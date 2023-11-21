Мороз до -41 градуса и резкая смена температуры: какой погоды ждать зимой в Новосибирске

В Новосибирске в декабре возможно похолодание до -41 градуса. Его прогнозирует один из погодных сервисов. Рассказываем, чего еще ждать от зимы 2023–2024 года.

Декабрь

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует относительно теплую погоду на декабрь. Ожидается, что самые холодные день и ночь будут 22 декабря, когда температура опустится до -18 и -22 градусов соответственно.