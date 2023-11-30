Резкое похолодание до -33 градусов: агрессивный холод придет в Новосибирск в первую неделю декабря

— Средняя декадная температура ожидается -11... -14 градусов, что около нормы, по Югу области будет выше на 1 градус. В первой пятидневки будут колебания температур ночью от -1... -6 градусов до -7... -15 градусов при прояснениях до -22 градусов. Днем от -2... +3 градусов, самым теплым днем станет 3 декабря, и до -5... -12 градусов, местами до -17 градусов, 5 декабря резко похолодает. Потом температура снова повысится и снова понизится, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова