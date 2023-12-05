Как весной: в новосибирских травмпунктах наплыв — видео с советами, как уберечься от повреждений

Чаще падают молодые, а не пожилые люди, говорит медик. Это связано с тем, что пожилые люди ведут себя осторожнее и передвигаются с меньшей скоростью. Кроме того, люди в возрасте не стесняются носить на обуви шипы. Видео с советами травматолога было записано весной, но проблема актуальна для любого межсезонья, а также для зимней оттепели, на смену которой в ближайшие дни придут сильные морозы. В ближайшее время на НГС выйдет репортаж Настасьи Медведевой и Александра Ощепкова из травмпункта.