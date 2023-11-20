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Снова зима. После затяжной оттепели в Новосибирске повалил снег — 7 уютных фото

Синоптики пообещали похолодание и снегопады в конце прошлой недели

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Пока город выглядит, будто нарисован на открытке.

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Казалось, что зима пришла в Новосибирск еще пару недель назад, но затем в город вернулись плюсовые температуры. В ночь на 20 ноября начался долгожданный снегопад.

Фотожурналист НГС Александр Ощепков начал утро с прогулки по заснеженному городу. К третьей декаде ноября синоптики ждут серьезного похолодания — до -20 градусов по ночам.

Можно даже заметить дворников, убирающих свежевыпавший снег.

Можно даже заметить дворников, убирающих свежевыпавший снег.

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Настоящая «европейская» зима!

Настоящая «европейская» зима!

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Первомайский сквер по-прежнему проходим не полностью: сдать его в срок <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/11/10/72899276/" class="_" target="_blank">подрядчик не успел</a>.

Первомайский сквер по-прежнему проходим не полностью: сдать его в срок подрядчик не успел.

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Обычно снегопад в Новосибирске становится большой неожиданностью, и город чуть ли не до обеда встает в глухих пробках. Но сегодня сибиряков, кажется, пронесло.

Движение напряженное, но это явно не затор

Движение напряженное, но это явно не затор

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А кое-где уже появились новогодние украшения

А кое-где уже появились новогодние украшения

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В первый раз снег в Новосибирске пошел в начале ноября — и кажется, едва не засыпал город полностью. Тогда разом выпало целых семь сантиметров снега.

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ЗимаСнегопадПервомайский сквер
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