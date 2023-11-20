«С четверга ждем потепления». Какой будет погода в ближайшие три дня и не растает ли долгожданный снег?

Ближайшие три дня в Новосибирске будут ясными, солнечными и прохладными. Об этом сегодня, 20 ноября, рассказали в Западного-Сибирском УГМС.
По данным синоптиков в ночь на вторник, 21 ноября столбики термометров опустятся до -8... -10 градусов, днем станет чуть теплее: -6... -8. Ветер ночью будет дуть с северо-запада, со скоростью 4–9 метров в секунду, днем направление поменяется на юго-восточное, скорость — 2–7 метров в секунду
В среду 22 ноября ночью похолодает до -10... -12 градусов, днем — -4...-6, ветер продолжит дуть с юго-востока.
23 ноября в городе снова потеплеет: -6... -8 в ночные часы, днем — снова 0 градусов. Ночью ветер будет с юго-востока, днем — с юго-запада, со скоростью 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.
Снегопадов в ближайшие два дня ждать не стоит, а потом погода снова изменится.
— С четверга ждем нового повышения температур, — рассказали метеорологи. — Третья декада ноября у нас будет с колебаниями температур, но особенно низких мы не ждем. Осадки — в виде снега и сокращение снега в течение всей декады. Постепенно будет подсыпать. Сейчас, в ближайшие два дня, снег прекратится, потом снова пойдет мокрый. Будет переменчивая, но теплая погода.
При этом выпавший в последние сутки снег, скорее всего, уже не растает, убеждены синоптики: если столбики термометров и поднимутся снова выше нуля, то ненамного.
Обсудили изменения погоды и в мэрии Новосибирска. Начальник департамента по ЧС мэрии города Новосибирска Сергей Куценко, рассказал, что скоро в городе начнется потепление:
— Начало следующего потепления ожидается через три дня, — рассказал он на аппаратном совещании. К выходным прогнозируется температура 0…+2 градуса днем, ночью 0…-3 градуса. Осадки в виде снега разной интенсивности, сильная гололедица.
При этом возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеоусловиями, чиновники не ждут.
Сегодня утром фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по заснеженному Новосибирску и снял очень красивые фото.