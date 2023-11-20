Снова зима. После затяжной оттепели в Новосибирске повалил снег — 7 уютных фото

Казалось, что зима пришла в Новосибирск еще пару недель назад, но затем в город вернулись плюсовые температуры. В ночь на 20 ноября начался долгожданный снегопад.
Фотожурналист НГС Александр Ощепков начал утро с прогулки по заснеженному городу. К третьей декаде ноября синоптики ждут серьезного похолодания — до -20 градусов по ночам.
Обычно снегопад в Новосибирске становится большой неожиданностью, и город чуть ли не до обеда встает в глухих пробках. Но сегодня сибиряков, кажется, пронесло.
В первый раз снег в Новосибирске пошел в начале ноября — и кажется, едва не засыпал город полностью. Тогда разом выпало целых семь сантиметров снега.