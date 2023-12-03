Пятидневный снегопад и -38 градусов: резкое похолодание придет в Новосибирск на следующей неделе

По данным «Яндекс.Погоды», температура днем в начале недели составит -5 градусов, но в эту же ночь опустится до -18 градусов. Синоптики ожидают резкое изменение температуры с -3 градусов днем в среду до -18 градусов днем в четверг. При этом в конце недели температура может опуститься до -31 градуса, выходные также должны быть морозными. Кроме того, синоптики прогнозируют снег с понедельника по пятницу, в субботу будет без осадков, а в воскресенье снова пойдет снег.