Пятидневный снегопад и -38 градусов: резкое похолодание придет в Новосибирск на следующей неделе

В Новосибирске на следующей рабочей неделе возможно резкое похолодание с +1 градуса днем в понедельник до -38 градусов ночью в воскресенье. Морозы, по данным сервисов, придут в четверг и продлятся все выходные. Кроме того, специалисты ожидают снегопады, которые могут идти пять дней подряд. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам.
По данным «Яндекс.Погоды», температура днем в начале недели составит -5 градусов, но в эту же ночь опустится до -18 градусов. Синоптики ожидают резкое изменение температуры с -3 градусов днем в среду до -18 градусов днем в четверг. При этом в конце недели температура может опуститься до -31 градуса, выходные также должны быть морозными. Кроме того, синоптики прогнозируют снег с понедельника по пятницу, в субботу будет без осадков, а в воскресенье снова пойдет снег.
Gismeteo также предупреждает об обильных снегопадах в начале недели, по данным сервиса, осадки продлятся четыре дня с понедельника по четверг, а в пятницу должно быть ясно. Температура днем в понедельник опустится сразу на 17 градусов, днем будет -2 градуса, а ночью -19 градусов. В четверг начнется похолодание, а в воскресенье ночью температура может опуститься до -38 градусов.
World-weather прогнозирует резкое похолодание 7 декабря, так температура ночью 6 декабря будет -2 градуса, а днем 7 декабря составит -23 градуса. С пятницы по воскресенье синоптики ожидают морозы, ночью температура может опуститься до -32 градусов. При этом снегопады продлятся три дня со вторника по четверг.
Ранее новосибирские синоптики сообщали, что ожидают потепление и резкое похолодание в первой декаде декабря. Специалисты отмечали, что в регион придет агрессивный холод и мороз до -33 градусов. НГС изучил прогноз на три месяца зимы в Новосибирске, один из погодных сервисов прогнозирует похолодание до -41 градуса в декабре.