Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там

Катерина Арестова — автор журнала «Секрет» Источник: ANDREI BORTKO











Нежданно-негаданно в Новосибирске появился новый глянцевый журнал. Зачем и для чего — спросите вы? Если бы мы знали… Идея печатать глянец пришла в голову автору и директору конкурса Sexy Queen of Siberia Катерине Арестовой. Целеустремленная сибирячка захотела дать участницам своего проекта площадку, куда они будут помещать свои лучшие фото и рассказывать о себе. Разумеется, контент журнала этим не ограничивается, но обо всем по порядку. Корреспондент НГС Алена Золотухина посетила презентацию по случаю выпуска первого номера — публикуем впечатления.

В начале октября в баре «Сплетни by Anna Asti» прошла закрытая вечеринка для избранных. Главная Sexy Queen города Катерина Арестова праздновала выпуск первого номера глянцевого журнала «Секрет» (18+).

Себя Катерина нескромно поместила на обложку в образе королевы Екатерины Великой, в том же образе она появилась перед гостями со словами благодарности за поддержку и веру в ее идею.

Презентация прошла в баре «Сплетни» Источник: ANDREI BORTKO











— У нас в городе нет глянца, где мы можем увидеть самых красивых, шикарных девушек и женщин Сибири, где они могут показать себя с разных сторон и рассказать о своей сексуальности. Не знаю, как вы, а я считаю, в России секс есть и будет, потому что если бы его не было, то и нас с вами бы тоже не было, — заявила Катерина Арестова.

Название «Секрет» идейная вдохновительница объяснила тем, что в выпусках будут затрагиваться волнующие, а местами даже запретные для читателя темы.

Надо отдать должное Катерине и ее команде — печатная версия журнала получилась достойной: красивая верстка, хорошая плотная бумага, которую приятно держать в руках. На этом достоинства журнала, на мой скромный взгляд, закончились. Контент с обилием откровенных фото участниц Sexy Queen не впечатлил, рубрики тоже не вызвали восторга.

Журнал выпустили на личные средства Катерины Арестовой и финансовую поддержку тех, кто верил в проект Источник: ANDREI BORTKO











Читать секреты успеха очередной самой сексуальной девушки города будет интересно лишь ей самой, да еще нескольким людям из ее окружения.

Плюсик в сторону привлечения медийных персон: в первом выпуске напечатано интервью с артистом Митей Фоминым и популярным в Сети психологом Марком Бартоном — считай, эксклюзив. Свои колонки получили и разного рода эксперты, например, коучи, обещающие научить выстраивать отношения мечты.

Как рассказала Катерина, писать будут обо всем, что интересно аудитории. К примеру, одна из тем — исторический экскурс о жизни королевских особ. Будут публиковаться материалы в сфере красоты, здоровья и удовольствий.

Гости с энтузиазмом позировали фотографу у фотозоны Источник: ANDREI BORTKO











Получается, что журнал «Секрет» ориентирован на узкую аудиторию, вовлеченную в жизнь конкурса и является его своеобразным дополнением. Тираж — небольшой, всего 999 экземпляров, а выпускаться он будет два или четыре раза в год.

Сама идея печатного глянцевого издания в наши дни вызывает недоумение — зачем? Эпоха то давно ушла. Тот же канал в Telegram даст гораздо больший охват, даже запрещенная соцсеть может принести больше пользы. Глянец давно перестал быть престижным.

Участницы конкурса Sexy Queen пришли во всеоружии Источник: ANDREI BORTKO











Журналы продолжают лежать на столиках в зонах ожидания салонов красоты, в медицинских центрах, в заведениях общепита, но выполняют скорее интерьерную функцию, а не информативную.

У Катерины и ее команды мнение другое: «Печатное чтиво не заменит ни один самый уважаемый и полезный интернет-портал». Еще один аргумент — в печатной версии нет навязчивой всплывающей рекламы, а та, что размещена непосредственно в самом издании — «работает в долгую».

Барная стойка превратилась в подиум, на котором демонстрировали коллекции партнеров Источник: ANDREI BORTKO











Намерение сделать мероприятие глянцевым и дорогим по итогу превратило его в набор клише: чрезмерный «шик», блеск и обилие золота. Фотозона из золотой фольги напомнила школьную дискотеку в актовом зале, золотой дождь по периметру подиума тоже не прибавил презентации уровня.

Пластмассовые короны, блестящие до боли в глазах платья и дрожащие на каблуках ноги моделей. Разодетые кто во что горазд гости: по-настоящему стильно и красиво одетых людей можно было пересчитать по пальцам.

Раздел «Светские хроники» получился местечковым. В глаза бросалась клишированная сексуальность — я в таком воплощении вижу скорее пошлость, чем эстетику и красоту. На вкус и цвет, как говорится.

Гостей развлекал иллюзионист Михаил Хам Источник: ANDREI BORTKO











Закуски и напитки закончились еще до начала программы, а приготовленный барменом коктейль оказалось невозможно пить: испортить мартини с тоником — это же еще нужно постараться.

Львиную долю мероприятия занимали показы коллекций одежды от партнеров и благодарственные речи. Не хватило целостности программы, заинтересованности, вовлеченности, шоу — скучно. Непонятно, для чего был снят целый бар — можно было ограничиться коттеджем.

Журнал — бесплатный, его можно будет найти в разных заведениях города Источник: ANDREI BORTKO











Завершилась презентация — как и полагается тортом. Десерт был красивым, в виде номера журнала, со взбитыми сливками, которые виновница торжества эротично облизывала на камеру.

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