из-за гололеда в этом году и что изменилось в сравнении с прошлым годом.
«Как каток»
В Новосибирске с 3 декабря были температурные качели: от резкой оттепели растаяло все, что успело замерзнуть, а скудный снег вместе с реагентами и уличной грязью превратился в кашу. Когда так же резко похолодало, все это месиво стало сплошным льдом. В понедельник и вторник новосибирцы буквально проходили квест: как добраться до работы или учебы и не сломать себе что-нибудь. Некоторые признают: они скорее плыли, а не шли.
В центре города ситуация не отличалась от периферии: люди были похожи на разноцветных уточек, пытающихся мелкими шажками преодолеть препятствия из ледяных глыб и ухабов. Кое-где по тротуарам прошлась техника, усугубив и без того сложную ситуацию: машины оставили рытвины и бугры, которые тоже замерзли и только мешали новосибирцам нормально передвигаться.
Замечаем миниатюрную женщину: она явно осторожничает, делая совсем маленькие и нерешительные шаги в попытке преодолеть Вокзальную магистраль. Наталья Александровна живет в центральной части Новосибирска, но в последние дни старается не выбираться из дома без острой надобности: на улице скользко, а пожилым людям особенно трудно пересекать тротуары, напоминающие гладь стекла.
— Вообще безобразно чистят. Даже вообще не чистят — вы же видите, идти невозможно. И я это наблюдаю постоянно в последнее время. Видите же, как я ползу, — характеризует свой шаг Наталья Александровна.
Недовольна ситуацией на тротуарах города и жительница Тихого центра Ирина. Она уверена, что коммунальщики ничего не делают для того, чтобы городские тротуары стали безопасными, а власти игнорируют проблемы.
— Чистят на 100% плохо. Очень тяжело ходить, скользко. Не посыпают тротуары — песка нет, ничего нет. И такая ситуация давно, лет 10, наверное, уже. Например, я раньше ходила через Первомайский сквер насквозь, и от Главпочтамта до фонтана дорога полностью как каток. Я звонила в мэрию каждый год, и вообще никакой реакции не было, никто даже не посыпал там песком, — возмущается женщина.
А вот новосибирец Владимир считает, что коммунальщики и власти тут не при чем — просто городу не повезло с погодой.
— Ну, немножко есть такое дело, гололед, но я осторожно хожу, поэтому не очень боюсь. Это все из-за того, что погода такая, а рабочие просто не успевают за такими капризными погодами, — уверен сибиряк.
Еще одна жительница центра Александра сообщила, что в этом году успела уже несколько раз упасть на улице — к счастью, обошлось без травм, но было неприятно. Она говорит, что улицы в городе не чистят и не посыпают, все в порядке с тротуарами только вблизи каких-либо организаций, которые заботятся о своей прилегающей территории.
Обращений стало больше
В очереди травмпункта поликлиники №1 на улице Щетинкина, 42 — тоже жертвы гололеда. Кто-то уже в инвалидной коляске, другие просто держатся за ушибленные ноги или руки.
У самой двери в кабинет сидит миловидная девушка Карина: она упала во время сильного гололеда в Иркутске три недели назад, но ушиб до сих пор не прошел.
— В Иркутске шла, гололед присыпало снегом, я поскользнулась и упала прямо на бетонную перегородку ногой, у меня даже до сих пор шишка опухшая. В травмпункте сказали, что нет ни перелома, ни трещины, просто ушиб, — рассказала она. — В Новосибирске тоже ходить опасно: сегодня с подругой выходили с работы, и заметили, что тротуары ничем не посыпают, а из-за перепада температур снег сначала тает, потом опять замерзает. Мне кажется, в этом году город убирают хуже, чем обычно. В прошлом году этим занимались нормально, а в этом какое-то халатное отношение стало.
Жительница Кировского района Алина упала 4 декабря в районе ГУМа на улице Ватутина. Она не стала впадать в панику, намазала ушибленную руку мазью и понадеялась, что все пройдет само. Но чуда не случилось.
— Ездила в «Ашан», а там сплошной гололед, карамель, так сказать, на Ватутина, можно на коньках кататься. Упала еще и на рабочую, правую руку. Надеюсь, что у меня просто ушиб, — говорит она. — Давно такого со мной не случалось: я стараюсь осторожно ходить, обувь у меня без каблуков. Но у нас тротуары не чищеные, никакая обувь не спасет. Особенно щетками пройдут этими, и еще хуже становится. Камнями этими посыпят, а они потом в квартиру тащатся. У собак лапы забиваются ими, дорогу камни эти в кашу превращают.
Печальная статистика
Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ НСО «ГКП №1» Анастасия Шуркевич отметила, что в этом году в травмпункт поликлиники стало поступать в 2 раза больше обращений от жителей из-за падения на льду. Более того: с жалобами на падения люди пошли гораздо раньше обычного.
— В 2023 году люди начали падать где-то начиная с 30-го октября, тогда как в 2022 году в травмпункт с жалобами на падения обращения стали поступать позже — примерно с 7 ноября. Среднее количество обращений по травмам из-за гололедных явлений тогда не превышало 48–61 в течение недели — сейчас в среднем около 135 человек в неделю, — поделилась статистикой заместитель главврача. — В этом году больше всего человек посетило травмпункт из-за падений на улице с 6 по 12 ноября и с 27 ноября по 3 декабря. Неделей ранее было 96 обращений, еще раньше — 5, но тогда была оттепель.
По словам медика, чаще всего падают молодые, а не пожилые: люди старшего возраста осторожнее передвигаются по льду, никуда не спешат и стараются лишний раз не выходить из дома в непогоду. Кроме того, люди в возрасте не стесняются носить на обуви шипы, нередко пенсионеров сопровождают в пути младшие родственники. Молодежь часто торопится, спешит на работу, из-за чего получает травмы. При этом девушки падают чаще — Анастасия Шуркевич объясняет это их любовью к каблукам.
Сейчас общее количество обращений в отделение травматологии — порядка 580–600 человек в неделю. 4 врача работают круглосуточно, сменяя друг друга, еще 2 врача ведут прием плановых больных утром и вечером, с 8 до 8. Травматологический пункт работает каждый день, включая Новый год и любые другие праздники.
В травматологическом отделении добавили, что по запросам мэрии и прокуратуры ведут статистику мест, где люди падают, чтобы город мог предпринять какие-то действия и обезопасить территорию для граждан. Также Анастасия Шуркевич перечислила самые частые травмы при падении на улицах города.
— В основном они связаны с патологией тех участков тела, на которые может опереться человек при падении. Если это рука, то это лучевой сустав, кисть, перелом плеча в типичном месте — то есть, наиболее уязвимые участки. При этом по количеству переломов в процентном соотношении статистика с прошлого года не меняется: преобладают ушибы, вывихи, растяжения. Чаще всего это лодыжка, — рассказала она.
По словам заместителя главного врача, раньше люди чаще падали возле остановок — сейчас таких случаев стало заметно меньше. Нередко новосибирцы падают возле жилых домов, на лестницах. При этом в основном это происходит в темное время суток (после 11 вечера) или ранним утром (в 6–7 часов), когда освещение недостаточное. Нередко в травмпункт обращаются любители катаний на коньках или лыжах.
На минувших выходных и в начале этой рабочей недели, по наблюдению Анастасии Шуркевич, больше всего обращений в травмпункт поликлиники №1 поступило в ночь с субботы на воскресенье.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать рост количества обращений в травмпункты города. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее НГС писал о том, как новосибирцам уберечься от повреждений во время сильного гололеда, — правила безопасного передвижения перечислили травматологи.