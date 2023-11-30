Резкое похолодание до -33 градусов: агрессивный холод придет в Новосибирск в первую неделю декабря

Синоптики ожидают потепление и резкое похолодание в первой декаде декабря в Новосибирской области. Синоптики отмечают, что в регион придет агрессивный холод и мороз до -33 градусов. Прогноз погоды на первую неделю декабря рассказали НГС в «Западно-Сибирском УГМС».
— Средняя декадная температура ожидается -11... -14 градусов, что около нормы, по Югу области будет выше на 1 градус. В первой пятидневки будут колебания температур ночью от -1... -6 градусов до -7... -15 градусов при прояснениях до -22 градусов. Днем от -2... +3 градусов, самым теплым днем станет 3 декабря, и до -5... -12 градусов, местами до -17 градусов, 5 декабря резко похолодает. Потом температура снова повысится и снова понизится, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова
Во второй пятидневке, после 6 декабря, синоптики ожидают резкое похолодание.
— Температура ночью будет -23... -28 градусов при прояснениях до -33 градусов, днем -18... -23 градуса. Холод будет активный и агрессивный. Ожидаем снег, мокрый снег, метели, порывистый ветер в первой пятидневке, во второй — постепенное прекращение осадков, — объяснила Наталья Кичанова.
По словам специалиста, теплая погода в первой пятидневке — выше нормы примерно на 10 градусов, но все компенсируется холодом, который придет во второй пятидневке, поэтому в первой декаде декабря средняя температура будет в пределах нормы.
Ранее НГС изучил прогноз на три месяца зимы в Новосибирске, один из погодных сервисов прогнозирует похолодание до -41 градуса в декабре.