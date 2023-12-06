«Видите, как я ползу?» Как новосибирцы пережили жуткий гололёд после похолодания — в травмпункте посчитали пострадавших

В центре города ситуация не отличалась от периферии: люди были похожи на разноцветных уточек, пытающихся мелкими шажками преодолеть препятствия из ледяных глыб и ухабов. Кое-где по тротуарам прошлась техника, усугубив и без того сложную ситуацию: машины оставили рытвины и бугры, которые тоже замерзли и только мешали новосибирцам нормально передвигаться.



Замечаем миниатюрную женщину: она явно осторожничает, делая совсем маленькие и нерешительные шаги в попытке преодолеть Вокзальную магистраль. Наталья Александровна живет в центральной части Новосибирска, но в последние дни старается не выбираться из дома без острой надобности: на улице скользко, а пожилым людям особенно трудно пересекать тротуары, напоминающие гладь стекла.