Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на декабрь. Когда ждать мороз в -35 градусов?

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» составили прогноз погоды для Новосибирской области на декабрь. Ожидается, что в регион могут прийти морозы до -35 градусов.
В течение месяца температура воздуха составит в среднем -12…-15 градусов, около и выше нормы. На юге и юго-западе области ожидается температура выше нормы.
В первой пятидневке месяца возможны колебания температуры воздуха ночью от -1…-6 до -8…-13 градусов, местами до -24 градусов. Днем от -3… до +2 градусов, местами до -7..-12 градусов, по северу области температура опустится до -22 градусов.
Во второй и третьей пятидневках месяца ожидается резкое понижение температуры в ночные часы до -25…-30 градусов, местами до -35 градусов. Днем температура составит -20…-25 градусов, местами до -30 градусов.
— Во второй половине месяца ожидается постепенное повышение температуры ночью до -12…-17 градусов, днем до -4…-9 градусов. В отдельные дни последней пятидневки месяца температура ночью составит -6…-11 градусов, днем -1…-6 градусов, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Количество осадков в декабре ожидается около нормы. В отдельные дни первой и третьей декады будут отмечаться осадки в виде снега, также снегопад ждут в большинстве дней второй декады.
Накануне НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске на неделю с 4 по 10 декабря, который составили специальные сервисы. Читайте, чего стоит ждать.