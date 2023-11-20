«С четверга ждем потепления». Какой будет погода в ближайшие три дня и не растает ли долгожданный снег?

Ближайшие три дня в Новосибирске будут ясными, солнечными и прохладными. Об этом сегодня, 20 ноября, рассказали в Западного-Сибирском УГМС.



По данным синоптиков в ночь на вторник, 21 ноября столбики термометров опустятся до -8... -10 градусов, днем станет чуть теплее: -6... -8. Ветер ночью будет дуть с северо-запада, со скоростью 4–9 метров в секунду, днем направление поменяется на юго-восточное, скорость — 2–7 метров в секунду