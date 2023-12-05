Как весной: в новосибирских травмпунктах наплыв — видео с советами, как уберечься от повреждений

В Новосибирске выросло количество травм пешеходов, которые поскользнулись на тротуарах. В этом году температура воздуха в декабре поднималась выше нуля градусов. Из-за перепада температур дороги покрываются льдом, что создает опасность для пешеходов.
В ГАУЗ НСО «ГКП №1» сообщили, что в 2023 году количество обращений из-за гололеда выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом.
— Если мы говорим о динамике прошлого года, в 2022-м году люди начали падать где-то с 7-го ноября, то есть немного позднее, чем в этом году. Среднее количество обращений по травмам из-за гололедных явлений тогда не превышало 48 в течение недели, — сообщила НГС заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ НСО «ГКП №1» Анастасия Шуркевич.
По ее словам, пик пациентов с травмами из-за падения в гололед был с 6 по 12 ноября и с 27 ноября по 3 декабря. С 6 по 12 ноября в травмпункт поликлиники №1 обратилось 116 человек, с 27 ноября по 3 декабря с травмами пришли уже 136 человек.
Чаще падают молодые, а не пожилые люди, говорит медик. Это связано с тем, что пожилые люди ведут себя осторожнее и передвигаются с меньшей скоростью. Кроме того, люди в возрасте не стесняются носить на обуви шипы. Видео с советами травматолога было записано весной, но проблема актуальна для любого межсезонья, а также для зимней оттепели, на смену которой в ближайшие дни придут сильные морозы. В ближайшее время на НГС выйдет репортаж Настасьи Медведевой и Александра Ощепкова из травмпункта.