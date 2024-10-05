Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там

Нежданно-негаданно в Новосибирске появился новый глянцевый журнал. Зачем и для чего — спросите вы? Если бы мы знали… Идея печатать глянец пришла в голову автору и директору конкурса Sexy Queen of Siberia Катерине Арестовой. Целеустремленная сибирячка захотела дать участницам своего проекта площадку, куда они будут помещать свои лучшие фото и рассказывать о себе. Разумеется, контент журнала этим не ограничивается, но обо всем по порядку. Корреспондент НГС Алена Золотухина посетила презентацию по случаю выпуска первого номера — публикуем впечатления.
В начале октября в баре «Сплетни by Anna Asti» прошла закрытая вечеринка для избранных. Главная Sexy Queen города Катерина Арестова праздновала выпуск первого номера глянцевого журнала «Секрет» (18+).
Себя Катерина нескромно поместила на обложку в образе королевы Екатерины Великой, в том же образе она появилась перед гостями со словами благодарности за поддержку и веру в ее идею.
— У нас в городе нет глянца, где мы можем увидеть самых красивых, шикарных девушек и женщин Сибири, где они могут показать себя с разных сторон и рассказать о своей сексуальности. Не знаю, как вы, а я считаю, в России секс есть и будет, потому что если бы его не было, то и нас с вами бы тоже не было, — заявила Катерина Арестова.
Название «Секрет» идейная вдохновительница объяснила тем, что в выпусках будут затрагиваться волнующие, а местами даже запретные для читателя темы.
Надо отдать должное Катерине и ее команде — печатная версия журнала получилась достойной: красивая верстка, хорошая плотная бумага, которую приятно держать в руках. На этом достоинства журнала, на мой скромный взгляд, закончились. Контент с обилием откровенных фото участниц Sexy Queen не впечатлил, рубрики тоже не вызвали восторга.
Читать секреты успеха очередной самой сексуальной девушки города будет интересно лишь ей самой, да еще нескольким людям из ее окружения.
Плюсик в сторону привлечения медийных персон: в первом выпуске напечатано интервью с артистом Митей Фоминым и популярным в Сети психологом Марком Бартоном — считай, эксклюзив. Свои колонки получили и разного рода эксперты, например, коучи, обещающие научить выстраивать отношения мечты.
Как рассказала Катерина, писать будут обо всем, что интересно аудитории. К примеру, одна из тем — исторический экскурс о жизни королевских особ. Будут публиковаться материалы в сфере красоты, здоровья и удовольствий.
Получается, что журнал «Секрет» ориентирован на узкую аудиторию, вовлеченную в жизнь конкурса и является его своеобразным дополнением. Тираж — небольшой, всего 999 экземпляров, а выпускаться он будет два или четыре раза в год.
Сама идея печатного глянцевого издания в наши дни вызывает недоумение — зачем? Эпоха то давно ушла. Тот же канал в Telegram даст гораздо больший охват, даже запрещенная соцсеть может принести больше пользы. Глянец давно перестал быть престижным.
Журналы продолжают лежать на столиках в зонах ожидания салонов красоты, в медицинских центрах, в заведениях общепита, но выполняют скорее интерьерную функцию, а не информативную.
У Катерины и ее команды мнение другое: «Печатное чтиво не заменит ни один самый уважаемый и полезный интернет-портал». Еще один аргумент — в печатной версии нет навязчивой всплывающей рекламы, а та, что размещена непосредственно в самом издании — «работает в долгую».
Намерение сделать мероприятие глянцевым и дорогим по итогу превратило его в набор клише: чрезмерный «шик», блеск и обилие золота. Фотозона из золотой фольги напомнила школьную дискотеку в актовом зале, золотой дождь по периметру подиума тоже не прибавил презентации уровня.
Пластмассовые короны, блестящие до боли в глазах платья и дрожащие на каблуках ноги моделей. Разодетые кто во что горазд гости: по-настоящему стильно и красиво одетых людей можно было пересчитать по пальцам.
Раздел «Светские хроники» получился местечковым. В глаза бросалась клишированная сексуальность — я в таком воплощении вижу скорее пошлость, чем эстетику и красоту. На вкус и цвет, как говорится.
Закуски и напитки закончились еще до начала программы, а приготовленный барменом коктейль оказалось невозможно пить: испортить мартини с тоником — это же еще нужно постараться.
Львиную долю мероприятия занимали показы коллекций одежды от партнеров и благодарственные речи. Не хватило целостности программы, заинтересованности, вовлеченности, шоу — скучно. Непонятно, для чего был снят целый бар — можно было ограничиться коттеджем.
Завершилась презентация — как и полагается тортом. Десерт был красивым, в виде номера журнала, со взбитыми сливками, которые виновница торжества эротично облизывала на камеру.
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