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Мороз до -41 градуса и резкая смена температуры: какой погоды ждать зимой в Новосибирске

Изучаем прогнозы специальных сервисов

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В Новосибирске возможны резкие перепады температуры

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В Новосибирске в декабре возможно похолодание до -41 градуса. Его прогнозирует один из погодных сервисов. Рассказываем, чего еще ждать от зимы 2023–2024 года.

Декабрь

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует относительно теплую погоду на декабрь. Ожидается, что самые холодные день и ночь будут 22 декабря, когда температура опустится до -18 и -22 градусов соответственно.

Обильные снегопады ожидаются во второй декаде месяца

Обильные снегопады ожидаются во второй декаде месяца

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Сайт World Weather также сообщает о теплой погоде. В начале декабря ожидается мокрый снег, температура может подняться до +2 градусов. Похолодание начнется 4 декабря, и к 10-му дневная температура опустится до -13 градусов, а ночная — до -17 градусов. Ожидается, что до конца месяца дневные температуры продержатся на уровне -10...-13 градусов, а ночные опустятся до -15...-19 градусов.

31 декабря возможен снегопад

31 декабря возможен снегопад

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Сайт «У зонта» наоборот прогнозирует сильные морозы. Согласно его прогнозу, 3 декабря днем в Новосибирске температура составит +6 градусов, но уже на следующий день опустится до -18 градусов. С 20 на 21 декабря возможен перепад температуры от -9 до -38 градусов. Самые холодные день и ночь ожидаются 23 декабря, когда похолодает до -41 градуса. Но после этого температура может подняться до -15 градусов уже на следующий день.

С 24 декабря ожидаются почти ежедневные снегопады

С 24 декабря ожидаются почти ежедневные снегопады

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Январь

Прогноз погоды на январь «Яндекс» составил по статистике за 10 лет. Ожидается, что дневные температуры составят -12...-19 градусов, ночные — от -12 до -21 градуса.

Снегопады прогнозируют в течение четырех дней

Снегопады прогнозируют в течение четырех дней

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Сайт World Weather составил прогноз, согласно которому самым холодным днем месяца станет 10 января с температурой в -17 градусов, а самая холодная ночь — 22 декабря с температурой в -21 градус.

Ожидается, что снегопадов в январе будет мало

Ожидается, что снегопадов в январе будет мало

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Февраль

Последний месяц зимы в Новосибирске, по прогнозу World Weather, тоже будет относительно теплым. Температуры днем составят -5...-15 градусов, ночью -13...-19 градусов. Сервисы «Яндекс» и «У зонта» пока не составили прогноз на февраль.

Снегопады возможны во второй половине месяца

Снегопады возможны во второй половине месяца

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Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни. Ожидается, что скоро в городе потеплеет.

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