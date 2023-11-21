Мороз до -41 градуса и резкая смена температуры: какой погоды ждать зимой в Новосибирске

В Новосибирске в декабре возможно похолодание до -41 градуса. Его прогнозирует один из погодных сервисов. Рассказываем, чего еще ждать от зимы 2023–2024 года.
Декабрь
Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует относительно теплую погоду на декабрь. Ожидается, что самые холодные день и ночь будут 22 декабря, когда температура опустится до -18 и -22 градусов соответственно.
Сайт World Weather также сообщает о теплой погоде. В начале декабря ожидается мокрый снег, температура может подняться до +2 градусов. Похолодание начнется 4 декабря, и к 10-му дневная температура опустится до -13 градусов, а ночная — до -17 градусов. Ожидается, что до конца месяца дневные температуры продержатся на уровне -10...-13 градусов, а ночные опустятся до -15...-19 градусов.
Сайт «У зонта» наоборот прогнозирует сильные морозы. Согласно его прогнозу, 3 декабря днем в Новосибирске температура составит +6 градусов, но уже на следующий день опустится до -18 градусов. С 20 на 21 декабря возможен перепад температуры от -9 до -38 градусов. Самые холодные день и ночь ожидаются 23 декабря, когда похолодает до -41 градуса. Но после этого температура может подняться до -15 градусов уже на следующий день.
Январь
Прогноз погоды на январь «Яндекс» составил по статистике за 10 лет. Ожидается, что дневные температуры составят -12...-19 градусов, ночные — от -12 до -21 градуса.
Сайт World Weather составил прогноз, согласно которому самым холодным днем месяца станет 10 января с температурой в -17 градусов, а самая холодная ночь — 22 декабря с температурой в -21 градус.
Февраль
Последний месяц зимы в Новосибирске, по прогнозу World Weather, тоже будет относительно теплым. Температуры днем составят -5...-15 градусов, ночью -13...-19 градусов. Сервисы «Яндекс» и «У зонта» пока не составили прогноз на февраль.
Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни. Ожидается, что скоро в городе потеплеет.