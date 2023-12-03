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Пятидневный снегопад и -38 градусов: резкое похолодание придет в Новосибирск на следующей неделе

Изучаем прогнозы специальных сервисов

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Синоптики ожидают похолодание с четверга

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В Новосибирске на следующей рабочей неделе возможно резкое похолодание с +1 градуса днем в понедельник до -38 градусов ночью в воскресенье. Морозы, по данным сервисов, придут в четверг и продлятся все выходные. Кроме того, специалисты ожидают снегопады, которые могут идти пять дней подряд. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.

По данным «Яндекс.Погоды», температура днем в начале недели составит -5 градусов, но в эту же ночь опустится до -18 градусов. Синоптики ожидают резкое изменение температуры с -3 градусов днем в среду до -18 градусов днем в четверг. При этом в конце недели температура может опуститься до -31 градуса, выходные также должны быть морозными. Кроме того, синоптики прогнозируют снег с понедельника по пятницу, в субботу будет без осадков, а в воскресенье снова пойдет снег.

В субботу обещают погоду без осадков

В субботу обещают погоду без осадков

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Gismeteo также предупреждает об обильных снегопадах в начале недели, по данным сервиса, осадки продлятся четыре дня с понедельника по четверг, а в пятницу должно быть ясно. Температура днем в понедельник опустится сразу на 17 градусов, днем будет -2 градуса, а ночью -19 градусов. В четверг начнется похолодание, а в воскресенье ночью температура может опуститься до -38 градусов.

На выходных в городе будет холоднее всего

На выходных в городе будет холоднее всего

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World-weather прогнозирует резкое похолодание 7 декабря, так температура ночью 6 декабря будет -2 градуса, а днем 7 декабря составит -23 градуса. С пятницы по воскресенье синоптики ожидают морозы, ночью температура может опуститься до -32 градусов. При этом снегопады продлятся три дня со вторника по четверг.

В пятницу обещают солнечную морозную погоду

В пятницу обещают солнечную морозную погоду

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Ранее новосибирские синоптики сообщали, что ожидают потепление и резкое похолодание в первой декаде декабря. Специалисты отмечали, что в регион придет агрессивный холод и мороз до -33 градусов. НГС изучил прогноз на три месяца зимы в Новосибирске, один из погодных сервисов прогнозирует похолодание до -41 градуса в декабре.

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